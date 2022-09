Twee jaar Streamz: dit zijn de best bekeken titels van het afgelopen jaar

Streamz mocht onlangs een paar kaarsjes uitblazen, want de streamingdienst bestaat ondertussen twee jaar. Om zijn verjaardag te vieren kondigde Streamz enkele nieuwe titels aan, zoals ‘Geldwolven’ en ‘2DEZIT’, maar liet ons ook weten welke (oude) titels het vooral goed deden. Een bloemlezing.

10. ‘Mocro Maffia’

De Nederlandse reeks brak kijkcijferrecords in eigen land, maar ook hier sloeg het in als een bom. Vier seizoenen lang al kan het tv-kijkend Vlaanderen boeien, en er is een vijfde op komst.

We zitten op dit moment nog maar aan aflevering vier, maar de ‘Game of Thrones’-prequel over de familie Targaryen glipte toch de top tien binnen. Benieuwd of het vuur blijft aanwakkeren.

De gemiddelde Vlaming smult van hersendode televisie, blijkt nog maar eens met ‘Love Island’ die, net als de islanders, de top tien binnenkomt als een bombshell. In de woorden van Onze Man: láát het gewoon.

Nog een vervolg/spin-off: ‘And Just Like That...’ is het vervolg op ‘Sex and the City’. Opvallende afwezige Kim Catrall (zij en Sarah Jessica Parker zijn niet bepaald besties) bleek dus geen reden voor de fans om niet te kijken, bewijzen de kijkcijfers.

Zaak-Bart De Pauw krijgt nog een staartje, en die zal ongetwijfeld met argusogen worden gevolgd, als we de vele kijkers van deze docureeks mogen geloven. Televisiemaakster Tess Uytterhoeven laat de vrouwen hun verhaal doen, en wij luisterden met aandacht.

Zendaya mocht enkele dagen geleden een tweede Emmy ontvangen voor haar rol als de drugsverslaafde tiener Rue. Ook de gemiddelde Vlaming ziet haar graag bezig, want de reeks mag een vijfde plekje verzilveren bij Streamz.

Sex sells, bewijst niet alleen ‘Euphoria’, maar ook deze OnlyFans-documentaire. Vlaanderen had oog voor wat er achter de schermen van de OnlyFans-modellen zoal gebeurt, maar het was allemaal nogal, euh, droog.

VTM pakte in 2021 uit met de reeks over een digitale bankoverval, nadat het zo’n twee jaar onaangeroerd (op een Duitse dub na) in de kluis bleef zitten. Net als in Duitsland bleek de reeks dan toch ook bij ons populair genoeg voor een derde plaats op de streamingdienst.

Het Romeo-en-Julia-verhaal - als Romeo een extreemrechtste neonazi en Julia een vegetarische wokie was - raakte blijkbaar een gevoelige snaar bij de gemiddelde Streamz-kijker, Onze Man niet meegerekend. Een mooie twee sterren voor een mooie tweede plaats.

Vlaemscher kan niet, maar dat de reeks op nummer één staat is misschien toch verrassend: Play4 zendde ‘Nonkels’ dan ook volledig uit. Zal het aan de hangtietjes van Rik Verheye hebben gelegen? Of zijn West-Vlamingen gewoon in - zoals ‘Eigen Kweek’ en zijn eigen spin-off ‘Chantal’ nog maar eens bewijzen? Kpeizn’t.