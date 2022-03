Van een satirische thriller tot de nieuwe ‘Lost’: dit zijn de 5 allerbeste series die in februari verschenen zijn

Welke reeksen zijn er de afgelopen maand verschenen die uw aandacht en tijd waard zijn? Een overzicht.

Severance (AppleTV+) ★★★★☆

DRAMA Net nu we allemaal weer richting kantoor kunnen en een nieuw evenwicht moeten zoeken tussen het leven thuis en op het werk, is op AppleTV+ ‘Severance’ verschenen, waarin dat probleem op een wel heel drastische manier wordt opgelost. De personeelsleden van Lumon Industries ondergaan namelijk - uit vrije wil - een operatie waardoor er op kantoor een aparte versie van hen ontstaat, die niets weet van hun leven in de buitenwereld. Maar sommige werknemers beginnen zich toch af te vragen wat er precies gaande is met het mysterieuze bedrijf en wat ze precies dag in dag uit uitvoeren achter hun computers. ‘Severance’ is nog maar drie afleveringen ver maar kondigt zich nu al aan als één van de origineelste series van 2022: een soort ‘Black Mirror’-achtige satirische thriller over managementcultuur, werklast, burn-out en ontmenselijking, die ook doet denken aan het werk van Franz Kafka en ‘Playtime’ van Jacques Tati.

As We See It (Amazon Prime Video) ★★★★☆

DRAMEDY Mensen met autismespectrumstoornis hebben de afgelopen jaren vaker een (hoofd)rol gekregen in tv-series, van ‘The Big Bang Theory’ over ‘The Good Doctor’ tot ‘Atypical’. Maar zo levensecht en realistisch als in ‘As We See It’, een ontroerende en grappige serie over drie adolescenten die met de hulp van hun familie en één begeleidster hun weg zoeken in de wereld, zagen we het nog maar zelden. Met dank aan de bedenker, Jason Katims, zelf vader van een kind met autismespectrumstoornis en een man die met ‘Friday Night Lights’ al een van de beste tv-reeksen van de 21e eeuw op zijn naam heeft staan.

Yellowjackets (VTMGo) ★★★★☆

THRILLER Een vliegtuig met een groep tienermeisjes - het voetbalteam van een middelbare school op weg naar een belangrijke match - stort neer in de wildernis van Canada. Een kwarteeuw later krijgen enkele overlevenden een mysterieuze briefkaart in de bus en moeten ze in het reine komen met wat er allemaal gebeurd is in de maanden voor ze gered werden. ‘Yellowjackets’ wordt ook wel ‘de nieuwe ‘Lost’’ genoemd, en niet alleen omdat een vliegtuigcrash centraal staat: net als de voorganger springt de reeks efficiënt van de ene onthulling naar de andere cliffhanger, zodat je mondjesmaat te weten komt hoever de tieners zijn gegaan toen ze helemaal op zichzelf waren aangewezen, en wat de impact daarvan was op hun verdere leven.

THRILLER Wanneer een duikbootofficier op mysterieuze wijze overlijdt, gaat Detective Chief Inspector Amy Silva aan boord van de HMS Vigil op onderzoek uit. Gaandeweg legt de politieagente, met de hulp van haar collega’s op het vasteland, een complot bloot dat ernstige geopolitieke gevolgen kan hebben. Helemaal geloofwaardig is de zesdelige Britse misdaadreeks ‘Vigil’ niet maar het claustrofobische decor geeft het paranoïde sfeertje wel een extra dimensie, en de Koude Oorlog-vibes in het verhaal zijn helaas actueler dan ooit.

DRAMA Toen haar sekstape met Tommy Lee in de jaren 90 ontvreemd en gelekt werd, kon Pamela Anderson niet rekenen op empathie voor de grove schending van haar privéleven maar werd ze overal ter wereld beschimpt en uitgelachen. ‘Pam & Tommy’ probeert de vrouw eerherstel te geven, in een reeks die toont hoe onverkwikkelijk het verhaal rond de gestolen video eigenlijk was en hoe traumatiserend voor de betrokkenen.