U kunt niet langer wachten: er zit één duidelijke trend in de top 10 meest bekeken films op Netflix in België

Samen met Axel Witsel die mocht starten tegen Kroatië de minst verrassende gebeurtenis van de week: ‘Wednesday’, zopas uitgeroepen tot snelst bekeken serie ooit op Netflix, voert de top tien aan.

De reeks van Tim Burton staat niet alleen bij ons op één maar over zowat de hele wereld: enkel India, Japan en Taiwan houden moedig stand tegen de charme van Wednesday Addams. Ook ‘1899’ blijft druk bekeken worden, ‘The Crown’ wipt opnieuw over ‘Elite’ heen naar de derde plaats. Twee nieuwkomers deze week: de true crime-serie ‘Crime Scene: The Texas Killing Fields’ en het derde seizoen van de Zuid-Afrikaanse tienerthriller ‘Blood and Water’. Zij nemen de plaats in van ‘Warrior Nun’ en ‘From Scratch.

Top 10 van populairste series

1 Wednesday (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

2 1899 (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

3 The Crown - seizoen 5 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

4 Elite - seizoen 6

5 Manifest - seizoen 4

6 Crime Scene: The Texas Killing Fields

7 One of Us Is Lying - seizoen 2

8 Undercover - seizoen 3 (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

9 Dead to Me - seizoen 3

10 Blood & Water - seizoen 3

De lijst van populairste films wordt ondertussen langzaam maar zeker helemaal overgenomen door titels waar het woord ‘kerstmis’ in voorkomt, al behoort de nummer één voorlopig wel nog toe aan een feelgoodfilm die niets met deze periode van het jaar te maken heeft: ‘The Swimmers’, dat het waargebeurde verhaal vertelt van een Syrisch tienermeisje dat in 2015 samen met haar zus vluchtte van de burgeroorlog in haar land, de laatste kilometers richting Europa al zwemmend moest afleggen en een jaar later mee kon doen aan de Olympische spelen in Rio.

Top 10 van populairste films

1 The Swimmers

2 Ava

3 The Noel Diary

4 My Name Is Vendetta

5 Slumberland

6 Christmas on Mistletoe Farm

7 Christmas Full of Grace

8 Lesson Plan

9 Falling for Christmas

10 Ad Astra (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)