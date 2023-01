Tussen de lijnen geraken Bart en Bruno De Wever het zowaar nog eens over ‘Het verhaal van Vlaanderen’

‘Waar zágen ze toch over?’ fulmineert Bart De Wever vandaag in Het Laatste Nieuws over de historici die kritisch zijn voor ‘Het verhaal van Vlaanderen’. De krant was wel zo collegiaal naar de mensen van ‘De Afspraak’ om het interview dinsdagavond online te zetten, zodat studiogast Bruno De Wever er nog iets over kon zeggen. De broer-van én geschiedkundige hield het diplomatisch: ‘Iedereen moet zijn rol spelen: ik speel de mijne, mijn broer de zijne.’

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Bart en Bruno De Wever praten over ‘Het verhaal van Vlaanderen’ Waar? ‘De afspraak’ en Het Laatste Nieuws Waarom is het opvallend? De twee broers zijn het vaak oneens over geschiedenis, maar soms ook verrassend eens.

De Wever senior was door Bart Schols bij zich geroepen om te praten over de vierde aflevering van de reeks, volledig gewijd aan de Guldensporenslag. Een goeie aflevering, was zijn oordeel, en dat het een historische draak was, zoals Marc Reynebeau in De Standaard schreef, wilde hij vooral niet gezegd hebben.

Maar de tijdlijn van Tom Waes maakt wel bochten die De Wever anders zou hebben gelegd, moest hij toegeven. Carausius een West-Vlaamse keizer noemen omdat hij in de derde eeuw per toeval tussen nederzettingen struinde die we vandaag kennen als Ieper, Diksmuide en een patattenveld? Speciaal. Maar vooral: ‘Ze hebben de kans gemist om feodaliteit uit te leggen.’ Hij vermoedt dat zijn collega en middeleeuwenkenner Jan Dumolyn, ooit PVDA-kandidaat voor de Gentse gemeenteraad, ‘sterk gewogen heeft op het scenario’ en er mee voor heeft gezorgd dat de Guldensporenslag vooral als een sociale strijd op tv is gekomen.

Nemen we er even Het Laatste Nieuws bij met De Wever junior: ‘Dat men het sociale aspect overbelicht en de typische feodale onenigheid tussen de graaf van Vlaanderen en zijn leenheer, de koning van Frankrijk, wat minder uitlegt? Ik sluit niet uit dat men dat heeft gedaan om de evidente kritiek van die postmoderne brigade voor te zijn.’ En wat verder, op de bewering van Dumolyn dat de Vlamingen ‘de taliban van hun tijd waren’: ‘U kent de politieke achtergrond van Jan Dumolyn? Dan moet je dat soort onzin voor lief nemen, zeker?’

Los van dat we de broers De Wever nu heel graag samen zouden zien bij het volgende familiefeest, gezellig koutend bij een neut over vazallen en leenheren: hoe vaak hebt ú vijf volwassen mensen in primetime al horen praten over feodaliteit? Als geschiedenis er is om mensen kritisch te maken en niet om een natie te bouwen, zoals De Wever senior in ‘De afspraak’ zei, dan verdient Tom Waes een pluimpje. Getuige ook Jeroen Meus, ook te gast gisteren en zoals wel vaker de slimste van de hoop: ‘Ik ben dankbaar voor dat programma. Mijn zoon kijkt daarnaar, een geïnteresseerde jonge tiener die plots niet meer aan het gamen en het swipen is. Die heeft een informatieve avond gehad en wij een gezellig moment met het gezin.’ De Wevers en De Meusen mogen voor hun volgende bijeenkomst alvast de mosselen laten aanrukken, iets typisch Vlaams waarvan we sinds een paar weken weten dat we het aan De Romeinen hebben te danken.