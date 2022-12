U keek met plezier, en massaal, hoe Mbappé in het stof beet tegen Argentinië

Vooraf was voorspeld dat de finale van het WK een saaie match zou zijn maar gelukkig hebben mensen niet naar de kenners geluisterd.

Argentinië versus Frankrijk werd niet alleen een van de spektakelrijkste wedstrijden van het tornooi maar ook een van de meest bekeken: enkel de duels van de Rode Duivels tegen Canada en Marokko haalden hogere cijfers, de wedstrijd tegen Kroatië deed het minder goed (1.597.692). En terwijl het WK in Qatar over het algemeen minder kijkers lokte dan het EK in de zomer van 2021 bleek Argentinië-Frankrijk een aanlokkelijker affiche dan Italië-Engeland, dat destijds op 1.549.693 kijkers strandde.

Buiten de top 25 haalde ‘Vlammen tegen kansarmoede’, het tweeluik van Kristel Verbeke naar aanleiding van de Warmste Week, 373.760 kijkers. Het speciale programma waarin Siska Schoeters elke avond alle nieuws uit de Warmste tent in Hasselt op een rij zet, had op maandag 253.096 kijkers maar zakte in de volgende dagen weg onder de 200.000. Het nieuwe verbouwprogramma ‘Tiny House Battle’ op (VTM) begon met 280.000 kijkers, panelshow ‘Voordat de bom valt’ op (Play4) had er 261.000. ‏‏