Tussen al het schaterlachen door hakt de boodschap van ‘Don’t look up’ er extra hard in

Er valt op deze wereld niets te lachen, maar als je daar nu maar van uitgaat, valt er nog een hoop te lachen. Die beroemde zinspreuk van de grote Simon Carmiggelt lijkt wel het uitgangspunt te zijn geweest van regisseur en scenarist Adam McKay (‘Anchorman: The Legend of Ron Burgundy’, ‘Step Brothers’, ‘The Big Short’, ‘Vice’), die in zijn grimmige satire ‘Don’t Look Up’, nu in de bioscoop en vanaf 24 december op Netflix, doodernstig vaststelt dat er ontzettend hard valt te schateren met de huidige zorgelijke toestand in de wereld.

Nadat Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) in het heelal een joekel van een nieuwe komeet heeft ontdekt ploppen in het observatorium de champagnekurken, maar de feeststemming slaat om in verbijstering wanneer professor Mindy (Leonardo DiCaprio) de baan van het hemellichaam uitrekent en vaststelt dat het ding over zes maanden recht op de aarde zal inslaan.

In ‘Armageddon’ was de oplossing eenvoudig: gewoon Bruce Willis in een oranje ruimtepak hijsen en in een ruimteveer naar boven sturen om de meteoriet te stoppen. In ‘Don’t Look Up’ zijn de reacties iets meer in overeenstemming met de huidige tijdsgeest: de Amerikaanse president (Meryl Streep!) maakt zich meer zorgen over haar dalende populariteitscijfers dan over de naderende killerkei, de mainstreammedia blijven onder het motto ‘hou het luchtig’ liever berichten over de stukgelopen relatie tussen twee popsterren, de socialemediaplatformen pikken het nieuws dat de mensheid over zes maanden zal uitsterven al helemáál niet op, en een groot deel van de wereldbevolking - meer bepaald 23% - denkt zelfs dat er geen komeet ís (‘De joden hebben de komeet uitgevonden zodat de regering onze vrijheid kan afnemen!’).

Elke gelijkenis met bestaande klimaatontkenners, politici, mediamensen, sociale media-junks, antivaxxers, wappies, complotdenkers en andere non-believers is niet toevallig: McKay neemt geen gijzelaars, spaart niemand en zet ons allemáál in ons hemdje. Zelfs professor Mindy, de betrouwbare wetenschapper die er zijn missie van maakt om de wereld ervan te overtuigen dat het bittere ernst is (‘Begrijpt u dat dit apocalyptisch is?’), begint na een tijdje verdacht intens te genieten van zijn status als Graag Geziene Gast in het talkshow-circuit.

De vlijmscherpe satirische pijlen die McKay onophoudelijk afvuurt treffen bijna allemaal doel: alleen Ron Perlman had als kolonel Drask, de belichaming van de oude seksistische blanke onverdraagzame man, wat ons betreft nog wat méér van die hilarische uiterst rechtse anti-woke praat mogen uitkramen. Mark Rylance steelt ei zo na de show als een Elon Musk-achtige Big Tech-goeroe die zichzelf in de markt zet als de redder van de mensheid maar in wezen uit is op totale controle, maar het is vooral de van een Chriet Titulaer-achtige baard voorziene DiCaprio die als de hyperventilerende astronoom in sommige scènes een onvermoed groot komisch potentieel laat zien: check hoe hij vlak voor zijn lang uitgestelde onderhoud met de president paniekerig wakker schiet!

De kans is evenwel groot dat het lachen u tijdens ‘Don’t Look Up’ vroeg of laat zal vergaan, want onder het satirische oppervlak weerklinkt aldoor een luide alarmkreet: we zitten tot over onze oren in de puree, dus we kunnen maar beter ophouden met ons te gedragen als dorpsidioten en maatregelen nemen om de doem af te wenden. Dat wisten we natuurlijk al, maar ‘Don’t Look Up’ ramt het er tussen het schaterlachen door nog eens extra diep in.

Nu in de bioscoop en vanaf 24 december op Netflix