Van Netflix naar sexflix: Onze Man offerde zich op en beoordeelde de meest sexy series

Sex sells, en dat heeft ook Netflix begrepen. Dat de streamingdienst een beetje bloot in zijn series niet schuwt, weten de meeste bingewatchers ondertussen. Maar maakt of kraakt een overvloed aan seks een reeks? Wij oordelen.

‘Bridgerton’

In het tweede seizoen van ‘Bridgerton’ staat seks dan wel niet langer op het menu, het eerste seizoen kon u zo’n beetje vergelijken met de theekransjes-versie van ‘Game of Thrones’: minder geweld, (bijna) even veel misplaatste seks.

Recensie ‘Bridgerton’ ★★½☆☆: ‘Overdadige decors, luxueuze feestjes, vlot weghappende romantische verhalen, veel seks en af en toe wat geweld: ‘Bridgerton’ had de escapistische tv-serie kunnen zijn die we nodig hadden nu we zelfs oudejaarsavond moeten vieren tussen dezelfde muren waar we al bijna het hele jaar op zitten te kijken. Maar ook al is de reeks niet gespeend van charme en moet je bewondering hebben voor sommige gewaagde keuzes – je zult weinig kostuumdrama’s tegenkomen waarin een vrouwelijk hoofdpersonage van haar geliefde leert masturberen – toch bleef, in tegenstelling tot bij Daphne en Simon, de verwachte klik uit.’

‘Euphoria’

Ook ‘Euphoria’ mocht in zijn tweede seizoen het met minder seks doen, maar geen nood voor de liefhebbers van bloot: als de seksknop op 100 stond in het eerste seizoen, stond hij in het tweede op zo’n 69. En ja, dat is inclusief een bloederige pijpbeurt.

Recensie ‘Euphoria’ ★★★★½: ‘Saai kun je de reeks zelden of nooit noemen, ook en zeker niet in het tweede seizoen. Van de eerste minuten waarin een man tijdens een pijpbeurt beschoten wordt en de onschuldige kijker een blik op zijn erectie krijgt tot het over de twee laatste afleveringen uitgesmeerde theaterstuk van Lexi - ongetwijfeld de schoolproductie met het grootste budget uit de wereldgeschiedenis -, de voorbije weken was ‘Euphoria’ één lange, waanzinnige trip vol schokkende momenten, felle kleuren en extreme emoties.’

‘Sex Education’

Al drie seizoenen lang leert ‘Sex Education’ zijn personages en de kijkers iets bij over, wel ja, seks. Hoewel hoofdpersonage Otis vooral in het eerste seizoen als seksguru optrad en de serie daarna eerder richting typische tienerliefdesperikelen ging, krijgen we ook in het derde seizoen nog genoeg (seks)materiaal om over na te denken. Prekerig wordt het nooit, leuk blijft het, slim is het zeker.

Recensie ‘Sex Education’ ★★★★☆: ‘Het derde seizoen opent met een montage waarin een paar dozijn personages het op alle mogelijke plekken en in alle denkbare standjes met elkaar doen, uitmondend in een handvol stevige orgasmes. (...) Deze minutenlange openingsscène toont ook de grootste kwaliteit van de reeks: de diversiteit van de cast en de personages en de schijnbaar moeiteloze manier waarop het verhaal heen en weer springt tussen jong en oud, hetero en holebi, wit en zwart en heel veel van wat daar tussen ligt.’

‘Elite’

De Spaanse studenten van Las Encinas ruilen hun schooluniformen liever in voor hun adams- en evakostuums, maar gelukkig kunnen mensen met gelijk welke seksuele voorkeur even goed aan hun trekken komen. Een reeks die bij de pas herverkozen Hongaarse eerste minister Viktor Orbán hoogstwaarschijnlijk op meerdere zwarte lijsten staat.

Recensie ‘Elite’ ★★★☆☆: ‘In de korte trailer voor het vierde seizoen zaten fragmenten uit acht verschillende seksscènes maar dat is werkelijk slechts een fractie van wat er in de reeks te zien is. Er wordt gefrunnikt op feestjes, er wordt geneukt in hotelkamers en er zijn stomende onderonsjes onder de douches van Las Encinas - een plek waar zeker de jongens vaker te vinden zijn dan in een klaslokaal. Soms is het wat veel - één aflevering lijkt zo goed als volledig uit seksscènes te bestaan - maar tegelijk is het verfrissend om te zien hoe democratisch het bloot verdeeld is.’

‘Sex/Life’

Met een titel als ‘Sex/Life’ kan u geen kindvriendelijke reeks verwachten, maar de stralen moedermelk hadden we, net als de man van hoofdpersonage Billie, niet zien aankomen. De serie stelt de juiste vragen, maar lost die zowaar op de meeste absurde manieren op.

Recensie ‘Sex/Life’ ★★½☆☆: ‘Als ‘Sex/Life’ maar de helft zo lang had geduurd en de seks stevig had teruggeschroefd, was het wellicht een sterkere reeks geweest. Nu lijkt het ondanks alle naakt toch een beetje het omgekeerde van een pornofilm: zodra er bloot in het vizier komt, spoel je beter door.’

‘Oscuro Deseo’

Deze Mexicaanse erotische thrillerreeks heeft maar heel weinig om het lijf, en dan hebben we het niet enkel over de talloze seksscènes. ‘Oscuro Deseo’ – Spaans voor ‘duister verlangen’ - is noch spannend noch sexy.

Recensie ‘Obscuro Deseo’ ☆☆☆☆☆: ‘Al snel blijkt dat de makers maar één ding slechter kunnen dan seksscènes filmen, en dat is een coherent verhaal vertellen. Ze mikken op een versie van ‘Fatal Attraction’ waarin de vrouw het overspel pleegt maar eindigen op een waarin het konijn in de kookpot de meest subtiele verhaallijn is.’