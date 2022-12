Van de pijpbeurt onder de douche tot de borsten van Kim Van Oncen: het beste van ‘Dertigers’

Vanavond neemt de cast van ‘Dertigers’ feestelijk afscheid met een heuse kerstspecial. In het voorjaar komt de populaire serie terug, maar dan met nieuwe verhaallijnen én gezichten. Reden te meer om ons ook bij Humo onder te dompelen in de ‘Dertigers’-nostalgie.

Kim Van Oncen ging met ‘Dertigers’ op de lappen in Lapland: ‘De eerste avond was het al prijs’

In het voorjaar krijgt de populaire Eén-reeks ‘Dertigers’ een nieuw seizoen, weliswaar met fonkelnieuwe cast en kraakverse verhaallijnen. Maar vóór het zover is, mag de vorige cast nog feestelijk afscheid nemen met een kerstspecial. Daarvoor trokken ze helemaal naar Lapland, heimat van de kerstman. ‘Voor ons was de kerstspecial een heerlijk dessertje, de kers op een sowieso al lekkere taart’

Beeld © VRT

In het slot van ‘Dertigers’ verdiende zelfs een pijpbeurt onder de douche het om woord voor woord uitgeschreven te worden

Onze Man keek naar de laatste aflevering van ‘Dertigers’: ‘‘Nog even volhouden,’ hield ik me sterk, terwijl ik niettemin al uitkeek naar het nakende afscheid, als was het de uittocht van een invité die ik nu ook weer niet zó bijster kon luchten. Arbeidsvreugde noemen ze dat.’

Beeld VRT

Kim Van Oncen: ‘Door een ongeval was ik plots mijn beste vriendin, een hoop vrienden en mijn lief kwijt’

In ‘Dertigers’ gaf Kim Van Oncen gestalte aan het ongeleide projectiel Saartje, die levenslust te pas en te onpas verwart met zelfdestructie. Vraagt een mens zich af: hoe is Van Oncen zelf? Even tuk op Saartjes favoriete cocktail van cocaïne, seks en existentiële twijfel? Schol: de 7 Hoofdzonden! ‘Ik ben naar de plastisch chirurg geweest voor mijn borsten, maar hoe belachelijk zou het zijn als mijn kinderen te horen krijgen: ‘Mama is er niet meer omdat ze nieuwe borsten wilde.’’

Evelien Van Hamme: ‘Ik heb heel veel onenightstands gehad, maar nu weet ik pas echt wat fijne seks is’

Dertigers worden vroeg of laat veertigers, vraag maar aan Evelien Van Hamme (39), het fladderende bewijs dat mooie hindes geen ranke hindes hoeven te zijn. Evelien deelt haar leeftijd met haar personage Tinne, die doodbrave moederkloek, maar verder niets: ideaal voor een 7 Hoofdzonden-gesprek.

Beeld Marco Mertens Humo 2022

Yemi Oduwale: ‘Een relatie is geen experiment voor mij: ik laat mijn ouders ook niet met elke onenightstand kennismaken’

Ook Yemi Oduwale, die Elias speelt in ‘Dertigers’ en Dries in ‘Thuis’, en tussendoor ook nog een paar danspasjes placeerde bij ‘Dancing with the Stars’, legde zijn ziel bloot in de 7 Hoofdzonden: ‘Als ik op zoek was naar een woning, dan stelde ik me aan de telefoon voor als Jimmy Dewaele, want ik wist dat ik met mijn echte naam kansloos was’