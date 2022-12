Van lintbebouwing tot koffiekoeken in Kiev: de 25 meest gelezen tv-recensies van 2022

Een jaar op televisie door de ogen van onze recensenten.

25. ‘De mol’ - de finale

‘De mol’ sloot een turbulent seizoen af met een liveshow vanuit het Brusselse Paleis 12. Maar als we één ding nooit wilden zien in dit programma, was het wel fucking televoting.

24. ‘De Verhulstjes’

‘Het is een ramp!’ riep Gert. Had de pandemie Studio 100 op de knieën gekregen? Wilde Samson niet verder met Marie? Neen, het was nog veel erger: er waren geen eieren meer.

23. ‘Zomerhit’

Hebben we het dan echt opgegeven, de zoektocht naar een toegankelijke muziekshow die de kern raakt van het spel der noten en akkoorden? ‘Zomerhit’ was het in ieder geval niet.

Beeld © VRT - Jokko

22. ‘Better Call Saul’ - de finale

Vijf sterren volstonden niet om het briljante slotseizoen en de ontknoping van ‘Better Call Saul’ eer aan te doen. Saul, het ga je goed man, en bedankt voor alles.

21. ‘We are Family’

In tijden van besparingen en transformatieplannen toonde Lidewij Nuitten met ‘We are family’ nog maar eens in welke segmenten de VRT vooral niét mag knippen.

20. ‘Normal People’

Ja, er wordt veel in gevogeld, maar de verfilming van Sally Rooneys succesroman is tegelijk ook één van de mooiste odes aan de helende kracht van de liefde die we in tijden zagen.

Beeld Hulu

19. ‘VTM Nieuws’: Sanda Dia

Dé primeur van het voorjaar: het journaal op VTM had beelden van de tragisch afgelopen studentendoop van Sanda Dia. Wie ze zag, voelde zijn maag rimpelen.

18. ‘Chantal’ - de finale

‘Tis ier beter dan de reste’, zei Maaike Cafmeyer in de begingeneriek, en wat betreft Vlaamse fictie op zondagavond, was dat niet eens gelogen.

17. ‘Paola - côté jardin’

De 84-jarige Paola had duidelijk geen zin meer om te zwijgen, en dat leverde een revelerende, hoogstpersoonlijke documentaire van testamentaire allure op.

16. ‘FIRE’

VRTMAX schoot uit de startblokken én zichzelf in de voet met de reeks over de FIRE-beweging, die onze verontwaardiging minuut na minuut met 1,4 procent liet stijgen.

Beeld © VRT

15. ‘The Masked Singer’ - de finale

Dankzij Conner Rousseau werd ‘The Masked Singer’ drukker besproken dan ooit, maar voor ons blijft het al twee seizoenen een precedent op vlak van verkleutering van de primetime.

14. ‘Ik ben Camille’

VTM schonk de felst schijnende ster aan het Vlaamse showbizzfirmament een tweedelige portret. Jammer alleen dat de uitvoering zo ontzettend middelmatig was.

13. ‘Euphoria’ - seizoen 2

Van een vuurgevecht tijdens een pijpbeurt tot de duurste schoolproductie ooit: het tweede seizoen van ‘Euphoria’ was opnieuw één lange, waanzinnige trip.

12. ‘Blind gekocht’

Niemand riep heftiger reacties op dan Caroline en haar definitie van ‘lintbebouwing’. Ze kreeg een happy end maar haar lijdensweg had nog wel wat langer mogen duren.

Beeld Play4

11. ‘De bachelor’ - de finale

Ach Fabrizio! De foutste aller Griekse Belgen! Uiteindelijk koos de vrijgezel in ‘De Bachelor’ voor Madieke, maar niet nadat had hij eerst alle liefde vakkundig kapot had gemaakt.

10. ‘De tafel van vier’

De nieuwe talkshow was al voor de start druk besproken en dat verbeterde niet toen in aflevering één het n-woord even vlot rondvloog als een zakje coke op een Antwerps terras.

9. ‘Twee zomers’ - de finale

Niet de beste Vlaamse serie van 2022, wel de meest controversiële: ‘Twee zomers’ was geen serie óver een verkrachting maar een serie mét een verkrachting.

Beeld © VRT - Brecht Vanhoenacker

8. ‘BV Darts’

BV’s die dansen, die koken, die bakken, tot daar aan toe. Maar BV’s die darten? We laten nog liever een 180 in ons scheenbeen gooien.

7. ‘Oekraïne 12-12'

Om geld in te zamelen voor het belegerde land kwamen de zenders met een benefietshow waarin Koen Wauters gelukkig niet vroeg naar de kwaliteit van de koffiekoeken in Kiev.

6. ‘Dertigers’ - de finale

In de lente nam de populaire Eén-soap ‘Dertigers’ afscheid, met een slotaflevering waarin zelfs een pijpbeurt onder de douche het verdiende om uitgeschreven te worden.

5. ‘Blind getrouwd’

Bij de start van het zevende seizoen van de VTM-hit was er een opvallende rol weggelegd voor Florence, die op weg naar haar huwelijk met Jiri wel erg veel aan haar eigen kak dacht.

Beeld VTM

4. ‘Jambers - back to the nineties’

Paul Jambers keerde dit najaar terug naar zijn grootste successen uit de jaren 1990 en groef daarbij - bijna letterlijk - ook het lijk van boer Charel nog eens op.

3. ‘Chateau Planckaert’

De populariteit van het geslacht-Planckaert en hun realitysoap blijft duren, ook al heeft het programma ondertussen meer weg van een soort geïmproviseerd amateurtheater.

2. ‘Concert op 21 juli’

Zingend België kwam samen in het Jubelpark voor de nationale feestdag en op tv was er zelfs een pax media over de taalgrens heen. Helaas: het liep compleet in de patatten.

1. ‘Lord of the Rings: The Rings of Power’

Het moest het paradepaardje van Prime Video worden maar in het eerste seizoen groeide de Tolkien-verfilming uit tot de grootste ramp uit de recente tv-geschiedenis.