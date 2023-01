Twitter boos, The Starlings boos, Gustaph in shock, maar de VRT wrijft zich in de handen na het stemfiasco bij ‘Eurosong 2023’

Noem het gerust de grootste coup in de Belgische muziekgeschiedenis sinds Margriet Hermans Zomerhit won: na een ontknoping die nog lang zal nazinderen, gaat Gustaph voor ons land naar het Eurovisiesongfestival in Liverpool. Voor alle gays in dit land is de overwinning van Antwerpenaar Gustaph alvast een klinkende, euh, overwinning. Voor de VRT was de zoektocht naar een Belgische inzending na een compleet in de soep gelopen stemmentelling een nieuwe gelegenheid om zich in de ongenade van de Vlaming te werken.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? De ontknoping van ‘Eurosong 2023’ Waar? Op Eén Waarom is het opvallend? Twitter is boos, The Starlings zijn boos, Gustaph is nog steeds in schock, maar de VRT kan niet rouwig zijn om het fiasco bij de televoting

Was ‘Eurosong 2023’ doorheen de week nog een programmaatje zo nietszeggend en vrijblijvend (Onze Man vergeleek het met een CVP-receptie in de jaren 80) dat elke aflevering van ‘De Verhulstjes’ er plots een meerlagig en meeslepend verhaal bij leek, dan had de VRT voor de grote finale wél alles uit de kast gehaald. Paleis 12 werd afgehuurd, grote internationale namen (Alexander Rybak en Nikkie de Jager) werden overgevlogen om in de jury te zetelen, op vuurwerkkanonnen en frisdrank van een overduidelijk in beeld gebracht merk werd niet bespaard. De kritiek is makkelijk, maar je kunt je niet anders dan afvragen of deze protserige spektakelshow dan de reden was voor het ontslag van tig trouwe personeelsleden van de Reyerslaan. Van toptransfer Niels Destadsbader was overigens zelfs in de bezemkast van de backstage geen spoor.

Maar goed, de regie zat strak, het tempo lag aangenaam hoog en gastheer Peter Van de Veire leek in zijn nopjes met zijn comeback bij de openbare omroep. Alles liep gesmeerd – behalve dan de stembanden van sommige kandidaten, wij kampen nog steeds met een acute trommelvliesontsteking – tot het moment suprême was aangebroken: de stemmentelling. Afgaande op de voorspellingen van de bookmakers en de populariteit van sommige nummers op de streamingplatformen, leek de eindstrijd al vast te liggen. Het finale getouwtrek zou gaan tussen The Starlings, die tijdens het schrijven van ‘Rollercoaster’ op repeat naar ‘I See Fire’ van Ed Sheeran hadden geluisterd, Chérine, die met het door een retrodeuntje opgeleukte ‘Ça me n’ennuie pas’ de mosterd had gehaald bij de beginjaren van Angèle, en gala dragot, die slim had opgemerkt dat de kids tegenwoordig fan waren van artiestennamen zonder hoofdletters én van Billie Eilish.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Tom Dice (@tomdiceofficial) op 16 Jan 2023 om 4:32 PST

Maar de vakjury vreesde te zeer een plagiaatzaak bij The Starlings en bedeelde hen het derde laagste aantal punten toe. Toen de regie met een zwenk van de camera even naar de reactie van de Ed Sheeran-copycats peilde, zag je het gelaat van Kato Callebaut vertrekken, een pijnlijke grimas die zich een dag later ook vertaalde in een Instagram-bericht van haar eega en zangpartner Tom Dice. ‘Het voelde als een gebrek aan respect voor het werk dat hierin is gekropen. We stellen ons heel veel vragen. It doesn’t feel right,’ klonk het. Wat ons dan weer niet helemaal lekker zat: het feit dat VRT Max bij de televoting haperde als Radja Nainggolan die op een ontbijt van nicotine en twee gin tonics een ochtendtraining moet afwerken. Wie tijdens de uitzending probeerde te stemmen via het platform – een gratis alternatief voor een sms’je van een kwart euro, zo herhaalde Van de Veire meermaals – botste vaker wel dan niet op een wit scherm met een foutmelding.

België verrast met de keuze voor hun songfestivalsong. Gustaph gaat met zijn song ‘Because Of You’ naar Liverpool. De bedankspeech zegt alles. #Eurosong2023 #Eurovision #songfestival pic.twitter.com/sQEFf8w1A2 — Aran Bade (@AranBade) 14 januari 2023

Frustrerend, en misschien wel deels de reden waarom Gustaph uiteindelijk verrassend en tot zijn eigen grote verbazing – wij gokken dat zijn opengevallen mond nog altijd niet is dichtgeklapt – als winnaar uit de bus kwam. De kandidaat die op vocaal vlak de puikste prestatie van allemaal had afgeleverd, werd daarvoor rijkelijk beloond door de vakjury, maar iedereen had verwacht dat de kenner in de zetel wel zou inzien dat een queer man die met flamingoroze flamencomouwen staat te wapperen op boenke boenke-muziek een Eurovisie-cliché nog hoger dan de schuldenstapel van Anderlecht is. Nu ja, de thuisstemmer zag er kennelijk ook geen graten in dat The Starlings schaamteloos het akkoordenschema van Ed Sheeran hadden gejat en probeerde het zingende diefjeskoppel alsnog naar de overwinning te stuwen. Tevergeefs, want de gay army bleek net slagkrachtig genoeg om Antwerpenaar Gustaph, in een vorig leven nog lid van de Amerikaanse band Hercules and Love Affair, met één puntje verschil het ticketje naar Liverpool te gunnen.

‘Een hertelling!’ eist Twitter en de hele aanhang van The Starlings intussen, maar de VRT dekte zich met een waterdicht reglement netjes in: geen aansprakelijkheid, Gustaph zal tegen half mei uit zijn shocktoestand ontwaakt moeten zijn om vervolgens na een halve finale alweer terug naar huis te gaan. Wij wensen de sympathieke kerel oprecht alle succes toe in Liverpool, maar vloeken toch even dat ons land zomaar twee potentiële winnaars – Chérine en gala dragot, die het als het aan de vakjury had gelegen en mét een soepele televoting moeiteloos hadden gehaald – in de prullenmand heeft gegooid. De VRT wrijft zichzelf na de kritiek op het stemfiasco en de toekomstige Eurovisie-mislukking in mei alvast in de handen: in de toekomst geen liveshow meer, alweer miljoenen bespaard.