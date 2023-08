‘Tussen 4 buren’: Jani is overbodig in een programma dat ook zelf, in het beste geval, niet nodig is

Als halfwas groeide ik op met een drumstel op loopafstand. Ik weet met andere woorden wat het is om scheef bekeken te worden door je buren, maar voor zij die minder muzikaal aangelegd zijn, en toch willen weten hoe een vredegerecht er langs binnen uitziet, heeft Play4 het Britse ‘Changing Rooms’ vertaald naar het Nederlands. Het heet nu ‘Tussen 4 buren’.

Aan de afwikkeling is weinig veranderd: twee stellen die in elkaars nabijheid gedomicilieerd zijn, vertimmeren één vertrek in de ander z’n woonst. Dat bracht ons tot in Lembeek, klaarblijkelijk de parel van het Pajottenland, een streek waar de oesters nochtans niet voor het rapen liggen. Daar had een koppel hun buren ingeschreven omdat ze hun woonkamer niet uitnodigend vonden. Lelijk zelfs. Dat voor de camera wereldkundig maken, lijkt me de snelste manier om niét meer uitgenodigd te worden. Desalniettemin leken ook de onvrijwillige deelnemers er schik in te hebben, en in ruil stelden de initiatiefnemers de slaapkamer van hun dochter ter beschikking voor renovatie. Mocht het op niets uitdraaien, dan moesten ze alleszins zelf niet verder met het resultaat.

Beide koppels hadden 48 uur de tijd voor hun werkzaamheden. In zulk krap tijdsbestek wordt een lik verf vanzelf al zaligmakend. Zonder grondlaag evenwel, die luxe kun je je niet veroorloven. Ondanks tijdgebonden beperkingen, gewaagde ontwerper Klaas Van Tilburgh toch nog van een ‘concept’. De lelijke woonkamer zou onder hem ten prooi vallen aan het thema ‘Eén voor allen’ - want iedereen kon er in z’n eentje toeven, en toch tezamen. En nu jij weer. Enkele scheidingsmuren verder had ontwerpster Katrien Vanderlinden een junglethema bedacht voor de kinderkamer, die ze in huidige vorm afdeed als ‘een kale doos’. Vanderlinden is met Flip Kowlier getrouwd, dus zij weet wat kaal is. Al na de eerste babbel vond het koppel onder haar hoede dat ze een heel sterke band hadden met Vanderlinden. Dat schoot lekker op.

Een kale doos: pikanter moest het voor mij al niet meer worden, maar toen trof Jani Kazaltzis in het andere pand nog een paar handboeien aan tussen de zetelkussens. Ik vermoed met voorbedachten rade, zodat hij toch maar iets omhanden zou hebben in dit programma, dat voorts zijn aanwezigheid niet vereist. Opmerkelijker was dat de eigenlijke kandidaten er evenmin aan te pas kwamen in ‘Tussen 4 buren’. Hun feitelijke inbreng aan ‘het concept’, als je het toch zo wil noemen, reikte niet verder dan het uitvoeren van mandatoire handenarbeid. Enig autonoom beslissingsrecht was onwenselijk, en werd zelfs actief ontraden. ‘Wat had ik gezegd van eigen initiatief nemen?!’, sakkerde Van Tilburgh toen één van zijn onbezoldigde werkkrachten een verkeerde kleur verf tegen de muur had gegooid. Goed personeel laat zich moeilijk vinden, zoveel is bekend.

De muur in kwestie moest volgens Van Tilburgh ‘nachtblauw’ worden. Dat leek in de praktijk erg op paars: een kleur die de eigenlijke bewoners op voorhand tot taboe hadden uitgeroepen. Nu, als je je interieur laat afhangen van de willekeur van televisie, verdien je niet beter. Maar kijk, aan het eind was iedereen toch in z’n nopjes. ‘Die kennen ons toch goéd,’ zei het koppel met de paarse muur. Hun buren, die ook niets te zeggen hadden gehad, dachten hetzelfde. Te midden van zoveel voortreffelijkheid, besloot ik maar om de zachtheid te omarmen: ‘Tussen 4 buren’ is, in het beste geval, niet nodig.