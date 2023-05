Uma en Sven, één jaar later: ‘Meedoen aan ‘De mol’ is als een uitstap naar Disneyland. Je voelt je Peter Pan’

Een woestijn, een paar cowboyboots en enkele mysterieuze zinnen van Gilles De Coster: meer was er niet nodig om mollenspeurders overal te lande in opperste staat van paraatheid te brengen. Branden zeven weken later evenzeer van nieuwsgierigheid naar het ontmaskeren van De mol: Uma (27) en Sven (31), respectievelijk de mol en de winnaar van vorig jaar. ‘Als mensen me vragen wat ze moeten doen om door de selectie te raken, zeg ik: strippen!’



Uma en Sven weten precies hoe de nieuwe kandidaten zich nu voelen. ‘Die spanning! Je hebt maanden moeten zwijgen, en nu mag je eindelijk iedereen vertellen dat je in ‘De mol’ zit. Zalig!’

HUMO Hebben jullie de trailer van het nieuwe seizoen gezien?

UMA VANDEMAELE «Natuurlijk! Zo goed!»

SVEN PEDE «Het is toch straf: dat programma heeft maar 15 seconden nodig om je weer helemaal mee te krijgen. Je hoort Gilles De Coster zeggen: ‘Dit hebben we echt nog nooit gedaan.’ En baf, je hangt eraan!»

VANDEMAELE «En het zalige is: je wéét dat ze hun woord zullen houden. Ik heb al elk seizoen gedacht: dat kunnen ze niet meer overtreffen. En dan doen ze het toch.»

HUMO Hebben jullie een vermoeden wat ze nu van plan zijn?

PEDE «Het kan van alles zijn. De proeven? De manier waarop de mol is gekozen? Of kiezen ze die weer ter plaatse, zoals in Vietnam?»

HUMO Op forums gaat het gerucht dat er nu twéé mollen zijn.

PEDE «De ploeg zei vorig jaar dat ze altijd zo dicht mogelijk bij het basisconcept willen blijven, dus dat denk ik niet.»

VANDEMAELE «Ik was vooral verrast dat ze de trailer blijkbaar in Arizona hebben opgenomen. Filmrechten en dergelijke verkrijgen is een hele onderneming, zeker in de VS. Maar het is hun toch gelukt. Wat een zalige reisbestemming, trouwens.»

HUMO Voelden jullie een steekje jaloezie?

PEDE «Ik niet, ik was al blij dat ik mocht meedoen, het maakte me niet uit of we nu in Vietnam of op de Canarische Eilanden zaten – voor mijn part mocht het hier in Liedekerke geweest zijn. ‘De mol’ is geen gewone plezierreis, je gaat zo op in het spel dat de omgeving niet meer dan de achtergrond is.»

VANDEMAELE «Ik moet toegeven dat ik toch een tikje jaloers was. In de VS kun je een bijzondere sfeer creëren. Alleen al door die trailer zag ik plots cowboys in mijn hoofd.»

PEDE «Ik wil nu vooral meer weten over de nieuwe kandidaten. Vorig jaar hebben veel mensen me gevraagd wat ze moesten doen om door de selectie te raken en hoe ik het had aangepakt.»

VANDEMAELE «Ja. ‘Heb je tips?’ ‘Wat heb jij gezegd?’ ‘Moet je heel gek doen?’ Nee dus, een onemanshow is net wat ze niet willen bij ‘De mol’.»

PEDE «Ik zei vaak: ‘Ik heb een stripact opgevoerd, en bij elk kledingstuk kwam er een woord tevoorschijn dat mijn persoonlijkheid beschrijft.’ (lacht)»

HUMO Je hebt geen klachten gekregen van Gilles De Coster over het aantal stripacts in de zijn mailbox?

PEDE (lacht) «Ik zou het eens aan Gilles Van Bouwel moeten vragen. Hij heeft de kandidaten geselecteerd.»

Ontbijt met pils

HUMO Jullie zaten in het tiende seizoen, de jubileumeditie, die vooral een pecheditie werd: twee kandidaten moesten opgeven door een blessure – Nele liep een spierscheur op, Anke brak haar elleboog – en Philippe, de mol, stapte zelf op omdat de druk te zwaar werd.

PEDE «Dat maakte het voor mij makkelijker om te winnen (grijnst). Nee, ik denk dat onze editie niet echt voor herhaling vatbaar is. Het zal ook niet meer gebeuren, denk ik.»

HUMO De sfeer in jullie groep zat wel bijzonder goed. Volgens de geruchten moest de productie jullie na een paar dagen vragen om niet al bij het ontbijt pintjes te hijsen.

PEDE «Dat was toch eerder ’s avonds. Dan is het soms al eens moeilijk om te gaan slapen. Je wilt alles horen wat er gezegd wordt.»

VANDEMAELE «Dus ga je mee een pintje drinken. We kenden elkaar nog niet, en stel dat iemand al na twee pintjes dingen begint te lossen die hij overdag niet zou zeggen, dan wil je dat niet missen.»

PEDE «Ik ging dikwijls pas om 4 uur slapen, en om 7 uur moesten we opstaan. Op de één of andere manier voel je dat niet, want je leeft op adrenaline. Je wilt zo snel mogelijk de andere kandidaten leren kennen, zodat je hen beter kunt inschatten. Er is weinig tijd tot de volgende eliminatieronde, en die wil je natuurlijk overleven.»

HUMO Na het vertrek van Philippe mocht jij het overnemen als mol, Uma. Je bent de eerste deelnemer die beide kanten van het spel heeft gezien.

VANDEMAELE «Ik vond het als kandidaat stresserender. Het was eigenlijk een voordeel dat ik onvoorbereid als mol kon beginnen. Ik wist pas een dag vooraf wat we zouden doen, en we moesten alles in vijf minuten overlopen. Dat ik van alles maar half op de hoogte was, maakte het makkelijker om mezelf te blijven.

»Wat ik vooral geweldig vond, was dat ik zeker tot het einde in het spel zou blijven. Dat was altijd mijn doel geweest. Er viel dus een last van mijn schouders.»

HUMO Jullie moesten naar huis zonder de mol ontmaskerd te hebben. Dat gebeurde pas weken later live in Paleis 12.

PEDE «Die finale was waanzin. En de kers op de taart. Backstage kregen we kippenvel van het lawaai dat uit de zaal kwam. Zoveel mensen, en die waren daar allemaal voor ons!

»Die uitgestelde finale hield wel in dat we nog een tijd moesten blijven liegen. Ik wist bijvoorbeeld dat ik tijdens de finale zou moeten tapdansen, en daar moest ik ’s avonds voor oefenen. Dus ging ik zogezegd naar de kinesist. Op den duur had ik het wel gehad met dat liegen.»

HUMO Sven, wanneer wist je dat je de mol op het spoor was?

PEDE «Vlak na de reis was ik er voor 100 procent zeker van dat Uma het was, maar toen de reeks werd uitgezonden, had iedereen wel een mening en las ik overal de gekste theorieën. Ik begon hard te twijfelen en soms schoot ik ’s nachts wakker: ik heb het mis!»

VANDEMAELE «Ik was ervan overtuigd dat iedereen me door zou hebben. Ik schrok er soms van hoe duidelijk mijn mollenstreken in beeld kwamen op tv. Het grappige is: alleen de mensen die me niet zo goed kennen, bleken dat te zien. Zij zeiden af en toe: ‘Daar deed je toch raar.’ Mijn familie en vrienden antwoordden dan: ‘Neenee, ze is gewoon zo.’ (lacht) Zij hadden pas tijdens de finale door dat ik de mol was.»

HUMO Zo wisten ze meteen ook dat je goed kunt liegen.

VANDEMAELE (lacht) «Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen dat kan, hoor. Mensen zijn intelligente wezens, we kunnen ons makkelijk anders voordoen dan we zijn. En als mol hoef je je maar op één ding te focussen: de boel saboteren. In het echte leven zou ik dat lastiger vinden.»

HUMO Was het moeilijk om te liegen tegen de andere kandidaten, die intussen wellicht ook vrienden waren geworden?

VANDEMAELE «Nee (lacht). In ‘De mol’ liegt iedereen. Geen enkele kandidaat geeft alles prijs, iedereen doet wat mysterieus en probeert je op het verkeerde been te zetten. Hoeveel plezier je ook maakt, elke deelnemer blijft achter zijn rookgordijn.»

HUMO Hebben jullie nog veel contact met de anderen?

PEDE «Minder dan in het begin, maar we horen of zien elkaar nog elke maand. Vrijdag komen we samen bij Anke, en in april gaan we naar een toneelvoorstelling van de vriend van Philippe. En ook ‘Café De Mol’ komt eraan.»

HUMO Hoe verging het jullie na de reis? Alina Churikova, de mol in 2020, zei in Humo dat het best moeilijk was om de draad weer op te pikken: ‘Drie weken lang mag je je uitleven als een 5-jarige. Daarna kom je terug en moet je opeens weer volwassen zijn.’

VANDEMAELE « Heel herkenbaar.»

PEDE (tegen Uma) «Jij vergeleek meedoen aan ‘De mol’ eens met een uitstap naar Disneyland, nee? Het is echt zo, je voelt je Peter Pan. Je mag het kind uithangen, ze zeggen hoe laat je moet opstaan en welke kleren je moet aantrekken, je hoeft je nergens iets van aan te trekken en niemand iets te laten weten. Terug thuis moet je weer mails checken en aan alle mogelijke verplichtingen voldoen.

»De reis was eigenlijk een soort detox: we zaten daar drie weken zonder smartphone. De eerste week voelde ik fantoomtrillingen in mijn broekzak (lacht).»

HUMO Drie weken zonder gsm, dat zou mij ook zwaar vallen.

PEDE «Veel mensen, denk ik. Vóór ik vertrok, dacht ik niet dat het voor drie weken zou zijn, want in ‘De mol’ kan elke dag je laatste zijn. Maar zodra ik daar was, veranderde dat. Ineens wist ik zeker: ik speel de finale. Dat was mijn manier om mezelf te motiveren: ik ben hier geraakt, en nu blijf ik tot het einde.»

VANDEMAELE ( knikt ) «We moesten vooraf doorgeven wat ons plan was als we eruit zouden liggen, want je moet dan drie weken een verborgen leven leiden. Ik zei: ‘Ik heb geen plan, ik blijf tot het einde.’ Ik wist wel dat ik er al na de eerste aflevering uit kon liggen, maar daar wilde ik niet van uitgaan.»

PEDE «En het heeft gewerkt.»

Staren naar de ster

HUMO Van de ene dag op de andere waren jullie Bekende Vlamingen en trok iedereen aan jullie mouw.

VANDEMAELE «Dat had ik onderschat.»

PEDE «Ik ook.»

VANDEMAELE «Ze hadden ons daar nochtans goed op voorbereid, maar je kunt vooraf onmogelijk inschatten hoe het zal zijn.»

Pede «Ik dacht: ik ben maar een jongen vanonder de kerktoren, wie zou er aandacht aan mij schenken? Maar overal waar ik kwam, zag ik mensen naar mij wijzen. Iedereen sprak me aan of wilde met mij op de foto, en op de zomerfestivals was het hek helemaal van de dam.

»In de supermarkt kwam er eens iemand dicht bij me staan en in mijn oor fluisteren: ‘Kinderboerderij!’ Ik had even voordien ergens laten vallen dat ik met de groepspot een kinderboerderij wilde beginnen. En op café werden stiekem foto’s van mij gemaakt. Toon, die bij ons in de groep zat, vertelde dat hij op een fuif was gestruikeld en een pintje over zich heen had gekregen. Iedereen begon hem te fotograferen en te filmen. Heel tof is dat toch niet.»

VANDEMAELE «De eerste keer dat ik werd herkend, was bij mijn oma in het rusthuis. Ik stond aan te schuiven aan het buffet, toen ik twee kindjes in mijn richting zag staren. Ik keek achter me om te zien wat er zo interessant was, tot ik besefte dat ze naar míj keken. Terug thuis ben ik hard beginnen te huilen. Waar ik ook kom, moet ik daar voortaan rekening mee houden.

»Daarna ging het wel beter, maar die eerste keer was het toch schrikken. En nu ben ik me er altijd bewust van hoe ik me in het openbaar gedraag. Ik wil niet dat mensen zeggen: ‘Die denkt zeker dat ze een ster is omdat ze op tv is geweest?’»

HUMO Lig je wakker van die reacties?

VANDEMAELE «Toen het seizoen werd uitgezonden, waren die soms hard. De makers hadden ons gewaarschuwd dat we al die reacties beter niet zouden lezen, maar ik deed het toch. Ik kon er wel mee omgaan, tot mijn leerlingen erover begonnen. Zij wilden het voor me opnemen, maar je kunt je niet verdedigen tegen online commentaren. Ook voor mijn vriend en mijn ouders vond ik het lastig, ik wist dat het hun pijn deed.»

PEDE «Je kunt je dat keihard aantrekken, of je kunt zeggen: wie schrijft zoiets? Dat zijn doorgaans mensen die driftig zitten te tikken, maar die ik in het echt wellicht nooit zal tegenkomen.»

VANDEMAELE «Als ik naar hun profiel keek, voelde ik me meestal op slag beter (lachje).»

PEDE «Weet je wat wel raar is? Als je aan ‘De mol’ meedoet, bén je voor veel mensen ook de mol. Overal waar ik kwam, zeiden ze: ‘Ha, ons molleke!’»

HUMO Is de aandacht intussen niet wat afgenomen?

PEDE «Mensen wijzen nog weleens naar me of vragen of ze een foto mogen nemen, maar het is inderdaad niet meer zoals in het begin.»

VANDEMAELE «Nu hoor ik vaker: ik ken die ergens van, maar wáárvan?»

PEDE «Een tijdje geleden kwam er een koppel op me af en de dame vroeg: ‘Ken ik u niet?’ Ik antwoordde: ‘Ah, van OnlyFans, hè!’ Je had hun gezichten moeten zien (lacht). Ik heb het wel rechtgezet, hoor.»

Podiumbeest

HUMO Is jullie leven veranderd door ‘De mol’?

VANDEMAELE (droog) «Behalve het feit dat Sven stripper is geworden?»

PEDE «We zijn wekenlang op tv geweest: dan gaan mensen toch anders met je om. Mijn naam is voor de rest van mijn leven met ‘De mol’ verbonden.»

HUMO Sven, jij mocht iets meer dan 26.000 euro mee naar huis nemen. Je wilde er graag een kinderboerderij mee beginnen, zei je.

PEDE «Die droom heb ik nog, en ik heb hard geprobeerd om die waar te maken, maar ik krijg geen vergunning. Ik heb twee bevriende landmeters het dossier laten nakijken, en zij zeggen ook dat het niet makkelijk zal worden. Jammer, want ik heb de dieren en de grond, en alles wat ik nodig heb om te starten, alleen die ene stempel ontbreekt. Ach, er zijn nog andere dingen die me gelukkig kunnen maken, zeker?»

HUMO Zoals een verlovingsring?

PEDE «Bijvoorbeeld (lachje). Ik zie mijn vriendin doodgraag en ik zie een mooie toekomst met haar, dus ik heb haar ten huwelijk gevraagd. En ik heb nog een zotte uitgave gedaan: ik heb een bed gekocht! Een model dat de kinesist me had aangeraden om beter te kunnen slapen.»

HUMO Hebben jullie, met de smaak van de roem in de mond, nooit een carrière in de media overwogen?

PEDE «Ik heb nooit de intentie gehad om van de aandacht voor ‘De mol’ gebruik te maken om in de schijnwerpers te staan. Tegen een carrière achter de schermen zou ik niet nee zeggen – ik werk in een creatieve branche, een job als programmamaker lijkt me wel boeiend. Maar ik ben na ‘De mol’ bij een nieuw reclamebureau begonnen en ik heb het er prima naar mijn zin.»

HUMO En jij Uma? Toen je 5 jaar was, zei je dat je later ‘podium’ wilde worden.

VANDEMAELE (lacht) «Dat klopt. Ik vind het nog altijd de max om op een podium te staan, en ik wil niks liever dan dat fulltime doen. Drummen voor een vol Paleis 12 was een droom die is uitgekomen. Alleen spijtig dat ik als mol verplicht was om fouten te maken.

»Ik geef nog altijd graag les, maar een café uitbaten lijkt me ook wel iets. Eén dat goed draait, zodat ik af en toe op vakantie kan. Maar ik denk dat je er niet veel bij kunt doen, terwijl ik met van alles tegelijk bezig wil zijn.»

HUMO Wat houdt je tegen om voluit voor de muziek te gaan?

VANDEMAELE «Om op te treden heb je nieuwe nummers nodig. Ik heb sinds mijn 17de al drie bands versleten, na een tijdje stoppen ze ermee en moet ik een nieuwe band zoeken. Nu zou ik iets in mijn eentje willen starten, maar dan voel ik niet de druk om te repeteren en komt het er ook niet van. (Zucht) Ik zit altijd vol plannen, maar ik heb niet de tijd om ze uit te voeren. Nu, ik heb intussen wel een drumstel gekocht, een microfoon en ander materiaal om muziek op te nemen.»

PEDE «Pas op, Uma! Straks weet iedereen dat jij de raaf bent in ‘The Masked Singer’.»

VANDEMAELE «Je lacht nu wel, maar ik heb daar al keiveel berichten over gekregen! Zelfs mijn papa vroeg of ik in dat pak zat, en toen ik ontkende, zei hij dat ik weer iedereen aan het bedotten ben. Ik heb nog niet naar ‘The Masked Singer’ gekeken, maar er moet toch iets zijn dat naar mij of naar ‘De mol’ verwijst.»

HUMO Willen jullie je tot slot nog aan een voorspelling voor het nieuwe seizoen van ‘De mol’ wagen?

Pede «Ik mag het eigenlijk nog niet zeggen, maar ze hebben de winnaar van vorig jaar teruggehaald. Hij is nu de mol. Zoals Gilles zei: dit hebben ze echt nog nooit gedaan (lacht).»

