Van de terugkeer van ‘Dexter’ op Streamz gaat ons bloed voorlopig niet sneller stromen

Covid-19 is niet het enige wat dezer dagen tegen de verwachtingen in een comeback maakt. Ook Dexter Morgan, de koelbloedige psychopaat die bij voorkeur ging jagen op andere psychopaten, keert terug op het tv-scherm, in ‘Dexter: New Blood’.

Deze recensie bevat spoilers uit de eerste aflevering van ‘Dexter: New Blood’

Een tiental jaar geleden was ‘Dexter’ een van de populairste series op de planeet, vooral dankzij het opmerkelijke hoofdpersonage dat zelfs in een tijd waar de donkere antiheld gemeengoed was opviel: Dexter Morgan, een man die als kind zo getraumatiseerd was geraakt dat hij geen emoties meer kon voelen en een drang tot doden had gekregen, maar besloten had om dat talent in te zetten voor het goede doel. Overdag werkte Dexter als forensisch expert voor de politie van Miami - specialiteit: bloedspetters analyseren - ‘s avonds ging hij de straat op om moordenaars en ander uitschot dat aan de arm der wet was ontsnapt eigenhandig op te ruimen. De combinatie van zwarte humor en spanning - kon Dexter zijn dubbelleven verborgen houden voor de politie en zijn familie en ook uit de greep blijven van de seriemoordenaars die hij opjoeg? - leverde de serie een hoop fans op en lovende recensies: ‘Dexter’ werd vier jaar op rij genomineerd voor een Emmy voor beste drama, hoofdrolspeler Michael C. Hall - voordien vooral bekend uit ‘Six Feet Under’ - kreeg zelfs vijf nominaties na elkaar.

De erfenis van ‘Dexter’ werd besmeurd door de laatste aflevering uit 2013: een ontknoping die te boek staat als een van de slechtste finales uit de recente tv-geschiedenis en waarin Dexter Morgan, terwijl iedereen denkt dat hij gestorven is, een nieuw leven begint als houthakker. Eén verdienste van ‘New Blood’ is alvast dat de herinnering aan dat einde uitgewist wordt, en dat de makers een tweede kans krijgen - normaal gezien zou het na deze nieuwe reeks voorgoed voorbij moeten zijn - om alles in stijl af te sluiten. ‘New Blood’ maakt samen met het hoofdpersonage een sprong in de tijd: Dexter is, ook al ziet Michael C. Hall er nog steeds opmerkelijk fris en rimpelloos uit, acht jaar ouder en heeft zijn solitaire leven in de bossen weer opgegeven. Hij woont aan de rand van een klein dorpje, waar hij werkt in een winkel voor geweren en messen en uitgaat met zijn vriendin, die bij de lokale politie in dienst is.

Dexters vroegere drang naar bloedvergieten lijkt onder controle - in de openingsscène slaagt hij er niet eens in om een hert om te leggen - en de vraag bij de start van ‘New Blood’ is dan ook of iemand als hij echt kan veranderen. Helaas duurt het niet lang voor er een antwoord komt. Wanneer Dexter ontdekt dat een irritant rijkeluiszoontje een tijd geleden bewust een bootongeval heeft veroorzaakt waarin enkele mensen stierven, wordt zijn ‘dark passenger’ wakker. Tegen het einde van de eerste aflevering ligt de man onder plastic in de blokhut van Dexter, die zijn scherpste messen weer heeft bovengehaald. Het is een vertrouwd tafereel voor wie de originele reeks heeft gezien, en de tweede aflevering - die op voorhand te bekijken was - gaat verder het vertrouwde pad op. Dexter moet meehelpen met de zoektocht naar het verdwenen slachtoffer, die geleid wordt door zijn vriendin, en ondertussen ook een familielid op afstand houden: zijn zoon, die hij ooit achterliet omdat hij vreesde dat hij hem niet zou kunnen opvoeden.

De eerste twee afleveringen zijn sfeervol genoeg om je aandacht vast te houden maar tegelijk herinneren ze je eraan dat het grootste probleem van het origineel niet dat lachwekkende einde was maar de paar seizoenen ervoor. ‘Dexter’ is het schoolvoorbeeld van een reeks die vanwege het succes niet kon stoppen op het hoogtepunt - het vierde seizoen, met de nog steeds koude rillingen veroorzakende Trinity Killer - maar meer dan één jaar te lang is blijven doorgaan. Toen Dexter na acht seizoenen de bossen in trok, was de serie zelf nog maar een schim van wat ze ooit was, ten prooi gevallen aan repetitiviteit. De titel laat anders vermoeden, maar afgaand op de eerste afleveringen lag er voor ‘New Blood’ niet meteen een infuus van inspiratie klaar: misschien en hopelijk kan de reeks in het vervolg ons ongelijk nog bewijzen, maar voorlopig is de terugkeer van Dexter er geen waar ons bloed sneller van gaat stromen.