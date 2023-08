Tussen de sterren op de dansvloer: ‘Ik huppelde over de set als een hyperactieve fangirl’

George Lucas wilde dat z’n dochters een vrouwelijke Jedi hadden om naar op te kijken, dus bedacht hij Ahsoka voor ‘Star Wars: The Clone Wars’, de animatiefilm van regisseur Dave Filoni uit 2008. Vijftien jaar later krijgt Ahsoka Tano een eigen live action-reeks op Disney+, gemaakt door dezelfde Filoni en met de 44-jarige Rosario Dawson (‘Sin City’, ‘Haunted Mansion’) in de hoofdrol.

– ‘Ahsoka’ is de eerste ‘Star Wars’-reeks met een vrouw in de hoofdrol. Proficiat!

ROSARIO DAWSON «Ik kan het nog altijd niet geloven! Een fan wilde enkele jaren geleden weten hoe Ahsoka, een populair personage uit de animatiereeksen ‘The Clone Wars’ en ‘Rebels’, er in een live action-bewerking zou uitzien: daar gebruikte ze mijn beeltenis voor. Makers Jon Favreau en Dave Filoni vonden het zó goed dat ze me vroegen voor een kleine rol als Ahsoka in ‘The Mandalorian’ en ‘The Book of Boba Fett’. Ik was zo enthousiast dat ik letterlijk rondhuppelde op de filmset! Jon en Dave hebben meer dan één blik van twijfel uitgewisseld: ze hadden een hyperactieve fangirl in huis gehaald (lacht).»

– Niet iedereen kent Ahsoka. Wat is haar levensverhaal?

DAWSON «Yoda hoopte de balorige Anakin Skywalker wat verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen door hem de 14-jarige Ahsoka Tano toe te wijzen als leerling, en ze was in shock toen hij naar de dark side overliep. De traumatische gebeurtenissen aan het einde van ‘Rebels’ hebben haar ingrijpend veranderd: ze betrad een vreemde tussenwereld, waarvan ze als herboren terugkwam. Tegenwoordig doolt ze door het sterrenstelsel als een samoerai: bekwaam, wijs, solitair. In ‘Ahsoka’ gaat ze op zoek naar haar vermiste vriend Ezra Bridger, een hoofdpersonage uit ‘Rebels’.»

– Een indrukwekkende voorgeschiedenis. Maar: de kracht van ‘Andor’ en ‘The Mandalorian’ was net dat je niet elke film, serie of spin-off gezien hoefde te hebben.

DAWSON «Ik wil niemand afschrikken, maar: ja, ‘Ahsoka’ is gemaakt door ‘Star Wars’-fans voor ‘Star Wars’-fans. Ik hoop dat de reeks aanslaat, dan kunnen we een tweede seizoen maken!»

– Hoe verliep je transformatie tot Ahsoka?

DAWSON «In de animatiereeksen deed Ahsoka spectaculaire dingen met twee lichtzwaarden, dus heb ik maandenlang getraind om geloofwaardig met twee stokken te kunnen zwaaien. En ik zat elke dag uren aan een stuk in de make-upstoel, want zoals je weet, heeft Ahsoka een erg specifieke look. Zodra de opnames begonnen, voelde ik me niet langer Rosario die zich verkleedt als een ‘Star Wars’-figuurtje: nee, ik wás Ahsoka.»

Bekijk hier de trailer:

‘Ahsoka’, Vanaf 23 augustus op Disney+.