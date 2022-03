Van een nationale hulpactie tot een misselijkmakende Marilyn Manson: Dit mag u vanavond niet missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Oekraïne 12-12'

De VRT, DPG Media, SBS en Mediahuis zetten vandaag hun schouders onder ‘Oekraïne 12-12', een grote solidariteitsactie voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie beginnen al om 6u ‘s morgens live radio te maken vanop de Groenplaats in Antwerpen, met presentatieduo’s over de zenders heen. ‘s Avonds volgt een goed gevulde televisieshow met reportages, speciale acts en muziekoptredens. Danira Boukhriss-Terkessidis, Koen Wauters en James Cooke leiden de show in goede banen. Doel is om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de hulporganisaties die verenigd zijn in Consortium 12-12.

Om 20.40 op Eén, VTM en Play4

‘Judges Under Pressure’

De manier waarop Polen zich dubbelplooit om de vele duizenden Oekraïense vluchtelingen die de grens oversteken een veilig onderkomen te bieden, oogst wereldwijd lof. Maar het land komt niet altijd zo fraai in het nieuws. Zo worden rechters er door de conservatief-rechtse regeringspartij Pis al jarenlang geïntimideerd en weggezet als incompetente elite – riep daar iemand ‘wereldvreemd’? – wat een onafhankelijk rechtspraak in Polen zo goed als onmogelijk maakt. In deze ontnuchterende docu getuigen twee zulke onder druk gezette rechters.

Om 22.20 op NPO 2

‘Conference League: KAA Gent - PAOK Saloniki’

Wil Gent doorstoten naar de kwartfinales van de Conference League dan moet het vanavond een 1-0-achterstand goedmaken tegen PAOK Saloniki, de nummer twee in de Griekse Super League. Trainer Hein Vanhaezebrouck rekent op een kolkende Ghelamco Arena én op een hopelijk weer fitte Tarik Tissoudali, de Marrokaans-Nederlandse smaakmaker van de Buffalo’s.

Om 20.35 op Canvas

‘Richard Hammond’s Workshop’

Oude liefde roest niet: Richard Hammond, jarenlang één van de drie presentatoren van het populaire automagazine ‘Top Gear’, opent in ‘Richard Hammond’s Workshop’ een garage waarin hij samen met een team van mecaniciens naar hartenlust sleutelt aan allerlei – niet bepaald zuinige – oldtimers. ‘Een smartphone in je broekzak is slechter dan een oldtimer in je garage.’

Om 20.30 op Discovery

‘Zembla: In koelen bloede, 40 jaar straffeloosheid’

Op 17 maart 1982 werden vier Nederlandse journalisten vermoord in El Salvador. Ze liepen in een hinderlaag en werden door militairen van het Salvadoraanse leger doodgeschoten. Kolonel Mario Reyes Mena, de opdrachtgever voor de moord, leidt al tientallen jaren een zorgeloos leven in de VS. ‘Zembla’ onderzoekt nu waarom er na 40 jaar nog altijd niemand is vervolgd en veroordeeld voor de cynische moord.

Om 20.25 op NPO 2

Evan Rachel Wood en Marilyn Manson in 'Phoenix Rising' Beeld rv

‘Phoenix Rising’

In interviews sprak actrice Evan Rachel Wood (‘Westworld’) al vaker over een ex-geliefde die haar mishandelde, maar pas een jaar geleden kleefde ze ook een naam op de man in kwestie. In een lange boodschap op Instagram wees ze Brian Warner, ook bekend als rockmuzikant Marilyn Manson, met de vinger als degene die haar ‘jarenlang heeft misbruikt, gehersenspoeld en gemanipuleerd’. Vier andere vrouwen kwamen toen met soortgelijke verhalen naar buiten en Manson, die alles ontkende, werd ontslagen door zijn platenlabel. Tot een vervolging is het nog niet gekomen, maar dat kan met ‘Phoenix Rising’ veranderen: in deze tweedelige documentaire getuigt Wood uitgebreid over het misbruik en vertelt ze onder meer hoe Manson haar in 2007 verkrachtte tijdens de opnames van de videoclip voor ‘Heart-Shaped Glass’.

Nu te zien op Streamz

