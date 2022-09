Van gruwelijke seriemoordenaar tot een absolute filmflop: dit zijn nu de populairste titels op Netflix in België

Het gaat snel op Netflix dezer dagen: de top drie van de lijst met meest bekeken titels bestaat volledig uit nieuwkomers.

Fantasyreeks ‘Fate: The Winx Saga’, over enkele jonge feeën die hun toverkrachten moeten leren beheersen op een magische school, stootte begin 2021 ‘Lupin’ van de troon als populairste titel op Netflix en ook het tweede seizoen wordt druk bekeken: sinds de release vorige vrijdag stond de serie onafgebroken op één. Belangrijkste bedreiging voor de onschuldige feetjes is ‘Dahmer’, een schokkende reeks die enkele dagen geleden op Netflix verscheen en waarin de wansmakelijke misdaden van seriemoordenaar Jeffrey Dahmer naverteld worden. Ook nummer drie is nieuw: ‘Do Revenge’, een tienerfilm met Camila Mendes die ‘Mean Girls' met Alfred Hitchcock probeert te mengen en daar ook opmerkelijk goed in slaagt.

De top drie van vorige week vinden we verder in de lijst terug: ‘Cobra Kai’ zakt van één naar vier, de rustige vastheid van ‘The Crown’ gaat van drie naar vijf en ‘The Imperfects’ maakt een duik van twee naar zeven. Ex-nummer één ‘Devil in Ohio’ haalt ook nog net de top tien en is de enige andere titel die overblijft van vorige week. Andere nieuwkomers: ‘Heartbreak High’, de remake van de befaamde Australische tienerreeks uit de nineties, ‘The Little Things’, een misdaadthriller uit 2021 met Sam Raimi en Denzel Washington, en de tweede ‘Wonder Woman’-film, volgens Onze Man ‘een nauwelijks te bevatten fiasco’ maar hier toch goed voor een plaatsje in de lijst.

De Netflix-top 10 van vrijdag 23 september

1 ‘Fate: The Winx Saga’ - seizoen 2

2 ‘Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story’

3 ‘Do Revenge’

4 ‘Cobra Kai’ - seizoen 5

5 ‘The Crown’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

6 ‘Heartbreak High’ - seizoen 1 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

7 ‘The Imperfects’ - seizoen 1

8 ‘The Little Things’ (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

9 ‘Devil in Ohio’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

10 ‘Wonder Woman 1984’ (lees hier onze ★½☆☆☆-recensie)