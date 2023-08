Uit ‘Van As’ herrezen: ‘De mensen herkennen zich in dat duo, denk ik. ’t Zijn twee losers’

Het verhaal van ‘De zonen van Van As’ liep in 2022 na tien jaar en vijf seizoenen ten einde, met de bioscoopfilm ‘De zonen van Van As – De cross’ als slotstuk. Nu pakt Streamz uit met ‘Frakke & Jempie’, een spin-off rond de populaire personages van Carry Goossens (70) en Peter Van den Eede (60).

HUMO ‘Wat de familie Van As kan, kunnen wij toch ook?’ vraagt Frakke in de trailer aan z’n maatje Jempie. Wat mogen we verwachten?

PETER VAN DEN EEDE «Een komische reeks met korte afleveringen over Frakke en Jempie, die zich afscheuren van de familie Van As en een eigen zaak starten. Ze kopen een garage van een malafide handelaar die met hun spaargeld gaat lopen. Daarna sukkelen ze van het ene probleem in het andere. Ja, dat is grappig, hè.»

HUMO Waarom zijn Frakke en Jempie zo populair bij de kijkers?

VAN DEN EEDE «De mensen herkennen zich in dat duo, denk ik. Ik ook. ’t Zijn twee losers die toch optimistisch in het leven staan – zoals Laurel en Hardy, de dikke en de dunne. Ze springen creatief om met het weinige dat ze hebben. Daardoor amuseren ze zich beter dan rijke stinkerds, die vaak tegen de verveling moeten vechten.

»Frakke en Jempie zijn mensen van vlees en bloed, in tegenstelling tot de typetjes in – ik zeg maar iets – ‘F.C. De Kampioenen’. Ze zijn vrienden voor het leven, die voortdurend ambras maken en toch niet zonder elkaar kunnen.»

HUMO Was Jempie niet dood en begraven in de serie?

VAN DEN EEDE «Klopt. Ik kon ‘De zonen van Van As’ niet langer combineren met mijn andere projecten, dus moest ik de reeks verlaten. Ze hebben me opnieuw gevraagd voor de film, en dat was een blij weerzien. De officiële uitleg voor Jempies overlijden was dat hij was moeten onderduiken voor de Albanese maffia. Geloofwaardig, vind ik.»

HUMO Hoe zet jij Jempie neer?

VAN DEN EEDE «Jempie is een volkse figuur, dus vertolk ik ’m in het Merchtemse dialect, de taal van mijn jeugd. Ik probeer in elke scène zo dom en spontaan mogelijk te reageren. Carry en ik halen ook het beste in elkaar naar boven: we zijn zodanig op elkaar ingespeeld dat we van het script durven af te wijken.

»Ik zou een tweede seizoen wel zien zitten, maar laten we eerst de kijkcijfers van het eerste afwachten.»

HUMO Word je weleens aangesproken over Jempie?

VAN DEN EEDE «Ja, hoor. Vaak zelfs. Als ik een bouwwerf passeer, roept er gegarandeerd iemand: ‘Ah, de Jempie!’ Maar ik word nóg vaker aangeklampt over ‘Ontspoord’, mijn rubriek in ‘Iedereen beroemd’.»

HUMO Keert die terug in het volgende seizoen?

VAN DEN EEDE «Nee. We waren van plan om vijftien afleveringen te maken, en het zijn er ongeveer honderdvijftig geworden. Het is tijd om te stoppen, vóór het voorspelbaar wordt. We zijn nu aan het brainstormen over een nieuwe rubriek. Maar wees gerust: het treindecor wordt zorgvuldig opgeborgen. Een comeback is dus niet uitgesloten.»

‘Frakke & Jempie’

Vanaf 10 augustus op Streamz