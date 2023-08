Van der Poel is na wereld- ook kijkcijferkampioen, maar wordt op de hielen gezeten door Wim Lybaert

Mathieu van der Poel is de grote winnaar van de week. Zijn val én zege tijdens de wegrit in het WK wielrennen in Glasgow (895.991) werd drukker bekeken dan elke rit uit de Tour de France (Hautacam: 882.187), of eender welk concurrerend programma afgelopen week.

Wim Lybaert en zijn labrador Bob mogen ook victorie kraaien: Vlaanderen spendeert zijn zomeravonden graag met ‘Zomeravonden’. Onze Man verklaart dat als volgt: ‘‘Zomeravonden’ is zoals ‘Het huis’, maar dan zonder Eric Goens. Gezelliger, dus.’ Voetnoot bij het succes: de eerste aflevering met Gilles De Coster haalde 825.905 kijkers, de tweede aflevering met Fien Germijns 770.697 en de derde aflevering met Erik Van Looy 680.404. Het is maar de vraag of deze neerwaartse trend zich voortzet.

U eerde zangeres, actrice en presentatrice Bea Van der Maat door afgelopen zondagavond en masse naar ‘Koko Flanel’ (519.870) op VRT 1 te kijken. ‘De zaak Alzheimer’ stond oorspronkelijk in het programmaboekje, maar na het jammerlijke overlijden van Van der Maat zond VRT 1 last minute haar bekendste film uit.

De tweede drukst bekeken film van de week was ‘A Dog’s Way Home’ (301.610), een melige familiefilm op VTM over een verloren gelopen hondje. En dat terwijl u ook naar ‘Star Wars’, ‘The Lord of the Rings’ of ‘Minority Report’ had kunnen kijken. Foei!