Van liefde op het eerste gehoor tot een maand zonder seks: de allerbeste en slechtste datingshows

Liefde is... op Valentijn gezellig samen lachen met de datingperikelen van anderen. Deze zeven realityshows op de streamingplatformen zorgen alvast voor het nodige al dan niet schuldige vertier.

Love is Blind (Netflix)

Love Is Blind: After the Altar Beeld rv

Tegelijk de vreemdste en meest verslavende datingshow op tv. In ‘Love is blind’ moeten singles na enkele blind dates waarbij ze de andere partij alleen maar hebben kunnen horen beslissen of ze willen trouwen. Na het aanzoek mogen man en vrouw elkaar eindelijk zien, een paar weken later moeten ze beslissen of ze effectief in het huwelijk treden. In seizoen één, dat net voor lockdown één uitkwam, leverde dat alvast heerlijke televisie op, even ontroerend als - we zijn je nog niet vergeten, Giannina Milady! - trashy en melodramatisch. Van het tweede seizoen zijn de eerste afleveringen net uitgekomen.

First Dates (VRTNu)

Beeld © VRT

Je kunt je natuurlijk afvragen of een openbare omroep zich überhaupt aan een datingprogramma moet wagen, maar als het iets als ‘First Dates’ oplevert, zijn er weinig echte bezwaren te bedenken. Blind dates die gekozen zijn omdat de kandidaten veel met elkaar gemeen hebben en niet omdat er ruzie of conflict aan tafel van zou kunnen komen, in een reeks waarvan het deelnemersveld gelukkig veel diverser is dan de gerechten die in het restaurant besteld worden - hoeveel kaaskroketten kan een mens eigenlijk in één programma verdragen?

Love on the Spectrum (Netflix)

'Love on the spectrum' Beeld Netflix

Wie een aanvulling zoekt op de mooie aflevering van ‘Taboe’ over autisme heeft twee mogelijkheden: de knappe nieuwe comedyreeks ‘As We See It’ op Prime Video, of deze vierdelige reeks op Netflix uit de zomer van 2020, waarin enkele jongvolwassenen met autismespectrumstoornis op zoek gaan naar een partner. Warm, grappig en respectvol, drie termen die je toch lang niet bij elk datingprogramma kunt gebruiken.

Temptation Island (GoPlay)

Beeld SBS

Er zijn op GoPlay drie seizoenen van ‘Temptation Island’ terug te vinden, maar we raden u toch vooral het meest recente aan, een jaargang die vreemd genoeg nauwelijks stof deed opwaaien ook al bevatte hij twee opvallende ingrediënten. Ten eerste kwam Viktor Verhulst Annelien Coorevits vervangen als presentator en hij hanteerde daarbij een stijl die zelfs een bezemsteel zou omschrijven als ‘nogal houterig’. En ten tweede waren er Bert en Delphine, wellicht het bizarste koppel uit de hele Temptation-geschiedenis, die in zowat elke aflevering een bommetje hebben gedropt. Zoals Bert het zou verwoorden: ‘Heb ik spijt dat ik gekeken heb? Zeker niet! Zou ik opnieuw kijken? Absoluut!’

Dating Around (Netflix)

Dating Around Beeld Netflix

De iets gladdere en foutere Netflix-variant van ‘First Dates’: in ‘Dating Around’ gaat een single vijf keer op blind date, om op het einde van de marathon te beslissen welke persoon een tweede afspraakje verdient. Geen absolute aanrader, maar wel een van de weinige datingshows op Netflix waarin je wel eens iemand tegenkomt die niet oogverblindend mooi is.

De Bachelorette (GoPlay)

Beeld SBS

Wij hopen bij ‘De Bachelor’ - zopas van start gegaan op Play4 - op twee dingen. Eén: dat Fabrizio Tzinaridis en de vrouw voor wie hij uiteindelijk zal kiezen, het langer zullen uithouden dan Elke Clijsters en Ivan, die niet eens de beleefdheid hadden om samen te blijven tot de finale effectief op televisie was gekomen. En twee: dat een van de vrouwelijke singles beslist om ook een serenade te brengen voor Fabrizio, net zoals Django dat op zo’n onvergetelijke manier deed voor Elke. Onze tenen zijn namelijk net weer ontkruld.

Too hot to handle (Netflix)

'Too hot to handle (s3)' Beeld Netflix

Netflix heeft zich sinds een paar jaar op het datinggenre geworpen, en ‘Too hot to handle’ is - met drie seizoenen en remakes in Brazilië en Mexico - ontegensprekelijk het populairste concept dat uit de verhitte brainstormsessies is voortgekomen. Tien singles die er 1) erg goed uitzien in zwemkledij en 2) last hebben van bindingsangst worden op een exotische bestemming gedropt voor een vier weken durende ‘sexcation’. Of dat denken ze toch, want na aankomst krijgen ze te horen dat ze enkel met de hoofdprijs van 100.000 dollar naar huis mogen als ze met hun poten van elkaar kunnen blijven. Het doel: de jongens en meisjes leren dat er meer is dan puur het lichamelijke en dat diepere connecties ook waardevol zijn. Het resultaat: educatieve tv die blijkbaar ook aan heel wat Vlaamse universiteiten op het curriculum zou moeten staan.