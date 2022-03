Van het epos ‘Dune’ tot de laagdrempelige ‘CODA’: onze mening over de Oscarwinnaars op een rijtje

De virale muilpeer van Will Smith aan Chris Rock is dan wel niemand ontgaan, hetzelfde kan niet gezegd worden over wie of wat in de prijzen is gevallen. Gelukkig kunnen we vanavond kijken naar de hoogtepunten van de Academy Awards 2022, kwestie van uw geheugen op te frissen, maar voor wie ongeduldig is: Humo zet de winnaars even allemaal op een rij.

Met welgeteld 6 beeldjes was ‘Dune’ de grote winnaar van de avond, maar de zandsaga liep de Oscar voor Beste Film mis. De verrassing van de avond: niet Will Smith − al won hij meer dan de eer van zijn vrouw terug − maar ‘CODA’. Een overzicht van de grote winnaars:

‘CODA’

🏆 Beste film, Beste bewerkt scenario, Beste acteur in bijrol: Troy Kotsur

Recensie ‘CODA’ ★★½☆☆: ‘De film is géén diepsnijdend psychologisch portret van een tiener die door twijfels en schuldgevoelens uit elkaar wordt gescheurd, maar een goedgemutst, laagdrempelig en niet al te ingewikkeld coming of age-filmpje, gelardeerd met een flinke dosis comic relief en aangevuld met enkele clichés uit het genre van de highschoolfilm.

‘Dune’

🏆 Beste productieontwerp, Beste montage, Beste muziek, Beste visuele effecten, Beste cinematografie, Beste geluid

Recensie ‘Dune’ ★★★★½: ‘‘Dune’ is een epos dat zich afspeelt in een tijd – we schrijven het jaar 10191 – van bitter verraad, bloederige plunderingen en gruwelijk sterven; in een toekomst waar duistere complotten worden gesmeed waar zelfs de wrede Lannisters uit ‘Game of Thrones’ een bloederig puntje aan kunnen zuigen.’

‘The Eyes of Tammy Faye’

🏆 Beste actrice: Jessica Chastain, Beste make-up & haar

Jessica Chastain over haar rol in ‘The Eyes of Tammy Faye’: ‘Tammy Faye was excentriek, ik ben verlegen. Maar goed: een acteur moet afzien. Miserie maakt het leven de moeite waard’

‘King Richard’

🏆 Beste acteur: Will Smith

Recensie ‘King Richard’ ★★★☆☆: ‘De inspirerende monologen vliegen je in ieder geval als tennisballen om de oren en de film duurt net zoals sommige vijfsetters ook véél te lang, maar de Fresh Prince slaat met zijn vertolking van de evenzeer door liefde als door verbittering gedreven Williams wél een mooie ace.’

‘The Power of the Dog’

🏆 Beste regisseur: Jane Campion

Recensie ‘The Power of the Dog’ ★★★★½: ‘Jane Campion, die met ‘The Power of the Dog’ zomaar eventjes de mooiste film uit haar carrière heeft gemaakt, verschaft geen duiding of achtergronden, maar observeert haar personages met de rust en de sereniteit van een dichteres die onder de uitgestrekte hemel de tijd neemt om een impressionistisch dichtwerk te schrijven.’

‘Belfast’

🏆 Beste origineel scenario

Recensie ‘Belfast’ ★★★½☆: ‘De wijk waar Kenneth Branagh opgroeide was afgezet met prikkeldraad, maar in de mooie film die hij over zijn oude straat heeft gemaakt, heeft de cineast zijn herinneringen afgebakend met een fonkelende melancholische stralenkrans.’

‘Encanto’

🏆 Beste animatiefilm

Recensie ‘Encanto’ ★★½☆☆: ‘De beelden bruisen en uw ukken zullen zich beslist thuis voelen in de betoverde haciënda van de familie Madrigal, maar wat ons betreft behoort ‘Encanto’ in de filmografie van Disney tot de middelmaat.’

‘West Side Story’

🏆 Beste actrice in bijrol: Ariana DeBose

Recensie ‘West Side Story’ ★★½☆☆: ‘Hoofdacteur Ansel Elgort heeft de uitstraling van een pianokruk, maar vooral zijn zang is problematisch: zijn krachteloze en ei zo na vals klinkende versie van ‘Maria’, de song die nochtens dé showstopper behoort te zijn, doet Leonard Bernstein omdraaien in zijn graf.’

‘Drive My Car’

🏆 Beste internationale film

Recensie ‘Drive My Car’ ★★★½☆: ‘De film is een slow burner waarin we bijwijlen de hypnotiserende langdradigheid terugvinden die zo eigen is aan het proza van Murakami.’

‘Summer of Soul’

🏆 Beste documentaire

Recensie ‘Summer of Soul’ ★★★★★: ‘De optredens die Questlove in ‘Summer of Soul’ op energieke wijze aan elkaar monteert, zijn stuk voor stuk wonderbaarlijke, vurige, ophitsende meesterstukjes.’

‘Cruella’

🏆 Beste kostuumdesign

Recensie ‘Cruella’ ★★½☆☆: ‘Door het karakter van Cruella begripvol te willen verklaren, door haar op te zadelen met innerlijke conflicten, een moeilijke kindertijd en een rouwverwerkingsproces, nemen de makers ook een deeltje weg van de kwaadaardigheid die haar zo ijzingwekkend maakte.’

‘No Time to Die’

🏆 Beste origineel lied: ‘No Time to Die’ - Billie Eilish, Finneas O’Connell

Recensie ‘No Time to Die’ ★★★★☆: ‘‘No Time to Die’ is een bijna drie uur lange viering van alles wat de Bondfilms zo geweldig maakt.’

De ‘Academy Awards 2022', vanavond om 20.35 op Play6