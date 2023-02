‘Tulpen uit Antwerpen’: twerken op ‘Domino’ en uiteráárd een mop over Dries Mertens

In ‘Tulpen uit Antwerpen’ vertolken Belgische en Nederlandse artiesten hits uit hun respectieve buurland. ‘Liefde voor muziek’ dus, maar dan zonder Spaanse villa en met twee zenders die eraan meebetalen. Dat klinkt niet zozeer als een uitbarsting van creativiteit dan wel als een gevuld gat in de boekhouding, maar zoals elke Belgische wegenwerker weet: een goed gevuld gat hoeft niet lelijk te zijn. Het ís het vaak wel, op de baan dan toch.

Al na vijf minuten was ‘Tulpen uit Antwerpen’ verrassender dan de hele mikmak aan awardshows die ik de afgelopen dagen zag, met dank aan Jonas Van Geel. Die antwoordde op de vraag welk Vlaams nummer hij had willen coveren met ‘Zeester met koffie’, een nummer dat de naast hem zittende Bart Peeters natuurlijk zelf bij Prince heeft geleend. Geen idee of Van Geel dat wist, maar het eindigde in hem en zijn spitsbroeder Jelle Cleymans die lachend verkondigden: ‘Prince, die kende er niks van. Wie hoort er nog iets van Prince?’ Voor ik het wist, viel mijn bakkes open van verbazing en grinnikte ik om deze in primetime ongekende stoutmoedigheid.

Minstens één man snapte 'm niet: Bizzey, al had ik sowieso de indruk dat er voor de Nederlandse rapper weinig te snappen viel. Allemaal goed hoor, ik begrijp hem ook niet. Het enige dat ik weet, is dat hij liedjes maakt waar je billen op horen te trillen, dat hij de Radja Cup verdient voor lelijkste rozentattoo in de nek en dat hij ‘Domino’ van Clouseau het perfecte nummer vindt om ‘kwetsbaar als een bitch’ op de bank te liggen.

Na één minuut geautotunede afrobeats met de sensualiteit van een bakje Hollandse kwark voelde ik al nattigheid. Bleken de tranen van Kris Wauters te zijn. Sowieso is ‘wachten op Godot / zij had cultuur en zo’ een heel rare zin van iemand die eruitziet als Jommeke na twee weken bloemsuiker snuffelen in Lloret de Mar. Gelukkig was er Bart Peeters voor het sfeerbeheer. De man die na veertig jaar carrière nog altijd verwonderd met de ogen knippert bij het horen van zijn naam deed tijdens het non-optreden van Bizzey iets wat hij ter plekke ‘zeteltwerken’ doopte.

Zelfs de aan- en mentale afwezigheid van Bizzey kreeg de eerste aflevering van ‘Tulpen uit Antwerpen’ niet helemaal naar de cojones. Is dit dan heel goede televisie? Driewerf helaas. Het is nog altijd plezanter in de studio dan op tv en presentatoren Kat Kerkhofs en Buddy Vedder zijn luider dan het leven zelf. Op onze bingokaart stonden ‘woordspeling met katten’ en ‘mop over Dries Mertens’: twee keer prijs. Maar binnen het steeds maar uitdijende spectrum van opgefokte vrolijkheid zit dit programma net aan de goede kant. De stop-motionfilmpjes tussendoor zijn een leuke vondst, door de inbreng van onbekende noorderburen is niet elke cover voorspelbaar en op de liveband is niet bespaard, er kan zelfs een gitaarsolo van af. Muziek in een muziekprogramma, dat het nog kan!

De Nederlander Tim Akkerman maakte van ‘Hé lekker beest’ een fijne poprocksong en Samantha Steenwijk tilde ‘Ik wil je’ tot ver boven de pet van Walter Grootaers. Dat Cleymans en Van Geel als liefhebbers van kleinkunst dachten dat ze ‘Het kleine café aan de haven’ moesten verstadionrocken, zinde me minder. Oh oh oh, handjeklap: zo voelt het dus voor een dokwerker als zijn stamkroeg afbrandt.

Als u dat al heiligschennis vindt: volgende week waagt de Nederlandse musicalactrice Nyassa Alberta zich met het nodige aplomb aan ‘Mia’ van Gorki en zingt Loredana ‘Kronenburg Park’. Dat is véél, waaronder ook: durven.