Van Ryan Reynolds tot Callum Wilson: met het nieuwe seizoen keren ook de voetbaldocumentaires terug

Het is een heugelijke week voor voetbalfans. De vaderlandse competitie gaat dit weekend opnieuw van start, onze teams presteerden uiterst sterk in Europa én er zijn opnieuw twee heerlijke voetbaldocu’s op til. De ‘All or Nothing’-reeks op Amazon Prime pakt volgende week uit met een verslag van het straffe 2022-2023-seizoen van Newcastle United en ook het tweede seizoen van ‘Welcome to Wrexham’ verschijnt binnenkort op streamingdiensten.

‘All or Nothing’ volgt elk seizoen één sportteam, van het American football-team The Arizona Cardinals in de NFL tot Juventus in de Serie A. Nu is het, na enkele andere teams in de Premier League dus tijd voor cultclub Newcastle United. Mooi meegenomen was het dat de Geordies na enkele kwakkelseizoenen hun beste jaar in tijden beleefden en zich met een vierde plaats, niet in het minst door de 18 goals van Callum Wilson, rechtstreeks voor de Champions League konden plaatsen. Sportverhalen zijn toch altijd nét dat tikkeltje leuker als ze een goede afloop kennen.

Nog een groter droomverhaal zal te zien zijn in het tweede seizoen van ‘Welcome To Wrexham’, vanaf 12 september te zien op streamingdienst FX en later ook op Disney+. Het sprookje van Hollywoord-acteurs en voetbalkneuzen Ryan Reynolds en Rob McElhenney, die in het eerste seizoen de club uit Wales kochten en zonder enige ervaring net naast de gedroomde promotie naar de English Football League grepen, werd vorig seizoen werkelijkheid. In het tweede seizoen zullen ze de overstap naar de hogere klasse - spoiler! - dit jaar wél kunnen waarmaken.

Verwacht u opnieuw aan een zeer Amerikaans gedramatiseerde serie, maar vooral een goed gebalanceerd verhaal over een van de leukste regionen in de Engelse voetbalcompetitie. En waarschuw uw partner alvast dat u weer anderhalve maand lang non-stop hun officieuze clublied zal murmelen:

Less than a mile from the centre of Town

A famous Old stadium crumbling down

No-one’s invested so much as a penny

Bring on the Deadpool and Rob McElhеnney