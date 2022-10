Van een Vlaamse parel tot eindelijk nog eens een goeie ‘Star Wars’: de 8 beste nieuwe titels die u nu kunt kijken op Netflix en co.

Iets nieuws streamen? Dankzij deze aanraders van Humo kijkt u geen andere onzin.

The Rehearsal (Streamz) ★★★★★

REALITY Briljante, niet voor één gat te vangen realityreeks waarin komiek Nathan Fielder vertrekt vanuit een simpel idee: wat als je de kans kreeg om voor belangrijke momenten in je leven - een kind krijgen bijvoorbeeld - eerst eens te oefenen in omstandigheden die volledig gecontroleerd zijn? Het resultaat is een bevreemdende, fascinerende serie waarin nooit helemaal duidelijk wordt wat er echt is en wat niet, maar die ook filosofische vragen oproept over reality-tv, de interactie tussen mensen en het leven in het algemeen.

The Bear (Disney+) ★★★★1/2

DRAMA Een sterrenchef keert terug naar zijn geboortestad Chicago om er de broodjeszaak over te nemen van zijn broer, die zichzelf van het leven heeft benomen. Acht afleveringen lang zien we hem vechten met kapotte apparaten, weerbarstig personeel, leveranciers die niet betaald zijn en zijn eigen torenhoge verdriet, in een serie die geweldig zenuwslopend is - de keukenscènes zijn als een shot cafeïne in je bloed - maar ook moeiteloos weet te ontroeren.

DRAMA Een zeldzaam mooie parel van de Vlaamse televisie, dit achtdelige drama over twee lesbische vriendinnen die in het laatste jaar van hun studies samen een kamer huren in een Brussels herenhuis. Grote plotwendingen of spannende ontwikkelingen zijn er in het eerste seizoen nauwelijks te vinden maar ‘Roomies’ excelleert in kleine, prachtige scènes waarin schijnbaar banale gesprekken over het leven en de liefde een poëtisch kantje krijgen.

Bad Sisters (AppleTV+) ★★★★☆

COMEDY Sharon Horgan, bekend van ‘Catastrophe’ en ‘Pulling’, maakte een redelijk getrouwe remake van ‘Clan’, de lichtvoetige dramaserie waarmee Malin Sarah-Gozin ongeveer tien jaar geleden doorbrak op de Vlaamse televisie. De mix van absurditeiten, zwarte humor en lichtjes uitvergrote personages is bij de oversteek naar Amerika makkelijk overeind gebleven en ‘Bad Sisters’ groeide in de afgelopen weken uit tot een van de meest bejubelde series van het moment: op Rotten Tomatoes heeft ze een perfecte score van 100 procent.

Starstruck (Streamz) ★★★½☆

COMEDY Jessie, een Nieuw-Zeelandse die woont en werkt in Londen, duikt na een met veel drank overgoten avond het bed in met Tom en ontdekt ‘s anderendaags dat de knappe en mysterieuze man eigenlijk een internationale filmster is. ‘Starstruck’ doet natuurlijk soms erg denken aan ‘Notting Hill’: net als William in de film heeft Jessie een excentrieke huisgenote en een vriendengroep die alle amoureuze ontwikkelingen aandachtig volgt en er is ook een sleutelscène tijdens een persjunket. Maar tegelijk is het een van de betere Britse komische series die in lange tijd verschenen zijn. Fans van ‘Lovesick’ weten waarheen.

SCIENCEFICTION We begonnen de hoop al op te geven, maar de reeks rond Cassian (Diego Luna), een stroper die leeft van de verkoop van gestolen ruimteschiponderdelen, heeft ons geloof in ‘Star Wars’ opnieuw gesterkt. Want na het ietwat kinderlijke ‘The Mandalorian’, het doodbrave ‘The Book of Boba Fett’ en het snel ineengezakte ‘Obi-Wan Kenobi’ krijgen we met ‘Andor’ eindelijk een serie die de hoge verwachtingen niet alleen waarmaakt, maar op vrijwel alle gebieden - de visuals, de dialogen, de muziek, het verhaal, de vertolkingen, de karaktertekeningen - grandioos overtreft.

The Old Man (Disney+) ★★★★☆

THRILLER Ex-CIA-agent Dan Chase leeft al dertig jaar in het verborgene tot hij aangevallen wordt in zijn eigen huis en op zoek moet gaan naar wie er van zijn verleden afweet en nog een rekening te vereffenen heeft. ‘The Old Man’ zorgt voor de actie die je verwacht van een spionagethriller maar is bij momenten ook een ingetogen dramareeks over ouder worden en aftakelen, met een grandioze Jeff Bridges als een zieke man die zijn zonden onder ogen moet zien.

DRAMA Wanneer in de zomer van 1980 in een voorstadje van Texas Betty Gore dood wordt teruggevonden, badend in een plas bloed, denken de omwonenden eerst aan een inbreker. Maar al snel richt de politie het vizier op Candy Montgomery, een kennis van Betty die een affaire had gehad met haar man Allan. ‘Candy’ - met Jessica Biel als Candy en Melanie Lynskey als Betty - reconstrueert de zaak in een vijfdelige serie die vooral werkt als dramareeks over het leven eind jaren 1970 in een Amerikaanse buitenwijk, waar achter de perfecte gevels heel veel frustratie en ongeluk verborgen zat.