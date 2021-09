Van ‘The Bridge’ naar het paleis: ‘Prinses Märtha was de Noorse Diana’

Voor de Scandinavische versie van ‘The Crown’ kunt u bij Lumière terecht, waar de gloednieuwe dramareeks ‘Atlantic Crossing’ het Noorse koningshuis volgt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sofia Helin, u bekend als Saga Norén in ‘The Bridge’, speelt kroonprinses Märtha (1901-1954), de moeder van de huidige koning van Noorwegen, zus van onze koningin Astrid en tante van Albert II.

SOFIA HELIN «Toen de makers mij over kroonprinses Märtha vertelden, kon ik moeilijk geloven dat zo’n uitzonderlijke figuur niet beroemd is. Maar Märtha was een vrouw en de geschiedenis herinnert liever mannelijke helden. De Noorse koninklijke familie verzweeg ook haar inzet tijdens de oorlog vanuit de VS, omdat zij hoopten dat zo de roddels over een mogelijke affaire met president Franklin D. Roosevelt vergeten zouden worden.»

HUMO Wat betekent het koningshuis voor de Noren?

HELIN «Véél. Toen de unie tussen Zweden en Noorwegen in 1905 werd ontbonden, wees het Noorse parlement prins Haakon aan als koning. De man wilde echter de steun van de bevolking en hield een referendum. Ik ken weinig koningen die door het volk zijn verkozen.

»Toen de nazi’s Noorwegen binnenvielen, moesten de royals naar het buitenland vluchten. Haakon en zijn zoon Olav trokken naar Londen, en schoondochter Märtha ging naar de VS, waar ze via president Roosevelt haar land hielp.»

HUMO Je vergelijkt prinses Märtha graag met prinses Diana.

HELIN «Beide vrouwen toonden openlijk empathie voor hun medemens, wars van de regels van het koningshuis. Märtha ving bijvoorbeeld daklozen op bij haar thuis. Ze overwon ook haar vrees voor de camera, zodat ze de Amerikanen over het tragische lot van Noorwegen kon vertellen.

»‘Atlantic Crossing’ zoekt uit welk verschil een vrouw in een keurslijf kan maken. Märtha moest aan hoge verwachtingen voldoen en geregeld op haar tong bijten. Ik ben anders gaan kijken naar mijn grootmoeders, die van de generatie van Märtha zijn: zij hadden ook weinig manoeuvreerruimte.»

HUMO Hoe zag jouw opleiding tot prinses eruit?

HELIN «Ik kreeg een etiquettetraining in het koninklijk paleis in Stockholm: ik leerde er correct eten, praten en bewegen. Ik vond het lastig om altijd zelfbewust te moeten zijn, omdat je als royal nooit níét perfect mag zijn. Dat lukt waarschijnlijk beter als je als prinses bent geboren en getogen, maar ik ben een simpel meisje van het platteland. Ik ben blij dat ik geen prinses ben.»

HUMO Je bent een Zweedse. Hoe goed is je Noors?

HELIN «Vóór de opnames? Vreselijk! (lacht) Ik heb lessen gevolgd, waardoor ik het nu vlot kan spreken. Noors lijkt goed op Zweeds, dat hielp wel. Maar vraag me niet naar de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd van een willekeurig werkwoord.»

HUMO Kyle MacLachlan (‘Twin Peaks’) speelt president Roosevelt: hoe was de kennismaking?

HELIN «De eerste vijf minuten kon ik alleen maar denken: dat is special agent Dale Cooper! Maar hij is zo aardig, en een echte gentleman. Zijn transformatie tot president was ook fascinerend.»

HUMO Is het eerlijk om ‘Atlantic Crossing’ met ‘The Crown’ te vergelijken?

HELIN «Nee. Eén aflevering van ‘The Crown’ kost meer dan onze hele reeks. Met ‘The Crown’ wilden de makers de werkelijkheid zo goed mogelijk nabootsen: Gillian Anderson ziet er echt als Margaret Thatcher uit. ‘Atlantic Crossing’ is anders. Er bestaat ook weinig beeldmateriaal van prinses Märtha, en ik lijk niet op haar. We willen haar vooral als mens doen uitkomen.»

Atlantic Crossing

Nu te zien via MyLum.tv