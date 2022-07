Van Deense politiek tot Amerikaanse incompetentie: de beste nieuwe series van juni

Speciaal voor al wie dezer dagen niet op een of andere festivalweide ligt: de vijf beste nieuwe series van juni.

Halt and Catch Fire (Streamz) ★★★★½

DRAMA Geen nieuwe serie - het eerste seizoen dateert al van 2017 - maar voor zover wij weten wel voor het eerst integraal bij ons te bekijken, met dank aan Streamz. ‘Halt and Catch Fire’ volgt vier seizoenen lang enkele ondernemende en technologisch onderlegde Amerikanen die vanaf begin jaren 80 de computerwereld op zijn kop proberen te zetten. Deze crimineel ondergewaardeerde reeks wordt ook wel eens omschreven als ‘de ‘Mad Men’ van de IT-sector’, en dat is niet eens overdreven.

Halt and Catch Fire Beeld rechten vrij

DRAMA Jaren na je glorieperiode opnieuw willen aanknopen met je vroegere succes: het is - we denken nu even aan Kim Clijsters - niet altijd een goed idee. Maar ‘Borgen’, het politieke drama dat mee de Deense televisie op de kaart zette, slaagt er wel in. ‘Power and Glory’ - in principe het vierde seizoen maar eigenlijk een miniserie die op zichzelf staat - brengt vrij moeiteloos het hoge niveau van weleer: meeslepend, intelligent en met een verhaal over de spanning tussen economie en ecologie ook erg relevant.

TRUE CRIME Toen de mormoonse kerk in het begin van de twintigste eeuw polygamie verbood, vormde een kleine groep fanatiekelingen de Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, een sekte waarbinnen met meerdere vrouwen huwen wel toegelaten was. Vooral voor de leiders die met ijzeren hand over hun volgelingen heersten en geen graten zagen in onderdrukking, geweld en incest, zo toont deze ontluisterende true crime-reeks.

Keep Sweet: Pray and Obey Beeld Netflix

Abbott Elementary (Disney+) ★★★★☆

SITCOM Voorlopig bij ons nog wat onder de radar gebleven, deze ‘mockumentary’ over een ‘public school’ in Philadelphia waar de toestand nog zorgwekkender is dan in het Vlaams onderwijs. Geld ontbreekt, de directrice is incompetent en de leerlingen komen uit problematische gezinnen, maar de leraars proberen er toch het beste van te maken. ‘Abbott Elementary’ brengt niets nieuws en het duurt een paar afleveringen voor de reeks haar draai vindt, maar voor fans van ‘The Office US’, ‘Ted Lasso’ of ‘Parks and Recreation’ is dit een absolute aanrader.

ACTIE De Marvel-serie van Adil en Bilall, de eerste met een islamitische superheldin ook, en samen met ‘Loki’ het beste wat de studio op Disney+ al heeft afgeleverd . Het verhaal van de 16-jarige Kamala die zich wil afzetten tegen haar overbeschermende ouders bevat de gekende coming of age-thema’s, maar dan gebracht met een verfrissende, bruisende, levendige, in het MCU niet vaak geziene visuele schwung.

Ms. Marvel Beeld Photo News

Irma Vep (Streamz) ★★★½☆

DRAMA Een kwarteeuw geleden draaide de Franse regisseur Olivier Assayas ‘Irma Vep’, een satirische film waarin Maggie Cheung te zien was als de ster van een remake van de stille film ‘Les Vampires’ uit 1915. Vandaag heeft Assayas zelf een remake gemaakt van ‘Irma Vep’, maar deze keer in de vorm van een achtdelige serie en met Alicia Vikander als Mira, een jonge filmster die alle blockbusters beu is en naar Frankrijk trekt om een remake van ‘Les Vampires’ te draaien. Klinkt ingewikkeld? Dat is het ook maar Assayas houdt het opmerkelijk lichtvoetig en deelt enkele grappige en venijnige steken uit richting zowel Hollywood als Franse film- en tv-industrie.

Irma Vep Beeld Photo News