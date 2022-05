Van vergeten hoe een glijbaan werkt tot een sukkelaar op een plein: dit waren de meest verdachte acties van de finalisten van ‘De mol’

Deze zondag komen we eindelijk te weten wie in ‘De mol’ de rol van de onfortuinlijke Philippe heeft overgenomen. Na een bewogen seizoen vol vallen en vertrekken, wordt de finale onverhoopt toch ingezet met drie (voorlopig) fysiek ongeschonden kandidaten. Blijven nog over: Sven, Uma en Yens. En ze maakten zich alle drie wel al héél verdacht.

Is Sven de mol?

Sven bracht in de eerste helft van het seizoen veel geld op, en liet toen ook zien dat hij een sterke kandidaat was. Tot hij plots op een plein wordt gedropt en er zo energieloos bijliep dat hij eigenlijk niet zou misstaan als een figurant in een zombiefilm. Molgedrag of gewoon een mindere dag, Sven?

Is Uma de mol?

Moljagers op het internet beweerden dat de robotstem van de mol een West-Vlaamse tongval had, maar zo onverstaanbaar was die nu ook weer niet. Dat ze knullig de namen van Bert en Ernie omwisselde, is dan weer heel wat verdachter.

Is Yens de mol?

De kledingstijl van Yens is al het hele seizoen een hot topic, maar zijn ronde brilletje en gecoördineerde bananenoutfit kan natuurlijk allemaal deel uitgemaakt hebben van zijn plan om iedereen af te leiden van zijn gemol.

Anke was de mol gelukkig niet

Presentator Gilles De Coster blikte in ‘De Cooke & Verhulst Show’ terug op het rampseizoen: een plan B was er niet, en al zeker geen plan C wanneer het dan toch zou blijken dat Anke de tweede mol was. Als geluk bij ongeluk, en dat mag u letterlijk nemen, was de scherpschutter niet de mol.