U keek massaal naar ‘Tien om te zien’, maar kan iemand Canvas even redden?

Nu het nieuwe tv-seizoen van start is gegaan, wordt er weer gevochten voor elke kijker. Wie doet het goed en wie valt tegen? Humo geeft een dagelijks overzicht. Dit zijn de kijkcijfers van woensdag 1 september.

De winnaars

- Het was, met wekelijks zowat een half miljoen kijkers, al één van de verrassingen van de afgelopen maanden: ‘Tien om te zien - De zomer van’, de nostalgische terugblik op het legendarische muziekprogramma op VTM. De eenmalige nieuwe show deed nu nog beter: ‘Tien om te zien’ haalde 710.000 kijkers, een pak meer dan ‘Let’s Talk About Sex’ op Eén (545.000) en ‘Viervoeters’ op Play4 (256.000).

- Eigenlijk had reportagemagazine ‘Pano’ gisteren aan een nieuw seizoen moeten beginnen, maar de start is met twee weken uitgesteld. Om het gat te vullen werd de tweedelige docu ‘Diana’ van Canvas naar Eén verplaatst en dat bleek, in tegenstelling tot het gros van de spelers in de kern van Anderlecht, een succesvolle transfer. Aflevering één haalde 440.000 kijkers.

De verliezers

- ‘Huizenjagers buitenland’ op Play4 was al niet geweldig gestart - zowel op maandag als dinsdag haalde het programma ongeveer 113.000 kijkers - maar op woensdag zakten de kijkcijfers verder weg naar 84.000. Maar goed, zoals elke makelaar zou zeggen: je moet daar kunnen doorkijken, er zit veel potentieel in.

- Voor de derde dag op rij kan het programma dat na ‘Thuis’ komt, deze keer ‘Let’s Talk About Sex’, te weinig fans van de soap boeien. Ter vergelijking: een jaar geleden scoorde ‘Thuis’ ook telkens een stuk boven het miljoen, maar bleven er voor ‘Dwars door België’ op maandag (978.000), ‘Durf te vragen’ op dinsdag (810.000) en ‘Cel vermiste personen’ op woensdag (893.000) veel meer mensen zitten.

- Nog meer zorgen voor de openbare omroep: op Canvas was ‘De afspraak’ het best bekeken programma met nauwelijks 169.000 kijkers, voor – nochtans een documentaire over de Tweede Wereldoorlog – ‘Les resistants de Mauthausen’ (167.000). De start van het derde seizoen van de thrillerserie ‘Killing Eve’ lokte 49.000 mensen.

De top 10 van best bekeken programma’s (woensdag 1 september)

1. Thuis - Eén - 1.096.000

2. Het journaal (19.00) - Eén - 924.000

3. Iedereen beroemd - Eén - 871.000

4. Tien om te zien - VTM - 710.000

5. Let’s Talk About Sex - Eén - 545.000

6. Familie - VTM - 529.000

7. Het nieuws (19.00) - VTM - 496.000

8. Blokken - Eén - 456.000

9. Diana - Eén - 440.000

10. Het journaal (laat) - Eén - 281.000