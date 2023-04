Twee afleveringen plezier: Canvas presenteert documentaire over Guy Mortier! ‘Een leven zonder humor kan ik me niet voorstellen’

Alsof een feestelijke avond in de Bourlaschouwburg, een verjaardagsinterview én een extra editie van Humo nog niet genoeg cadeaus waren, wijdt Canvas naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag een heuse documentaire aan Guy Mortier. Met de hulp van vrienden, familie en ex-collega’s borstelen Dirk Abrams en Hendrik Luyten twee afleveringen lang het portret van de ‘rustige, bedachtzame, loyale, geniale, stijlvolle lapzwans uit Mol.’ Kijk eens aan, Hugo Matthysen is al begonnen.

De documentaire reconstrueert (helaas) niet de geschiedenis van Humo, al lift die op veel wegen mee met die van Mortier. Waar Guy is, is Humo nooit veraf. ‘Er zijn zéér weinig hoofdredacteurs die zo goed samenvallen met hun blad,’ zegt huiscartoonist Kamagurka. ‘En dan heb je natuurlijk twee mogelijkheden: ofwel wordt het een gigantisch succes ofwel gaan ze ten onder aan drank, drugs en allerlei andere dingen omdat niemand hem begrijpt. Bij Guy heeft het gewerkt. Nog altijd zit ik te tekenen en denk ik: tiens, het is te hopen dat Guy het goed vindt.’

Kamagurka Beeld Canvas

Zelf vertelt Mortier in de documentaire over zijn jeugd in Mol en de ontdekking van Godfried Bomans, die zo bepalend is geworden voor zijn taalgevoel. Hij herinnert zich zijn coup de foudre voor de beginnende rock & roll en hoe hij als 18-jarige met ‘Schudden voor gebruik’ het eerste échte rockprogramma op de BRT-radio maakte. Uiteraard verteld hij honderduit over over zijn ambities met Humo, over de invloed van Nederland en vooral van ‘Koot en Bie’, zijn samenwerking met Mark Uytterhoeven. Maar ook over de tol van zeven dagen op zeven werken, waarom alles áltijd goed moet zijn en het levensbelang van humor. ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik zonder humor zou kunnen leven. Het bestaan is doorgaans niet geweldig om te lachen, maar humor ontmaskert veel. Het snijdt door veel façades.’

‘Guy maakte je stuk altijd beter,’ volgens Marc Didden. ‘De titel was leuker, het gezaag was eruit en de woordkeuze was beter.’ Dat belooft voor de documentaire! Naast Mortier en bovengenoemden delen ook Jeroom, Kees van Kooten, Jan Eelen, Jens Mortier, Piet Piryns, Guido Van Meir, Ever Meulen, Kris Hoflack, Bart Vanegeren en Jan Decleir hun ervaringen met de belangrijkste hoofdredacteur ten zuiden van Pluto.

Marc Didden Beeld Canvas

Op donderdag 27 april en 4 mei om 21.20 u. op Canvas en VRT MAX.