Van een rappende politicus tot een olympisch kampioen: deze opvallende beroemdheden kropen al in een ‘The Masked Singer’-pak

Het is stil op straat, doodstil. U slentert over de beregende stoepstenen, naast u doet uw hond zijn gevoeg, terwijl u het plots opmerkt: dat felle licht uit de huiskamers, de geur van zweet en vergane glorie, het gerinkel van de kassa bij VTM, de echo van Niels Destabsbader… Juist: vanaf vanavond zit half Vlaanderen weer aan de buis gekluisterd voor het nieuwe seizoen van ‘The Masked Singer’. Acteurs, vergeten zangers, politici en topsporters: haast niemand lijkt te weerstaan aan de lokroep van de bloedhete kostuums. In afwachting van de Vlaamse speurtocht zette Humo een neusknijper op en snuffelde in de pakken van de opvallende beroemdheden over de landsgrenzen heen.

Een hyperkinetische Radijs, een politiek correcte Mispoes en een eenzame Cycloop: het nieuwe seizoen van ‘The Masked Singer’ belooft weer een bonte lading aan personages op ons los te laten. Daarnaast is er ook een nieuwe, minstens even bonte jury: naast oude bekenden Julie Van den Steen, Karen Damen en Jens Dendoncker mogen ditmaal ook ex-deelnemers Andy Peelman, Kevin Janssens en Ruth Beeckmans afwisselend aan de jurytafel aanschuiven. Benieuwd welke politicus de monsterschoenen van Bart Tommelein zal vullen? Onze gok: Conner Rousseau. Maar om uw detectivebrein aan te scherpen kan u alvast inspiratie opdoen in het buitenland. Welke opvallende figuren hesen zich al in de kostuums van Olifant, Beer en Feniks?

Lees ook: De geheimen van ‘The Masked Singer’: ‘Zelfs mijn vrouw weet van niets’

Tony Hawk als Olifant

Dat Tony Hawk niet vies is van een televisierolletje hier en daar, wisten we al, maar het was toch even schrikken toen hij zich plots als olifant verkleedde en ‘Friday I’m in love’ van The Cure begon mee te kwelen. Hoewel Hawk het niet onaardig deed, kon hij niet op tegen de concurrentie (o.a. Bow Wow en Dionne Warwick) en kickflipte hij al na zijn eerste aflevering richting exit.

Marc-Marie Huijbrechts als Vogelverschrikker

Sinds enkele jaren mag Marc-Marie Huijbrechts als ‘De slimste mens’-jurylid ook Vlaanderen verblijden met z’n beweringen over jacuzzi’s en eetlepels poep, maar in Nederland is de cabaretier een vaste waarde. ‘Voor zo iemand moeten we alles uit de kast halen’, dachten de kostuummakers van de Nederlandse ‘The Masked Singer’, en ze trokken prompt een jutten zak en een versleten sjaal over zijn hoofd en noemde hem ‘Vogelverschrikker’. Ondanks zijn weinig imposante verschijning hield Marc-Marie het wel acht afleveringen vol.

Johhny Rotten als Nar

Punk is dead, ja, nu echt dood en begraven, want wie zagen we in het meest recente Amerikaanse seizoen - oh ironie - zijn zotskap afdoen? John Lydon, beter bekend als Johnny Rotten, de voormalige frontman van Sex Pistols. Johnny verkleedde zich als nar en zong nummers van Alice Cooper om ‘zijn aan Alzheimer lijdende vrouw op te vrolijken’,zo vertelde hij achteraf. Rotten hield het nog acht afleveringen vol tot de kijkers tot hun grote verbazing ontdekten dat hij niét Jack Black of Ozzy Osbourne was.

Sarah Palin als Beer

Het derde seizoen van de Amerikaanse ‘The Masked Singer’ was een doldwaze editie, want naast Tony Hawk trad ook de Republikeinse politica Sarah Palin aan. Palin, voormalig gouverneur van Alaska en running mate van John McCain, mocht zich in een berenpak hijsen en al zingend het publiek overtuigen van haar voorliefde voor wapens, olieboringen en haar haat voor abortus. Het mocht echter niet baten, want na haar lichtjes shockerende performance van ‘Baby got back’ van Sir Mix-a-Lot vond de jury het tijd om Palin vroegtijdig uit de studio te aborteren.

Caitlyn Jenner als Feniks en Nairo Quintana als Kameleon

Bij ons is het nog wachten op de eerste sporter die zich waagt aan een spelletje onsterfelijk belachelijk maken, maar in het buitenland gaven onder andere Olympisch kampioene Caitlyn Jenner en wielrenner Nairo Quintana al het goede voorbeeld. Alhoewel, goed: het optreden van Jenner als Feniks gaat nog altijd als cringey meme het internet rond. Colombiaanse volksheld en klimgeit Quintana deed het als Kameleon in de Colombiaanse versie wel wat beter.

Kermit de Kikker als … Slak

Wie dacht dat er in ‘The Masked Singer’ werkelijk nergens een dubbele bodem te ontwaren valt, denkt beter nog eens twee keer na. In het vijfde Amerikaanse seizoen bewees de realityshow dat er ook plaats is voor wat meta-humor, want in het pak van de Slak zat … nog een bewegend stuk stof. Muppet Kermit de Kikker gaf met een verrassend lage stem het beste van zichzelf.

Beeld YouTube