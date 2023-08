Van Gal Gadot tot Johnny Depp: dit zijn nu de populairste series en films op Netflix in België (en wat wij er van vinden)

Ruim een jaar na de uitspraak blijft het proces tussen Johnny Depp en Amber Heard de geesten beroeren, zoveel is duidelijk.

De docureeks ‘Depp v Heard’, die een beter beeld probeert te schetsen van wat er in april en mei 2022 allemaal plaatsvond in de rechtszaal, wordt druk bekeken: een dag na de release woensdag kwam de driedelige serie binnen op nummer één in de Netflix-top 10, niet alleen in België maar in zowat 95 procent van de landen waar de streamingdienst actief is. Voor de rest zijn er weinig verschuivingen in de lijst, want naast ‘Depp v Heard' is er slechts één nieuwkomer: ‘El Elegido’, een Mexicaanse fantasyreeks over een jongeman die ontdekt dat hij voorbestemd is om de nieuwe Jezus te worden.

Ook bij de films is de nummer één bij ons dezelfde als in zowat de rest van de wereld: ‘Heart of Stone’, de Netflix-variant op ‘Mission: Impossible’ met Gal Gadot in de hoofdrol. Het is meteen ook de enige Netflix-original in de top 10, die voor de rest bestaat uit Hollywoodfilms van een paar jaar oud, zoals ‘Cry Macho’ met Clint Eastwood, ‘Once upon a time in Venice’ met Bruce Willis en de Sopranos-prequel ‘The Many Saints of Newark’. En één Vlaams-Nederlandse coproductie: ‘Het geheugenspel’, Jan Verheyens matige thriller naar het boek van Nicci French.

De populairste series op Netflix

1 Depp v Heard (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

2 Painkiller (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

3 Un cuento perfecto

4 The Lincoln Lawyer - seizoen 2

5 Heartstopper - seizoen 2 (lees hier onze ★★★★1/2-recensie)

6 El Elegido

7 The Witcher - seizoen 3 (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

8 Gossip Girl

9 Terzi - seizoen 2

10 Fatal Seduction (lees hier onze 1/2☆☆☆☆-recensie)

De populairste films op Netflix

1 Heart of stone (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

2 Curve

3 Dune (lees hier onze ★★★★½-recensie)

4 What Men Want

5 Het geheugenspel (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

6 Once upon a time in Venice

7 Cry Macho (lees hier onze ★★½☆☆-recensie)

8 Be somebody

9 Malignant

10 Many saints of Newark (lees hier onze ★★★½☆-recensie)