Van ‘Bojack Horseman’ tot ‘The Sopranos’: de beste vijf afleveringen die volledig op zichzelf kunnen staan

Zoals die stevige krop in de keel na de prachtige derde aflevering van ‘The Last of Us’ (★★★★½) deze week nog eens bewees: ook in tijden van bingewatching zijn tv-series soms op hun best als ze het tempo laten zakken en een omweg maken. Vijf andere afleveringen uit de voorbije jaren die zo goed als op zichzelf staan en even memorabel zijn als het hartverscheurende verhaal van Bill en Frank.

Fly - Breaking Bad (Netflix: S03E10)

Een meesterwerk geboren uit geldproblemen: helaas niet het recente transferbeleid van Anderlecht maar ‘Fly’, de tiende aflevering uit het derde seizoen van ‘Breaking Bad’. Omdat het budget niet toeliet om de ploeg veel te verhuizen, besloot showrunner Vince Gilligan om een aflevering te schrijven die zich op één plek afspeelde: het nieuwe ondergrondse laboratorium van Gus Fring. Daar moet Walter White de zuiverste ‘crystal meth’ ooit produceren, alleen dreigt een vlieg het kookproces te verstoren. Zijn steeds driester wordende jacht op het insect staat symbool voor de waanzin waar Walter langzaam aan te prooi valt, in een adembenemende aflevering die geregisseerd werd door Rian Johnson (‘Knives Out’, ‘The Last Jedi’).

Free Churro - Bojack Horseman (Netflix: S05E06)

‘Bojack Horseman’ heeft een paar briljante op zichzelf staande afleveringen gemaakt maar ‘Free Churro’, aflevering zes van seizoen vijf, steekt er nog bovenuit. Bijna 25 minuten lang krijg je weinig meer te zien dan Bojack die in een funerarium naast een doodskist staat en een afscheidsrede houdt. Hij begint met een anekdote over hoe hij in een fastfoodtent een gratis ‘churro’ kreeg toen hij zei dat zijn moeder gestorven was, overschouwt daarna zijn verknipte relatie met Beatrice Horseman en eindigt met de ontzettend treurige gedachte dat hij gewoon één keer ‘Bojack, I see you’ uit haar mond had willen horen. Erg ontroerend, althans toch tot aan de erg grappige plotwending in de laatste seconde.

Pine Barrens - The Sopranos (Streamz: S03E11)

In elke rangschikking van de beste afleveringen uit zes seizoenen ‘The Sopranos’ staat ‘Pine Barrens’ (seizoen 3, aflevering 11) minstens in de top drie. Paulie en Christopher willen het lijk van een Russische gangster dumpen in de bossen nabij New Jersey maar als ze daar de kofferbak van hun auto openen springt de dood gewaande man eruit en verdwijnt hij tussen de bomen. Er volgt een hilarische zoektocht waarin Paulie en Christopher verloren lopen, overnachten in een verlaten busje, hongerig ruzie maken om een zakje ketchup en vooral doodsbenauwd bedenken hoe ze een en ander moeten uitleggen aan Tony. Van ‘the Russian’ vinden ze nooit nog een spoor en over zijn lot wordt er daarna in de reeks met geen woord meer gerept.

Beard after hours - Ted Lasso (AppleTV+: S02E09)

Terwijl ‘Fly’ bedacht werd om te besparen, is ‘Beard after hours’ ontstaan omdat het geld niet op kon - zo gaat dat blijkbaar als je voor Apple werkt. Oorspronkelijk telde het tweede seizoen van ‘Ted Lasso’ tien afleveringen maar nadat alles geschreven was, besloot Apple dat twaalf toch beter zou zijn. Dus bedachten de makers twee afleveringen die ze zonder veel aanpassingen tussen de rest konden schuiven: een (matige) kerstspecial en ‘Beard after hours’, een experimenteel halfuurtje dat draait rond Teds hulptrainer. Na een nederlaag tegen Manchester City gaat Beard zich bedrinken en belandt hij in het Londense nachtleven, in wat uitgroeit tot een mooie hommage aan ‘After Hours’, de klassieke komedie van Martin Scorsese.

This Extraordinary Being - Watchmen (Streamz: S01E06)

Met uitzondering van ‘Twin Peaks: The Return’ - jammer genoeg op geen enkele streamingdienst te bekijken - is er de afgelopen jaren op televisie niets experimentelers gemaakt dan ‘Watchmen’, de schitterende negendelige miniserie naar de gelijknamige comic. Niet zo vreemd dus dat de reeks ook een van de beste tv-uitstapjes heeft opgeleverd: ‘This Extraordinary Being’. De zesde aflevering, grotendeels in zwart-wit, diept de achtergrond uit van superheld Hooded Justice, een klein personage in de originele strip, maar is tegelijk een vlammende aanklacht over hoe het diepgewortelde racisme in de twintigste eeuw de Amerikaanse samenleving heeft beïnvloed.