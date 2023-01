Van de nieuwe ‘Band of Brothers’ tot de nieuwe ‘Euphoria’: de 20 series waar we het meest naar uitkijken in 2023

Voor de liefhebbers van goede series was 2022 een jaar van overvloed en bloeddoorlopen ogen en 2023 lijkt op dat vlak niet te zullen onderdoen. Twintig titels waar wij alvast handenwrijvend naar uitkijken.

Reservations Dogs - seizoen 2 (4/1, Disney+)

Reservation Dogs seizoen 2 Beeld Disney

DRAMEDY Het best bewaarde geheim op Disney+ - op alle streamingdiensten samen eigenlijk - is deze komische dramareeks over enkele jonge boefjes die opgroeien in een reservaat voor de inheemse bevolking op het platteland in Oklahoma. Het eerste seizoen, uit 2019, was uitstekend, het tweede wordt wellicht nog beter: in de VS was het enkele maanden geleden al te bekijken en Rolling Stone riep seizoen twee onlangs nog uit tot beste serie van 2022.

The Lying Life of Adults (4/1, Netflix)

The Lying Life of Adults Beeld Netflix

DRAMA Voor de fans van ‘My Brilliant Friend’ brengt Netflix in deze Italiaanse original een andere roman van Elena Ferrante tot leven: ‘The Lying Life of Adults’, waarin een meisje in Napels op zoek gaat naar een tante op wie ze heel hard zou lijken en zo gaandeweg een hoop familiegeheimen blootlegt.

Copenhagen Cowboy (5/1, Netflix)

Copenhagen Cowboy Beeld Netflix

DRAMA Nicolas Winding Refn (‘Drive’, ‘Only God Forgives’) kreeg van Netflix een mooi budget en alle neonlampen die hij maar wou voor ‘Copenhagen Cowboy’, een misdaaddrama rond een vrouw met vermeende bovenaardse krachten die wraak neemt op al wie haar onrecht heeft aangedaan.

The Rig (6/1, Prime Video)

Martin CompstonThe Rig Beeld rv

DRAMA Arbeiders op een boorplatform moeten vrezen voor hun leven als blijkt dat ze iets vreemds wakker hebben gemaakt op de oceaanbodem. Het klinkt een beetje als ‘‘Alien’ op volle zee’ maar hoofdrolspeler Martin Compston (‘Vigil’, ‘Line of Duty’) staat meestal wel garant voor kwaliteit.

Koala Man (9/1, Disney+)

Koala Man Beeld rv

ANIMATIE Na ‘Rick & Morty’ en ‘Solar Opposites’ brengt Justin Roiland een derde animatiereeks op het scherm: ‘Koala Man’, waarin een doodgewone Australiër meent zijn buurt te moeten beschermen voor allerlei onheil. Met Hugh Jackman in een bijrol als ‘Big Greg’, de buurman van de would-be superheld.

Welcome to Chippendales (11/1, Disney+)

Welcome to Chippendales - Beeld HULU

DRAMA Over de roerige, met drugs, drank en olie overgoten geschiedenis van de Chippendales is al menig documentaire gemaakt, Disney+ heeft alles nu ook in een miniserie gegoten. Met Kumail Nanjiani als Somen Benerjee, de Indiase immigrant die aan de basis lag van de mannelijke stripgroep.

The Last of Us (16/1, Streamz)

Last of Us Beeld HBO

HORROR Verfilmingen van games, meestal spring je er SuperMario-gewijs beter met een grote boog over. Maar HBO waagde toch zijn kans met ‘The Last of Us’, de hit uit 2013 waarin een smokkelaar samen met een tienermeisje door een verwoest Amerika moet trekken. Craig Mazin, de man achter ‘Chernobyl’, schreef het scenario, Pedro Pascal (‘Narcos’, ‘The Mandalorian’) en Bella Ramsey spelen de hoofdrol en wat we er al van konden zien, was bepaald indrukwekkend. De eerste topper van 2023? Die kans is groot.

1985 (22/1, Eén en VRTMAX)

1985 Beeld VRT

DRAMA Het is vreemd dat het zo lang heeft moeten duren maar de aanslagen van de Bende van Nijvel vormen eindelijk het decor voor een tv-serie: ‘1985’, over drie vrienden die elk op hun manier betrokken raken bij wat er zich allemaal in België heeft afgespeeld in de donkere jaren 1980. Geen evidente serie voor op zondagavond maar laten we wel wezen: duizend keer liever dit dan ‘GR5'.

Extraordinary (25/1, Disney+)

Extraordinary Beeld Disney

COMEDY Tien jaar geleden kreeg iedereen die ouder was dan 18 een superkracht. Behalve Jen, die op haar 25e nog steeds wacht op haar talent. Samen met haar vrienden gaat ze op zoek naar wat haar superkracht zou zijn, in deze inventieve komedie die de clichés van het genre gebruikt voor een verhaal over opgroeien en volwassen worden.

Shrinking (27/1, AppleTV+)

Shrinking Beeld Apple

COMEDY Harrison Ford is er 80 maar hij weet allerminst van ophouden. In 2023 is hij voor de vijfde keer te zien als Indiana Jones in ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ en speelt hij ook voor het eerst de hoofdrol in een komische serie op tv: ‘Shrinking’, over een therapeut die zijn eigen verdriet verwerkt door zijn patiënten te vertellen wat hij echt over hen denkt en zo net meer resultaten bereikt. Een pijnlijke maar uiteindelijk hartverwarmende komedie van de makers van ‘Ted Lasso’? U moest al in uw sofa liggen.

Dear Edward (3/2, AppleTV+)

Dear Edward Beeld Apple

DRAMA De jonge Edward Adler is de enige overlevende van een vliegtuigcrash en probeert samen met de nabestaanden van de andere passagiers het rouwproces door te komen. Het klinkt bijzonder melig maar scenarist Jason Katims heeft met ‘Friday Night Lights’, ‘Parenthood’ en ‘As we see it’ al voldoende bewezen dat hij kan ontroeren zonder sentimenteel te worden.

Hello, Tomorrow (17/2, AppleTV+)

Hello, Tomorrow Beeld Apple

SCIENCEFICTION Een groepje reclamejongens probeert een wel heel speciaal product aan de man te brengen: een stukje van de maan, dat je via ‘timesharing’ kunt gaan bezoeken. Maar is het onwrikbare geloof van sterverkoper Jack in de toekomst wel terecht? De eerste beelden beloven een soort ‘Mad Men’ dat zich in de toekomst afspeelt.

Fleishman Is in Trouble (22/2, Disney+)

Fleishman Is in Trouble Beeld rv

DRAMEDY Op zijn 41e moet de onlangs gescheiden Toby Fleischman zich weer op de datingmarkt wagen, maar die is sinds hij in het huwelijk is getreden natuurlijk helemaal veranderd. Een satire over hoe saai het leven op middelbare leeftijd is, even grappig als droevig. Met onder meer Jesse Eisenberg, Claire Danes en Adam Brody.

Succession - seizoen 4 (april, Streamz)

Succession seizoen 4 Beeld Streamz

DRAMA Mag Tom Wambsgans nog binnen thuis nadat hij zijn vrouw zo grandioos heeft verraden bij haar vader? Het antwoord op deze en andere prangende vragen krijgen we ergens in april wanneer het briljante ‘Succession’ opnieuw onze schermen onveilig komt maken. Wij kijken er vooral naar uit om het pianoriedeltje uit de generiek weer te horen, zodat we eindelijk de begintune van ‘The White Lotus’ uit ons hoofd kunnen krijgen

Queen Charlotte: A Bridgerton Story (mei, Netflix)

Bridgerton Beeld Netflix

DRAMA Netflix-hit ‘Bridgerton’ komt normaal gezien dit voorjaar terug met een derde seizoen maar voor wie maar niet genoeg kan krijgen van de smachtende blikken en de ruisende rokken lanceert de streamingdienst in mei ook een eerste spin-off: ‘Queen Charlotte’, waarin te zien is hoe de koningin met de immer sceptische blik op de troon is geraakt.

Déjà-Vu - seizoen 2 (voorjaar, Streamz)

Deja Vu Beeld Streamz

DRAMA Het eerste seizoen van ‘Déjà-Vu’ puurde uit een vergezocht concept - kun je door terug te keren in de tijd je eigen leven en dat van anderen weer op de rails krijgen? - een erg ontroerend en menselijk drama. Benieuwd of dat in reeks twee met een nieuwe cast en een ander verhaal ook lukt: dit keer probeert Halim (Yassine Ouaich) de liefde van zijn leven Eva (Lauren Versnick) weer voor zich te winnen, door terug te gaan naar de periode dat alles nog oké was.

The Idol (voorjaar, Streamz)

The Idol Beeld HBO

DRAMA Een jonge popster (Lily-Rose Depp) die de weg een beetje kwijt is in het leven raakt in de ban van een sinistere zelfhulpgoeroe, gespeeld door The Weeknd. De zanger bedacht ‘The Idol’ samen met Sam Levinson, de man achter ‘Euphoria’, en afgaand op de trailers die HBO al deelde bevat deze reeks nog meer seks, drugs en vunzigheden dan die serie. Not that there’s anything wrong with that.

The Power (voorjaar, Prime Video)

THRILLER Op een dag blijken alle tienermeisjes ter wereld in staat om andere mensen in een wip te elektrocuteren. En wat meer is: al snel komen zij er achter dat ze hun gave kunnen doorgeven aan oudere vrouwen, zodat even later de vrouwelijke helft van de planeet elektriciteit in de vingers heeft. Het klinkt vergezocht - en als de ultieme nachtmerrie van Andrew Tate of Jeff Hoeyberghs - maar ‘The Power’ heeft met Toni Collette een grote naam in de hoofdrol en is gebaseerd op het gelijknamige bekroonde boek, dat auteur Naomi Alderman zelf in een reeks goot.

Masters of the air (najaar, AppleTV+)

DRAMA Dertien jaar na ‘The Pacific’ en - god, we worden oud - 22 jaar na ‘Band of Brothers’ komen Steven Spielberg en Tom Hanks eindelijk nog eens op de proppen met een miniserie over de Tweede Wereldoorlog: ‘Masters of the air’, over enkele piloten van de Amerikaanse luchtmacht. Sorry Canvas, maar dit is het enige over WO2 dat we in 2023 écht willen zien.

Kaos (najaar, Netflix)

FANTASY De Griekse en Romeinse mythologie maar dan bekeken door een moderne bril, met verhalen over hoe de gelijkheid tussen mannen en vrouwen of de onderdrukking van minderheden ook in de wereld van de goden een rol speelt. ‘Kaos’ - met Jeff Goldblum als Zeus - heeft al een paar keer vertraging opgelopen maar dit najaar zou de langverwachte reeks toch van de Olympus moeten komen.