U kunt geen voetbal meer zien? Dit zijn de beste programma's en series om te zien na de uitschakeling van de Rode Duivels

Nu de Rode Duivels hun koffers mogen pakken, hebt u geen zin meer om het WK te volgen? Daar kunnen wij, misselijk van frustratie, volledig inkomen, dus stelden we een gids samen van andere interessante programma’s op tv. Gegarandeerd vrij van nutteloze pasjes opzij, kansen die onbegrijpelijk worden gemist en Spaanse bondscoaches met het tactische inzicht van een kiwi.

De beste series op de streamingdiensten

De afgelopen weken alleen maar voetbal gekeken waardoor u de hypes op Netflix en co. hebt gemist? Zo snel mogelijk in te halen: ‘Wednesday’ (★★★1/2☆), Tim Burtons zeer mooie en alle records brekende tienerdrama, en ‘1899’ (★★★1/2☆), de Duitse thrillerserie van de makers van ‘Dark’ die net zoals het tornooi van de Rode Duivels op een teleurstelling eindigt. Wie liever uit de werkelijkheid wegvlucht, sturen we van ganser harte richting Disney+ voor ‘Andor’ (★★★★1/2), veruit de allerbeste ‘Star Wars’-serie ooit, of voor het nieuwe ‘Willow’ (★★★1/2☆), de spin-off van de populaire fantasyfilm uit de jaren 1980 over een tovenaar die het opneemt tegen donkere krachten. Op Streamz zijn er dan weer twee HBO-toppers aan een uitstekend tweede seizoen bezig: ‘The sex lives of college girls’ (★★★★☆) en ‘The White Lotus’ (★★★★★), dat zich deze keer afspeelt op Sicilië en dus vol loopt met mensen die ook niet op het WK aanwezig zijn.

De beste programma’s op de Vlaamse zenders

Aangezien alle aandacht naar Qatar gaat, spannen de meeste Vlaamse zenders zich niet superhard in om de kijker te lokken - hallo, ‘Even goeie vrienden’ (★☆☆☆☆)! - maar hier en daar valt toch iets te rapen. Bij Canvas draait het op de momenten dat er geen matchen zijn vooral rond de 25e verjaardag van de zender, een heuglijke gebeurtenis die ondertussen de erg fijne quiz ‘25 jaar Canvas’ (★★★½☆) heeft opgeleverd en ervoor zorgde dat ‘In de gloria’ (★★★★★) nog eens op de buis mocht komen. Vanaf volgende week wordt in de late avond het beste van ‘Neveneffecten’ opnieuw uitgezonden, daarna is het de beurt aan ‘Alles kan beter’; maar voor wie daar niet op kan wachten, valt alles ook gewoon te bekijken via VRTMax. Als u daar toch bent, zet dan zeker ook het prachtige ‘Roomies’ (★★★★★) op, of een van de andere VRT-programma’s die genomineerd zijn voor de Ha! Van Humo, zoals ‘Chantal’ (★★★★☆), ‘Uncle Martin’ (★★★1/2☆) of ‘Niets gaat over’ (★★★★☆).

Op Play4 blijft het immer hartverwarmende ‘Bake Off’ (★★★☆☆) de beste vorm van escapisme, via GoPlay kunt u ook kijken naar ‘Deja Vu’ (★★★★☆), een ontroerende dramaserie over een moeder die terug in de tijd wil reizen om met haar verdriet om te gaan - een gevoel dat elke Rode Duivel-fan nu wel zal herkennen. Daarnaast is het uitkijken naar ‘Patiënt Pedro’ (vanaf 12/12), een reeks waarin zelfverklaarde hypochonder Pedro Elias probeert af te rekenen met zijn grootste angsten: de angst om ziek te worden, de angst om te sterven en - beter bekend als ‘het Axel Witsel-syndroom’ - de angst om een bal vooruit te spelen.