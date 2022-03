Eerst enkele statistieken: ‘Turning Red’ is na ‘Luca’ en ‘Soul’ de derde Pixarfilm die niet uitkomt in de bioscopen maar exclusief verschijnt op Disney +. ‘t Is de allereerste keer in de geschiedenis van de Pixar Animation Studios dat de regie in handen was van een dame van Aziatische afkomst. En ‘t is nog maar de vijfde Pixar (u mag zelf in uw geheugen graven naar de vier andere titels) met een vrouwelijk hoofdpersonage.

Maak kennis met Meilin, een 13-jarig betwetertje dat op school voor alle vakken topscores haalt, haast even goed dwarsfluit speelt als de Duitse fluitvirtuoos Anton Fürstenau, en in haar hyperkinetische ‘Niemand zal me stoppen!’-mentaliteit niet doorheeft dat ze iedereen - ons inbegrepen - zwaar op de zenuwen werkt (o ja: de Tamagotchi aan haar halsketting vormt één van de fijne aanwijzingen dat we in het jaar 2002 zitten).

Op een hoogst dramatische ochtend ziet Meilin in de spiegel dat ze is getransformeerd in een gigantische rode panda: het neveneffect van één van haar Chinese voorouders overgeërfde genetische afwijking. Eigenlijk mag ze niet klagen: een mens verandert beter in een knuffelbare panda met een heerlijk zachte vacht dan in een weerzinwekkend insect, zoals in ‘De Gedaanteverwisseling’ van Kafka. U ruikt, gezien de cruciale leeftijd van Meilin, een metafoor? U ruikt goed: ‘Turning Red’ - alleen al die titel! - is wellicht de allereerste animatiefilm uit de geschiedenis die in wezen mag worden beschouwd als één grote allegorie voor het fenomeen dat in de volksmond weleens wordt omschreven als het rode licht; de Bloody Mary; de week dat de dames onder ons de schilders binnenlaten; kortom: de eerste maandstonden. Ach, waar is de tijd dat Pixar films maakte over levend speelgoed, of over de avonturen van een clownvis!

Iets breder gezien handelt ‘Turning Red’ uiteraard niet alleen over de emotionele rollercoaster die onlosmakelijk gepaard gaat met de maandelijkse inval van het rode leger, maar ook over de soms lastige relatie tussen moeders en hun dochters, over hoe ieder van ons een plekje in de wereld verdient en - zoals Meilin het voor de slechte verstaanders zélf allemaal nog eens samenvat in haar iets te prekerige slotmonoloog - over hoe we allemaal ons innerlijke diertje moeten leren vrijlaten. We werden zelf een beetje ongesteld van al dat gemoraliseer, maar gelukkig biedt ‘Turning Red’ bijwijlen ook sprankelende comedy, zoals wanneer Meilins mama voor het oog van de hele schoolbevolking ineens komt aanzetten met een pakje maandverband. Om je te bescheuren, maar tegelijk legt die tamponkolder ook de zwakte bloot van het script.

Terwijl universele toppers als ‘Toy Story’, ‘Wall-E’ en ‘Up’ kunnen worden gesmaakt door iedereen tussen 7 en 77, lijkt ‘Turning Red’ vooral bedoeld voor de wonderlijke wezens onder ons die zich met Meilin kunnen identificeren - pubermeisjes die kauwen op roze kauwgom, dromen van eenhoorns, samen met hun besties dansjes doen op hiphop, en smachten naar de zanger van hun favoriete boysband. En meer, zo knort ons innerlijk aardvarken, moet dat soms niet zijn.