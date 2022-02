Van Marc Van Ranst tot Herman Brusselmans: hoe dramatisch zijn de acteerprestaties van de VIPS uit ‘De Buurtpolitie VIPS’?

BV’s mogen zich dan eerder al hebben gewaagd aan dansen, boksen, bakken en ‘Blokken’, maar écht ontzag hebben wij voor de sterren die een poging wagen als figurant in het hondsmoeilijke genre van de scripted reality. We zetten de opvallendste optredens uit ‘Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS’ op een rijtje.

Marc Van Ranst ★★★☆☆

Marc Van Ranst is onderweg naar een televisiestudio wanneer hij getuige is van een racistisch verkeersincident. De viroloog is te zien in één korte scène en heeft ongeveer vijf zinnen tekst, waarvan er eentje bestaat uit het zeer gedecideerd spellen van een nummerbord: 1-RXQ-028 (wil de eigenaar van deze wagen zich even melden?).

Agent (verbaasd): ‘Amai, u heeft dat kunnen onthouden?’

Marc (stoïcijns): ‘Ik word weleens bedreigd en dan leer je je ogen open te houden.’

Om maar te zeggen: Marc Van Ranst slaagt erin om Marc Van Ranst met zeer grote naturel te vertolken.

De Buurtpolitie VIPS - reality - 2022 - S01E05 - Marc Van Ranst Beeld VTM

Joren Houtevels ★★★★☆

Mister Gay Belgium Joren Houtevels, die zijn scènes niet onverdienstelijk speelt, wordt na een cafébezoek in elkaar geslagen, gewoon omdat hij ‘zo’n vuile janet’ is. Daarmee kaart ‘De Buurtpolitie’ zowaar het brandend actuele thema van gaybashing aan. Het echte drama vond overigens niet tijdens, maar na de uitzending plaats: Houtevels werd door zijn passage in het programma door de kijkers getrakteerd op een lawine aan homofobe berichten.

Beeld VTM

Junior Planckaert ★★☆☆☆

In deze aflevering komen we te weten dat Junior Planckaert echt een enorm groot hart heeft: de realityster blijkt intens begaan met een dakloze man. De verhaallijn komt nogal uit de lucht vallen, we hebben eerder nooit iets vernomen over het engagement van Junior bij mensen met of zonder woning, maar de agenten tonen zich in ieder geval verschrikkelijk onder de indruk van zoveel fictieve goedheid in een mens. Prettig voor Planckaert.

Beeld VTM

Davy Brocatus ★☆☆☆☆

Undercover bij de sambasnuivers: voor een danser blijkt Davy Brocatus een opvallend stijve acteur te zijn die zijn zinnen zó weinig overtuigend oplepelt, dat we bijna rekenden op een plottwist waarin de VIP eveneens een liegende cokehandelaar is. Dat gebeurt natuurlijk niet, maar halverwege de aflevering is er toch een onverwachte wending: ‘De Buurtpolitie VIPS’ trakteert ons op een uitgebreide en zeer saaie dansles.

caption: Davy Brocatus Beeld VTM

Herman Brusselmans ★★★★★

Herman Brusselmans opent de aflevering met een telefoontje naar zijn vriendin – ‘Lena, hoe is’t, jong?’ – waarna zich een volstrekt onnatuurlijke conversatie tussen de twee geliefden ontvouwt. Helaas wordt het gesprek nogal bruut afgebroken, omdat er juist op dat moment ingebroken wordt in de woning van de schrijver. Groot drama: de laptop met daarop zijn 85ste roman wordt gestolen. ‘Een back-up en iCloud, ik ken die shit niet, ik weet niet wat het is!’ roept een duidelijk gefrustreerde Brusselmans uit, waarna hij diep zuchtend in een stoel neerploft. Een prettig staaltje overacting.

Herman Brusselmans Beeld VTM

Jamie-Lee Six ★★★☆☆

Zoals ‘De Buurtpolitie’ het begrip ‘acteren’ al flink wist op te rekken, zo weet ‘De Buurtpolitie VIPS’ ook de definitie van ‘VIPS’ aardig te verruimen. TAGMAG-presentatrice Jamie-Lee Six gaat met twee agenten het bos in omdat een vriend van haar zich aan een opvallende challenge heeft gewaagd: hij heeft zichzelf levend begraven om online views te scoren. Het loopt allemaal met een sisser af, want het blijven natuurlijk ‘echte verhalen’.

Beeld VTM

Anouk Matton ★★☆☆☆

De vrij suffige passage van dj en nieuwbakken realityster Anouk Matton (haar dure customized koptelefoon is gestolen) raakt nogal ondergesneeuwd door de andere verhaallijn in deze aflevering, waarin een vrouw met een aardappelmesje een agente gijzelt, het dienstwapen te pakken krijgt en het politiebureau bij elkaar schreeuwt. Het was van ‘Anouk Matton Privé’ geleden dat we op televisie nog zulke hysterische taferelen zagen.

Beeld VTM

Deze week kunt u nog onder meer Peter van Asbroeck, Pat Krimson en YouTuber Angel Redondo zien in ‘Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS’ op VTM.