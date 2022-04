Twee van de beste oorlogsfilms ooit en een acteur met een geoefende slag: deze films mag u komende week niet missen!

Beeld /

‘1917' ★★★★☆

PLAY4, VRIJDAG 15 APRIL, 20.35

OORLOG Maakt zijn tv-première: ‘1917’, het Oscarwinnende epos uit 2019 over twee Britse jongemannen op een levensgevaarlijke missie tijdens de Eerste Wereldoorlog. De plot is simpel: George MacKay en Dean-Charles Chapman moeten een brief bezorgen aan soldaten op enkele kilometers afstand, zodat die niet in een valstrik zouden lopen. Alleen moet het duo daarvoor onder een onverbiddelijke tijdsdruk langs vijandelijke linies glippen. Het hoeft niet te verbazen dat ‘1917’ een Oscar voor camerawerk won: de film bestaat uit lange, ononderbroken shots die hoogst indrukwekkend ogen. Als kijker ga je méé de loopgraven in, sluip je óók over het met ratten en dode kameraden bezaaide slagveld en sprint je door bezette Franse dorpjes terwijl de kogels je om de oren vliegen. Regisseur Sam Mendes liet zich inspireren door de oorlogsverhalen van zijn grootvader, met als eenduidige conclusie: oorlog is hel.

‘SHADOWLANDS’ ★★★★☆

VTM 4, VRIJDAG 15 APRIL, 12.50

DRAMA 1993 was een boerenjaar voor wijlen Sir Richard Attenborough: hij speelde dinowetenschapper in ‘Jurassic Park’ én leverde met ‘Shadowlands’ zijn beste film af. Wat begint als een liefdesverhaal tussen de schrijver van ‘Narnia’ en dichteres Joy Gresham, resulteert in contemplaties over religie, leven en dood.

‘GOOD BOYS’ ★★★☆☆

VTM 3, VRIJDAG 15 APRIL, 20.35

KOMEDIE Een hedendaagse familiefilm in de traditie van ‘The Goonies’ en ‘Stand By Me’. Drie twaalfjarige jongens spijbelen, komen per ongeluk in het bezit van drugs en worden door tienermeisjes achternagezeten. De Oekraïense regisseur Gene Stupnitsky verdiende zijn strepen bij ‘The Office’.

‘APOCALYPSE NOW’ ★★★★★

CANVAS, VRIJDAG 15 APRIL, 21.10

OORLOG Na ‘The Godfather’ kwam Francis Ford Coppola met de Vietnamoorlogsfilm ‘Apocalypse Now’, volgens Onze Man de derde beste film aller tijden. Martin Sheen verliest zijn knikkers op de Nung-rivier, op zoek naar een megalomane sekteleider (Marlon Brando). Dat dit epos opent met ‘The End’ van The Doors, zegt genoeg.

‘ABOUT A BOY’ ★★★☆☆

EEN, VRIJDAG 15 APRIL, 22.35

KOMEDIE Hugh Grant is een plezierzoekende rijkeluisvent wiens bestaan op z’n kop wordt gezet door een goedhartig jongetje dat hem leert dat er meer is in het leven dan zuipen en knappe grieten. Gebaseerd op de bestseller van Nick Hornby (‘High Fidelity’), vaak beschouwd als een kerstfilm in romcomvermomming.

‘THE GRADUATE’ ★★★★★

VTM 4, ZATERDAG 16 APRIL, 13.15

DRAMA Dustin Hoffman behaalt zijn diploma en weet niet wat hij verder met z’n leven moet aanvangen. Hij begint een affaire met Mrs. Robinson (Anne Bancroft) én een relatie met haar dochter (Katharine Ross). Deze film uit 1967 groeide uit tot een ware klassieker, mede dankzij de iconische soundtrack van Simon & Garfunkel.

‘THE BLIND SIDE’ ★★★½☆

PLAY5, ZATERDAG 16 APRIL, 19.45

DRAMA Ontroerende sportfilm naar het waargebeurde levensverhaal van Michael ‘Big Mike’ Oher, een zwarte knul die ondanks z’n armzalige jeugd een footballster werd. Sandra Bullock won een Oscar voor haar rol als diepgelovige adoptiemama, al is ‘The Blind Side’ een klassiek voorbeeld van een white saviour story.

‘POINT BREAK’ ★★★½☆

PLAY4, ZATERDAG 16 APRIL, 22.25

DRAMA Cultfilm uit 1991 waarin Keanu Reeves (zijn doorbraak!) een FBI-agent speelt die undercover gaat bij een criminele surfersbende, maar langzaamaan bevriend raakt met charismatische bendeleider Bodhi (Patrick Swayze). Regisseuse Kathryn Bigelow levert een oneindig coole en verrassend meeslepende actiefilm af.

‘ALI’ ★★★½☆

VTM 4, MAANDAG 18 APRIL, 20.35

BIOPIC Alsof Will Smith nog niet genoeg klappen heeft uitgedeeld op televisie, plant VTM 4 een uitzending van ‘Ali’, Michael Manns biopic uit 2001. Will speelt de legendarische bokser Muhammad Ali, van zijn opkomst tot het ‘Rumble in the Jungle’-titelgevecht tegen George Foreman in 1974.

‘DOCTOR STRANGE’ ★★★☆☆

VTM 2, WOENSDAG 20 APRIL, 20.35

SUPERHELD De origin story van Benedict Cumberbatch als superheld. Een cruciaal hoofdstuk in de Marvel-filmsaga, want Dr. Strange opende met zijn interdimensionale krachten de deur tot alternatieve universums. Ook sterk als standalone-film over een verbitterde dokter die z’n levenszin hervindt in een Nepalees klooster.

‘WAR FOR THE PLANET OF THE APES’ ★★★★☆

VTM 3, DONDERDAG 21 April, 20.35

SCIFI Laatste en machtigste film van de trilogie die ‘Planet of the Apes’ tussen 2011 en 2017 nieuw leven inblies. Vóór de laatste strijd tussen aap en mens losbarst, krijgt u een postapocalyptisch drama voorgeschoteld waarin Caesar z’n apen langs barre winterlandschappen gidst.