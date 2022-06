Vakkundige paranoia, spijt hebben op je sterfbed en de geheimen van de bitcoin: deze podcasts moet je deze week gehoord hebben

Afgeluisterd

Iedereen kan een podcast maken en het lijkt vandaag wel alsof iedereen met een microfoon en een mening dat ook doet. Net daarom valt het vakwerk van Listening In des te meer op. Het klassieke luisterspel blinkt uit door sounddesign, de subtiele soundtrack en het even originele als eenvoudige opzet. Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) speelt Julia, een pas verhuisde schrijfster die haar nieuwe buren ontdekt doordat hun gesprekken ineens door haar homespeaker klinken. Met nog vier afleveringen te gaan is het nog niet duidelijk naar waar Julia’s paranoia haar zal leiden, maar als hard werk en vakmanschap nog echt lonen, moet Listening In een hit worden.

Listening In, te beluisteren via verschillende platformen

Was het maar anders

Acteur Johan Terryn en zijn kompaan Randall Casaer werken aan een voorstelling over spijt en spreken als voorbereiding met mensen bij wie na een rijk leven een onvervuld gevoel is blijven hangen. Openen doen ze sterk met het verhaal van Chris, die na haar carrière in de media tot het besef kwam dat ze haar kinderen niet heeft zien opgroeien.

Tot onze grote spijt, te beluisteren via verschillende platformen

Internetmunten

PJ Vogt bedacht Reply All, de bekende podcast over hoe het internet mensen verbindt, en is al een paar weken bezig aan een fascinerende reeks over cryptomunten en de gemeenschap die daarrond is ontstaan. Hoogtepunten tot nu toe zijn Vogts geschiedenis van de bitcoin en een verhaal over traders die de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring willen kopen.

Crypto Island, te beluisteren via verschillende platformen

(DM)