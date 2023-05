Van de beste bejaarde Village People tot de beste duiveluitdrijving: de opvallendste Songfestival-acts

Moeder, geef ons kracht! De zintuigen van iedere Europeaan moeten deze week nog meer lijden dan anders, want het is opnieuw tijd voor de Hoogmis van de Wansmaak: het Eurovisiesongfestival. Vindt u dat we overdrijven? Dan heeft u onderstaande ‘pareltjes’ van inzendingen nog niet gezien. Wij offerden ons op voor de journalistiek en bekeken alle Eurovisie-acts van dit jaar, om er de opvallendste uit te halen.

Beste bejaarde Village People: Kroatië

Het is zover: de Russen zijn daar! Die schrik sloeg ons toch meteen om het hart toen we het Kroatische Let 3 zagen optreden, want hun frontman heeft een opplaksnor die zo vanuit Stalins graf lijkt weggelopen. Dit heerschap uit de Balkan roept drie minuten lang om zijn mama, en dat is niet geheel onbegrijpelijk: het podium lijkt wel een woonzorgcentrum waar de hoogbejaarde de Village People nog eens van jetje komen geven, en zo rond de minuut maakt ook de Crazy Frog een ongewenste comeback. Aan het einde verschijnt plots een man met twee kruisraketten ten tonele, terwijl Stalin himself ‘psychopath!’ meekeelt. Poetin, at last?

Beste kattengejank: Nederland

Bíjna even tenenkrullend als de complete afgang van Georges-Louis Bouchez in ‘Special Forces’: de optredens die Mia Nicolai en Dion Cooper gaven zo'n maand voor hun Eurovisie-prestatie. Van het ene wilde u bleekmiddel in uw oren gieten, van het andere ging u maar meteen voor het salpeterzuur. ‘Technische problemen’ bleken aan de oorsprong te liggen van het kattenvals gejank, maar voor alle veiligheid schaafden de Nederlanders toch maar een beetje aan de toonhoogtes van het nummer. Tevergeefs, zo blijkt uit de gespecialiseerde pers na de eerste repetities: nog steeds halen Mia en Dion de juiste noten niet. Oordopjes in, vanavond.

Beste hoed: Frankrijk

Sorry, Gustaph, maar deze hoed maakt veel meer kans op de overwinning dan je roze exemplaar.

Beste steek onder de gordel: Oostenrijk

De Oostenrijkse Teya en Salena brengen een ietwat bevreemdend nummer over bezeten zijn door de geest van Edgar Allan Poe, maar slagen er toch maar mooi in Spotify voor heel Europa op z'n donder te geven. ‘Zero dot zero zero three’, klinkt het als een mantra in de bridge, en verwijst naar het belachelijke lage bedrag dat artiesten van het platform krijgen per stream van een nummer. ‘Give me two years and your dinner will be free’: auwtch.

Beste human centipede: Finland

U dacht dat ‘Cha cha cha’ van Raymond van het Groenewoud het ergste nummer met die titel was dat u ooit had gehoord? Think again, want hier is ‘Cha Cha Cha’ van Käärijä - nee, geen idee hoe u dat uitspreekt. De Fin met blote bast haalde aan paar houten paletten uit z'n kelder en hop, daar was de act al. Net wanneer u denkt dat u nu wel alles hebt gezien, maken de achtergrondzangers er een complete nachtmerrie van door ‘The Human Centipede’-gewijs over het podium te kruipen. Maar wat pas écht griezelig is: Käärijä en zijn gezelschap staan zowaar op nummer twee bij de bookmakers. Slik.

Beste niet-Azerbeidzjan: Azerbeidzjan

Bombastische ballads, gratuit naakt, Andy Peelman met een tamboerijn ... : wij verwachten vooral allerlei smakeloos van het dictatoriale Azerbeidzjan. Zeker niet dít, dus: TuralTuranX brengt met ‘Tell me more’ een soort doorslagje van een Britpop-nummer dat in de jaren 2000 een bescheiden hitje had kunnen worden. Niet dat we er warm van worden, maar als verrassing kan het tellen.

Beste Ruslana: Noorwegen

We schrijven 2004. Haar bedtijd lang verstreken sloop ondergetekende naar de woonkamer, in de hoop nog één glimp op te vangen van de overrompeling die Ruslana heette, de winnaar van dat jaar. Noem het een gay awakening, maar ‘Wild dances’ is sindsdien uitgegroeid tot een absolute klassieker. ‘Dat kan ik ook!’, dacht Alessandra uit Noorwegen, maar dan in de vorm van een zeemanslied. Denk ‘Zeven dagen lang’ van Bots, maar dan beter.

Beste pinkwashing: Israël

‘Hoe hard kunnen we ons imago nog opboenen en doen alsof we het meest gay-friendly land ter wereld zijn?’, dachten ze bij het Eurovisie-team van Israël. Drie minuten lang ‘Power to the unicooooorn’ roepen bleek het beste wat ze konden verzinnen. Zangeres Noa Kirel heeft overigens nog maar net haar verplichte Israëlische legerdienst afgerond. Dolletjes!

Beste Anouk Matton: Polen

Ben jij dat, Anouk? Of gewoon een andere platte influencer met een stomvervelend generisch popnummer?

Beste duiveluitdrijving: Servië

Amper bekomen van de Finse horror krijgt u ook nog Luke Black voor de kiezen, een Serviër die zich laat omgeven door dansers met mondmaskers en lange staarten. Op de achtergrond kijkt een soort robotduivel met rode ogen toe, tot die op het einde ook de geest geeft. Begrijpelijk, want tegen het lawaai van ‘Samo Mi Se Spava’ is zelfs satan niet bestand.

Beste matriarchaat: Tsjechië

Een feministische song over sisterhood. Klinkt niet geweldig goed, maar heeft wel een lovenswaardige boodschap.

Beste rip-off van Go_A

Toegegeven, de trend om meer nationale folklore in Eurovisie-inzendingen te steken werd al gelanceerd door Ruslana en trommels en fluiten zijn een cultureel onderdeel van élk Slavisch land. Maar zo twee jaar na het succes van het Oekraïense Go_A met ‘Shum' lijkt de Moldavische Pasha Parfeni wel érg goed geluisterd te hebben naar de nummer 4 uit 2021. Compleet met een beat, hertengeweien enal.

Beste bisser: Zweden

Torenhoog favoriet bij de bookmakers: Zweden, dat met Loreen iemand stuurt die weet wat winnen is. In 2012 strandde ‘Euphoria’ op het hoogste schavotje, en de rest is geschiedenis. Een gay pride waarop het dancenummer niet minstens vijf keer uit de boxen schalt valt maar moeilijk een pride te noemen, maar Loreens nieuwste Songfestival-worp, ‘Tattoo’, is wel een stuk minder catchy. Loreen zelf ziet er echter nog steeds uit alsof ze uit de waterput van ‘The Ring’ is gekropen.