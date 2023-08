U heeft smaak: deze uitstekende titels worden nu massaal bekeken op Netflix in België

De hegemonie van ‘Heartstopper’ was van korte duur: na één week moet de serie de koppositie alweer afgeven.

De Britse reeks stond wel het grootste deel van de week op één, maar moest met de finish in zicht toch nog ‘Painkiller’ voor laten. Die uitstekende Amerikaanse miniserie over de ‘opioid crisis’ - de zware verslavende pijnstillers die nog elke dag tientallen slachtoffers eisen in de VS - kwam op donderdag uit en rukte meteen op naar de leiding. Voor de rest zijn er nog twee nieuwkomers bij de series: de Japanse anime ‘My happy marriage’ en ‘Fatal Seduction’, dat een comeback maakt net nu we dachten dat we ervan af waren .

Bij de films maken vooral de aangekochte Hollywood-titels het mooie weer. De romantische komedie ‘What men want’ uit 2019 - waarin een vrouw ontdekt dat ze de gedachten van mannen kan lezen - voert de lijst aan, voor het sf-epos ‘Dune’. Ook de horrorfilm ‘M3GAN’, uit 2022, duikt op in de top 10, en de actieblockbuster ‘The Meg’ kan profiteren van de aandacht voor sequel ‘Meg 2’, die net in de bioscoopzalen is uitgekomen.

De populairste series op Netflix

1 Painkiller

2 Heartstopper - seizoen 2 (lees hier onze ★★★★1/2-recensie)

3 Un cuento perfecto

4 The Lincoln Lawyer - seizoen 2

5 The Witcher - seizoen 3 (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

6 Fatal Seduction (lees hier onze 1/2☆☆☆☆-recensie)

7 Terzi - seizoen 2

8 Sweet Magnolias - seizoen 3

9 Gossip Girl

10 My happy marriage

De populairste films op Netflix

1 What Men Want

2 Dune (lees hier onze ★★★★½-recensie)

3 Paradise

4 Hidden Strike

5 Sonic the Hedgehog 2

6 Happiness for Beginners

7 xXx: Return of Xander Cage

8 Puss in Boots: The Last Wish

9 M3GAN (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

10 The Meg (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)