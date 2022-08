U schaart zich massaal achter het masterplan van de VRT: zender verpulvert de concurrentie in de kijkcijfers

De openbare omroep tankt net voor de start van het nieuwe tv-seizoen nog even wat vertrouwen met een top 25 die voor vier vijfde uit titels op Eén bestaat.

De top 5 is zelfs helemaal een Eén-onderonsje en - misschien nog belangrijker - bevat naast de onvermijdelijke ‘FC De Kampioenen’ ook enkel programma’s die géén herhaling zijn. Verderop wordt de spoeling wel een stuk dunner, want als we actua en sport buiten beschouwing laten is enkel ‘Tien om te zien’ nog een uitzending die niet eerder op tv te zien was. Belangrijkste sportevenement deze week is natuurlijk de Ronde van Spanje, maar ondanks de aanwezigheid van ene Remco Evenepoel moet de Vuelta qua belangstelling toch nog steeds danig onderdoen voor de Tour. De best bekeken rit deze week - die van donderdag richting Pico Jano waarin Evenepoel de rode trui veroverde - haalde 375.000 kijkers: dat is een score waarmee je tijdens de voorbije Ronde van Frankrijk enkel de proloog in Utrecht (354.953‏) had kunnen verslaan.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 19 tot en met donderdag 25 augustus. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 RADIO 2 ZOMERHIT EEN 733.904‏

2 FC DE KAMPIOENEN EEN 726.202‏

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 721.899‏

4 DAGELIJKSE ZOMERKOST EEN 639.360‏

5 SWITCH EEN 623.500‏

6 HET NIEUWS (19U) VTM 597.507‏

7 DE COLUMBUS EEN 566.027‏

8 FC DE KAMPIOENEN 3, FOREVER EEN 526.349‏

9 SPORTWEEKEND EEN 514.488‏

10 HET HUIS EEN 440.754‏

11 SPOED 24/7 EEN 426.449‏

12 TIEN OM TE ZIEN VTM 405.074‏

13 VERA EEN 392.032‏

14 HET JOURNAAL (13U) EEN 391.725‏

15 VUELTA EEN 375.204

16 HET JOURNAAL LAAT EEN 368.349‏

17 DE KLAS EEN 366.165

18 EXPEDITIE PAIRI DAIZA VTM 322.445‏

19 VAN ALGEMEEN NUT EEN 321.877‏

20 ANIMALITIS EEN 309.769‏

21 #LIKEME EEN 291.340‏

22 DE KOTMADAM VTM 277.777‏

23 FLIKKEN EEN 273.975‏

24 COMEDY TOPPERS VTM 273.108‏

25 HET NIEUWS 13UVTM259.480‏