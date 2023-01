Uit ‘De Verhulstjes’ bleek: Gert draagt buiten beeld heel vaak een speedo telkens wanneer Viktor zijn mond opendoet

Terwijl Tom Waes de impact van de komst van de Romeinen in onze contreien in kaart bracht, keerde ook de familie Verhulst terug in de tijd. Weliswaar niet zo ver als in ‘Het verhaal van Vlaanderen’: de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘De Verhulstjes’ speelde zich vorige zomer af, toen de zon boven Saint-Tropez scheen en de betreurde hond Marcel, die in oktober stierf, nog altijd rondliep en wanneer hij geen pamper droeg in huis of in een vakkundig door Ellen aangebrachte sonde plaste.

Het kan vreemd lijken om enkele dagen na de jaarwisseling met een programma te komen waarin de protagonisten vrolijk ploeteren in hun privézwembad, maar ‘De Verhulstjes’ overstijgt natuurlijk de seizoenen. Het is tijdloze televisie, omdat er in de gemiddelde aflevering van de realitysoap toch nauwelijks iets noemenswaardigs gebeurt. Bij de opening van de nieuwe jaargang reisden Viktor en Marie richting Franse zuiden om er een deel van hun vakantie in Saint-Tropez door te brengen. Ze werden aan de luchthaven opgewacht door Gert en Ellen, die haastig een kartonnen bord met ‘Bien venus’ in elkaar hadden geknutseld, en na de terugrit konden ze beginnen aperitieven, dineren op het strand en discussiëren over de vraag of je de temperatuur aan de Côte d’Azur kunt afleiden uit het tsjirpen van de krekels.

De komst van de kinderen zorgde voor meer leven in de brouwerij en ergernis in Gerts ogen, maar Viktor en Marie stonden toch in de schaduw van een nog belangrijker nieuwkomer in de villa: een broodrooster. Gert had ergens een toaster op de kop getikt waarmee je in noodgevallen zevenhonderd boterhammen per uur kunt roosteren, en dat pronkstuk moest natuurlijk uitgebreid getest worden. Niet één maar twee keer: eerst door Gert alleen, daarna nog eens door Marie, die toast maakte voor het eerste gezamenlijke ontbijt van het gezin terwijl haar vader de onvermijdelijke eieren bakte. Als je ons had gezegd dat de producers en protagonisten van ‘De Verhulstjes’ enkele maanden geleden hadden beslist om voortaan een parodie op realitysoaps te maken, het had ons erg geloofwaardig in de oren geklonken.

Het meest opmerkelijke moment kwam er toen Gert parmantig van de trap richting het zwembad kwam afgewandeld, gekleed in niets meer dan een speedo van vijf jaar oud, een miniem lapje stof dat helaas weinig aan de verbeelding overliet. De andere leden van de familie waren gepast ontzet. ‘Ge wilt er niet naar zien maar het is moeilijk om er niet naar te zien’, zei Viktor, die ook claimde dat hij er niet in slaagde om een serieus gesprek met zijn vader te voeren wanneer die in zo’n zwembroekje rondliep. Daaruit kunnen wij alleen maar besluiten dat Gert buiten beeld heel vaak een speedo aan heeft telkens wanneer zijn zoon zijn mond open doet.

Maar wellicht zonder het te beseffen had Viktor in de beschrijving van zijn gevoelens bij Gerts outfit ook de perfecte samenvatting van ‘De Verhulstjes’ zelf gegeven: je vraagt je elke aflevering weer af naar wat je nu eigenlijk zit te kijken, maar tegelijk is het erg lastig om niet te blijven kijken.