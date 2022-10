U heeft de buik nog niet vol van bloederige wreedheden? De vijf series die u moet bekijken ná ‘Dahmer’

Al twee weken op rij voert ‘Dahmer’ de lijst van populairste titels op Netflix aan, wat betekent dat heel veel mensen de reeks over de gelijknamige seriemoordenaar aan het volgen zijn maar ook dat er nog meer mensen de serie al hebben gezien. Voor die tweede groep: vijf titels die u nu kunt bekijken.

Conversations with a killer: The Jeffrey Dahmer Tapes (Netflix)

Wie na ‘Monster’ nog niet genoeg heeft van de wreedheden van Jeffrey Dahmer kan op Netflix moeiteloos doorklikken naar het nieuwe derde seizoen van docuserie ‘Conversations with a killer’, dat deze keer draait rond de blonde seriemoordenaar. Dahmer komt zelf aan het woord via opnames van gesprekken die hij had met zijn advocaten, de rest van het verhaal wordt verteld door journalisten, experts en rechercheurs.

Het eerste seizoen van ‘Conversations with a killer’ ging over Ted Bundy, die in de jaren 1970 minstens dertig jonge vrouwen verkrachtte en vermoordde, en was van de hand van Joe Berlinger, die met ‘Paradise Lost’ aan de basis lag van het true crime-genre. Berlinger maakte na het succes van ‘Conversations with a killer’ ook nog een uitstekende film over Bundy, ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’, met tieneridool Zac Efron als de charmante seriemoordenaar en Lily ‘Emily in Paris’ Collins als zijn vriendin die heel lang blind blijft voor alle ‘red flags’.

Des (VRTMAX)

De Schotse tegenhanger van Dahmer is Dennis Nilsen, een onopvallende ambtenaar die rond 1980 zeker vijftien jonge mannen - voor en na hun dood - misbruikte en in stukken sneed in zijn appartement. Toen een loodgieter in een verstopte leiding rond zijn huis menselijke resten vond, werd Nilsen gearresteerd, maar daarna begon een lange zoektocht naar wie zijn slachtoffers precies waren. ‘Des’ - met een onwaarschijnlijk sterke David Tennant - laat zien hoe Nilsen ook vanuit de gevangenis politie en media aan het lijntje bleef houden.

Als het monstersucces van ‘Dahmer’ iets bewijst dan wel dat onze fascinatie voor seriemoordenaars nog lang niet gaan liggen is. Die fascinatie is ook een rode draad in de carrière van David Fincher (‘Se7en’, ‘Zodiac’) én het onderwerp van deze briljante reeks die de regisseur voor Netflix maakte. ‘Mindhunter’ gaat over enkele FBI-agenten die in de jaren 1970 de basis legden van de profilingtechnieken die vandaag nog steeds gebruikt worden en die in de gevangenis gingen praten met psychopaten als Ed Kemper of Charles Manson om erachter te komen wat hen dreef. Een van de beste Netflix Originals, maar wegens de hoge kostprijs helaas al na twee seizoenen afgevoerd.

Miniserie - geregisseerd door Michaël Roskam - die gebaseerd is op het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van Jimmy Keene, een drugsdealer uit Chicago die in de jaren 1990 tien jaar cel krijgt. In ruil voor een strafvermindering laat Keene zich opsluiten in dezelfde gevangenis als Larry Hall, die verdacht wordt van de verkrachting van en moord op enkele tienermeisjes maar weer vrij dreigt te komen: als Keene hem informatie weet te ontfutselen waardoor de psychopaat veroordeeld wordt, wordt zijn veroordeling teruggedraaid. Zes afleveringen lang probeert Keene dus bevriend te worden met de duivel en door zijn pantser te dringen, en wanneer hem dat eindelijk lukt levert dat een finale op die nog lang door je hoofd blijft spoken.