Valentijn op tv: verboden liefdes, kalverliefdes, stroperige liefdes en vreselijk vluchtige liefdes

‘Loving Highsmith - De liefdes van schrijfster Patricia Highsmith’

De Amerikaanse bestsellerauteur Patricia Highsmith (1921-1995) is de schrijfster van ‘Carol’, het eerste lesbische liefdesverhaal ooit met een happy end. Ze publiceerde het boek in 1952 anoniem, omdat het onderwerp destijds zo gevoelig lag. Deze documentaire werpt aan de hand van prachtige archiefbeelden een nieuw licht op het (liefdes)leven en werk van Highsmith.

Om 22.40 op NPO 2

‘Keuringsdienst van waarde: Kalf en koe’

Sinds kort vindt u in de zuivelafdeling van de supermarkt een nieuwe soort melk terug: melk van koeien die langer dan strikt noodzakelijk bij hun kalf blijven. Wat is het verschil met gewone melk, wil ‘De keuringsdienst’ in deze eerste aflevering van een gloednieuw seizoen weten.

Om 20.35 op NPO 1

‘Oranje helmen in Turkije’

In deze inderhaast aan het uitzendschema toegevoegde reportage brengt journalist Geertjan Lassche verslag uit van de werkzaamheden van het Nederlandse USAR-team, dat al een dag na de verwoestende aardbeving in Turkije ter plaatse was om overlevenden vanonder het puin te helpen bevrijden.

Om 21.05 op NPO 1

Reese Witherspoon en Ashton Kutcher in 'Your Place or Mine' Beeld TMDb

‘Your Place or Mine’

Fans van Ashton Kutcher (45) mogen Netflix op hun blote knietjes danken: hij is er te zien als Kelso in ‘That ’90s Show’, de reboot van ‘That ’70s Show’, de sitcom die hem en zijn vrouw Mila Kunis beroemd heeft gemaakt. En hij heeft zijn eerste filmhoofdrol sinds ‘Jobs’ (2013) te pakken, als de love interest van Reese Witherspoon in de romcom ‘Your Place or Mine’. ‘Ik wilde al jaren met Reese Witherspoon samenwerken, maar ze wees me altijd af.’

Nu te zien op Netflix

‘Perfect Match’

Om uw Valentijnsdag op te fleuren zet Netflix in deze nieuwe datingshow 23 ex-kandidaten uit realityshows samen in een villa, waar ze met elkaar op date kunnen. Aangezien de bewoners voornamelijk afkomstig zijn uit ‘Love Is Blind’, ‘Too Hot to Handle’ en ‘The Circle’ – zowat het triumviraat van foute reality op Netflix – verwachten we niet dat er veel duurzame relaties uit voort zullen komen. Maar sappige tv, dat moet wel lukken.

Nu te zien op Netflix

