Van het mooiste oudere homokoppel ooit tot een lesbische horrorreeks: 11 keer queer op Netflix

Met de film ‘ANNE+’ verscheen deze week het sluitstuk van de gelijknamige, succesvolle reeks over een lesbische vrouw en haar vriendengroep in Amsterdam. Waar kun je nu nog terecht op Netflix voor series waarin de LGBTQIA+-gemeenschap een belangrijke rol speelt? Hier bijvoorbeeld.

Atypical

Ontroerende komedie die focust op de 18-jarige Sam Gardner, een jongen met autismespectrumstoornis die zijn eerste stappen op vlak van relaties wil zetten, maar ook vier seizoenen lang de harten stal dankzij Sams zus Casey, die haar weg zoekt in de vrouwenliefde.

Brooklyn Nine-Nine

Een sitcom over een New Yorks politiebureau is geen voor de hand liggende plek voor LGBTQIA+-verhalen, maar ‘Brooklyn Nine Nine’ kon er, tussen al verhalen over ‘Halloween heists’ en de bizarre familie van Charles, toch een paar binnensmokkelen. Via Rosa Diaz, de agente die haar biseksualiteit ontdekt, maar vooral via Captain Raymond Holt en zijn partner Kevin, een van de mooiste oudere homoseksuele koppels die de afgelopen jaren op tv te zien waren.

Feel Good

Mae (gespeeld door de Canadese Mae Martin, die de reeks ook bedacht) is een stand-up comédienne met een donker verleden vol trauma’s en verslavingen, George is een brave lerares die net haar lesbische kant heeft ontdekt: de twee worden stapelverliefd maar de relatie raakt gecompliceerd door de obsessieve neigingen van Mae en de onzekerheden van George. Fijne Britse dramedy die uitstekend geschikt is voor de fans van ‘Fleabag’.

Grace and Frankie

Twee vrouwen op leeftijd moeten troost zoeken bij elkaar nadat ze door hun echtgenoten - die nu ook nog eens een relatie hebben met elkaar - zijn verlaten. Het uitgangspunt ligt niet voor de hand, zeker niet in Hollywood, maar ‘Grace and Frankie’ was zeven seizoenen lang een zeer goede komedie over seksualiteit bij ouderen. Met een sterrencast bovendien: met Jane Fonda, Lily Tomlin en Martin Sheen kun je al eens thuiskomen.

Grand Army

Het antwoord van Netflix op ‘Euphoria’ was deze serie over een middelbare school in Brooklyn en de problemen van de tieners met racisme, pesterijen en hun seksuele identiteit. Niet zo goed of succesvol als de HBO-reeks - ‘Grand Army’ werd na één seizoen weer stopgezet - maar wel gewaagde tv.

Halston

Miniserie van Ryan Murphy over Roy Halston, de iconische homoseksuele designer die in de jaren 70 wereldberoemd werd met zijn eenvoudige en elegante ontwerpen maar ook heel zijn carrière lang moest vechten tegen vooroordelen en onverdraagzaamheid. Met Ewan McGregor in de hoofdrol.

The Haunting of Bly Manor

Een horrorreeks over de lesbische liefde? Wees gerust, het is minder fout dan het klinkt. In ‘The Haunting of Bly Manor’ wordt de jonge Amerikaanse au-pair Dani ingehuurd om in een griezelig en behekst landhuis voor twee kinderen te zorgen. Maar tussen alle spookachtige verschijningen door draait deze serie ook om de ontluikende liefde tussen Dani en Jamie, die de tuin van het landgoed onderhoudt.

Beeld NETFLIX

Orange is the New Black

‘Orange is the New Black’, een van de eerste succesvolle Netflix-reeksen, had vele verdiensten maar de bijna voltallig vrouwelijke cast en de vele LGBTQIA+-personages maakten het een extra opvallende titel in een periode dat de mannelijke antiheld nog volop de scepter zwaaide op tv. Laverne Cox, die gestalte gaf aan Sophia Bursett, werd dankzij ‘OITNB’ ook de eerste transpersoon die een Emmy-nominatie kreeg.

Lees ook: Taylor Schilling ontsnapt uit ‘Orange Is the New Black’: ‘Sommige ex-gevangenen sluiten zich op in hun slaapkamer’

Pose

Flamboyante dramaserie van - opnieuw - Ryan Murphy over hoe de homogemeenschap van New York zich staande hield tijdens de aidsepidemie van de jaren 80, toen geen enkele verzekering de behandeling terug wilde betalen, geneesmiddelen op hun best experimenteel waren en politici het woord ‘aids’ nauwelijks in de mond durfden te nemen. ‘Pose’ focust op de wereld van de ballrooms, waar dragqueens, transpersonen, homo’s en andere leden van de queer community – die nergens anders welkom waren – samen komen om te feesten, op te treden en elkaar te steunen.

Sex Education

In de veelbesproken Britse dramedy over de jonge relatietherapeut Otis komt seks in alle vormen voor, dus ook die uit de LGBTQIA+-sfeer, vooral via Otis’ beste vriend Eric. In het derde seizoen krijgen Otis en co. op school ook het gezelschap van de non-binaire Cal Bowman, en dat thema wordt net als alle andere in ‘Sex Eduction’ even moeiteloos als vrijpostig in het verhaal geïntegreerd.

Lees ook: ‘Sex Education’ - seizoen 3 op Netflix: Nog steeds een les seksuele opvoeding waar je, in tegenstelling tot die op de middelbare school, plezier aan beleeft ★★★★☆

Young Royals

Zweedse dramaserie rond een puberende prins die weggestuurd wordt naar een kostschool, alwaar hij verliefd wordt op een jongen uit het gewone volk. Maar wanneer Wilhelm onverwacht de eerste troonopvolger wordt, lijkt hij te zullen moeten kiezen tussen de liefde en zijn plek in de monarchie.