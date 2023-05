Van eerste zwarte agent tot dief: ‘Hij heeft fouten gemaakt voor de goede zaak’

Wie dacht dat de eerste Duitse serie op ­Disney+ een makkelijke, kleurloze brok televisie zou zijn, pakweg een moderne versie van ‘Derrick’, zal danig opkijken. ‘Sam – A Saxon’ is namelijk een gewaagde en flitsende minireeks over de chaotische jaren na de val van de Berlijnse Muur, waarin het ongelooflijke, maar waargebeurde verhaal wordt verteld van Samuel Meffire (gespeeld door Malick Bauer). Hij werd in 1989 de eerste zwarte politie-officier van Oost-Duitsland, was enkele jaren later het gezicht van een grote reclamecampagne tegen racisme, maar verzeilde uiteindelijk zelf in de misdaad en de gevangenis.

MALICK BAUER «Het leven van Samuel Meffire is zo tumultueus, het is nauwelijks te bevatten dat iemand zoveel kan meemaken. Toen ik in het scenario las dat zijn vader gestorven is op de dag van zijn geboorte, dacht ik: dit zal wel verzonnen zijn. Maar helaas.»

HUMO Het vreemdste aspect in zijn verhaal is hoe hij van politieagent en rolmodel verandert in een misdadiger. Je hebt veel met hem opgetrokken: ben je hem ook beginnen te begrijpen?

BAUER «Absoluut, ik heb hem ontmoet lang voor de start van de opnames en ik heb tijdens het filmen ook veel tijd met hem doorgebracht: ik denk dus wel dat ik hem ken. Samuel heeft fouten gemaakt, zoveel is zeker, maar hij heeft het gedaan voor de goede zaak. Je moet het in de juiste context zien. Na de val van de Muur was er een periode van chaos in Duitsland: neonazi’s betoogden tegen de komst van migranten, extreemrechts viel mensen aan op straat. Voor zwarte mensen als Samuel was het toen levensgevaarlijk. Als politieagent voerde hij strijd tegen die neonazi’s, maar omdat de deelstaat Sachsen zijn acties slechte pr vond, moest hij daarmee ophouden. Dat was zo’n slag dat hij zijn werk heeft voortgezet als privédetective. Daar is het verkeerd gegaan. Vanuit zijn standpunt gezien snap ik het wel, maar ik praat het niet goed: hij is terecht gestraft, onder meer voor diefstal. Nu, dat maakt hem als personage nog interessanter, want hoeveel mensen zijn in hun leven tegelijk een held én een slechterik geweest?»

HUMO De val van de Muur leek voor mij altijd een periode van hoop en verzoening, maar ‘Sam – A Saxon’ toont ook de andere kant van de medaille: de verwarring, de angst, het racisme.

BAUER «Ja, en zeker dat laatste is in Duitsland veel te lang onder de mat geveegd. De bedenkers van ‘Sam – A Saxon’ zijn twintig jaar lang overal gaan aankloppen met hun serie, maar telkens kregen ze te horen dat Duitsland nog niet klaar was voor dit verhaal. Of voor een serie met een zwarte acteur in de hoofdrol. Duitsland is een erg diverse samenleving, maar wie tv kijkt, merkt daar bijna niets van: je ziet er nauwelijks mensen met een kleur passeren. Pas de laatste jaren begint dat te veranderen, mede onder invloed van Black Lives Matter.

»Ik krijg vaak de vraag of ik druk heb gevoeld om Samuel te spelen, maar eerlijk waar: ik vind het een voorrecht, net omdat deze reeks over zo’n gevoelig thema gaat.»

HUMO En dat ‘Sam – A Saxon’ via Disney+ meteen ook wereldwijd kan worden bekeken: bezorgt dat je stress?

BAUER «Nu begint het door te dringen, maar tijdens de opnames stonden we daar nooit bij stil. Behalve dan Samuel. Telkens als hij mij zag, riep hij: ‘Daar zie, de nieuwe Disney-­prinses!’ (lacht)»

‘Sam – A Saxon’, Nu op Disney+