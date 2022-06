Van Vlaamse nudistencamping tot een racistische Mel Gibson: deze films mag u de komende dagen niet missen op televisie

‘DRAGGED ACROSS CONCRETE’ ★★★★☆

VTM 3, DONDERDAG 23 JUNI, 20.35

ACTIE Regisseur S. Craig Zahler is nog maar aan zijn derde film toe (na het puike ‘Bone Tomahawk’ en het al even puike ‘Brawl in Cell Block 99’) maar heeft toch al een eigen stijl ontwikkeld. Telkens neemt hij de premisse van een B-film, maar voegt hij daar iets provocatiefs aan toe, plus een bewust trage opbouw. In ‘Dragged Across Concrete’ is het niet anders. Mel Gibson en Vince Vaughn spelen racistische flikken met losse handjes die gefilmd worden terwijl ze een getuige toetakelen. Ze worden geschorst en beslissen, uit geldnood, om de buit van een overval in te pikken. Alleen al de casting is uitdagend: Mel Gibson, met zijn reputatie, racistische praat laten uitkramen en dan nog aan het publiek vragen om sympathie voor hem te voelen? Dát is lef hebben, maar het levert wel een meeslepend noodlotsdrama op, dat weigert om te oordelen of eenvoudige antwoorden te geven.

‘LES AVENTURES DE RABBI JACOB’ ★★★☆☆

VTM 4, VRIJDAG 17 JUNI, 20.35

KOMEDIE Klassiek geworden Franse klucht met Louis de Funès als antisemitische zakenman die zich moet voordoen als rabbi om te ontkomen aan Midden-Oosterse gangsters. Hoogtepunten zijn een lange slapstickscène in een kauwgomfabriek en uiteraard de alom bekende dansscène.

‘JULIETA’ ★★★½☆

CANVAS, VRIJDAG 17 JUNI, 21.20

DRAMA Opnieuw een integer vrouwenportret van Spaans grootmeester Pedro Almodóvar, over een vrouw die ontdekt dat haar sinds lang spoorloos verdwenen dochter nog leeft. Ze wordt teruggeslingerd naar haar verleden in een klein vissersdorp. Pittoresk melodrama met prima acteerprestaties.

‘48 HRS.’ ★★★½☆

VTM 4, VRIJDAG 17 JUNI, 22.25

THRILLER Debuutfilm van de toen slechts 21-jarige Eddie Murphy, in de rol van kruimeldief die door flik Nick Nolte tijdelijk uit de cel wordt gehaald om een moordenaar op te sporen. Vuilgebekte buddy movie, met bakken ruwe, politiek incorrecte humor en een no-nonsense regie van Walter Hill.

‘THE PARTY’ ★★★½☆

NPO 2, VRIJDAG 17 JUNI, 23.59

KOMEDIE Peter Sellers speelt een figurant die per vergissing wordt uitgenodigd op het feestje aan het einde van een filmopname en vakkundig, zij het onbedoeld, de boel sloopt. Bijna zonder dialogen blijft Blake Edwards geestige situaties bedenken en kan hij het anderhalf uur lang grappig houden. Superieure slapstick.

‘DE PATRICK’ ★★★☆☆

VTM, ZATERDAG 18 JUNI, 20.25

KOMEDIE Ambitieuze debuutfilm van Tim Mielants, met een corpulente Kevin Janssens als eigenaar van een nudistencamping. Zijn leven neemt een bizarre wending wanneer hij een hamer kwijtgeraakt. Mielant schudt prachtige shots uit zijn mouw, maar dit voelt ook als een kortfilm die werd uitgerekt tot anderhalf uur.

‘THE QUICK AND THE DEAD’ ★★★½☆

VTM 4, ZONDAG 19 JUNI, 20.35

WESTERN Liefdevolle ode aan én parodie op de spaghettiwestern, door ‘Evil Dead’- en ‘Spider-Man’-regisseur Sam Raimi. Sharon Stone is de gunslinger van dienst, die wraak wil nemen op sheriff Gene Hackman. Extreem gestileerd (check die overdreven close-ups en zwierige camerabewegingen!) en enorm geestig.

‘MOON’ ★★★½☆

BBC 2, ZONDAG 19 JUNI, 0.45

THRILLER De eerste film van Duncan ‘Zowie Bowie’ Jones, met Sam Rockwell in een glansrol als astronaut die drie jaar lang moederziel alleen op de maan doorbrengt om er grondstoffen te winnen. Zijn mentale breakdown leidt tot de ene verrassende wending na de andere, maar toch blijft alles geloofwaardig.

‘CRUEL INTENTIONS’ ★★★☆☆

VTM 4, MAANDAG 20 JUNI, 20.35

THRILLER Moderne bewerking van ‘Les liaisons dangereuses’, met Sarah Michelle Gellar en Ryan Phillippe als intriganten, die een weddenschap afsluiten om de jonge Reese Witherspoon van haar maagdelijkheid te verlossen. Hitsige potboiler die ondertussen al behoorlijk wat nostalgiewaarde heeft.

‘BACKDRAFT’ ★★★☆☆

VTM 4, WOENSDAG 22 JUNI, 20.35

ACTIE Een eerbetoon aan moedige brandweermannen, met Kurt Russell en William Baldwin als broers die elkaars bloed wel kunnen drinken, maar in dezelfde kazerne terechtkomen. Dat verhaal is echter enkel een excuus om zoveel mogelijk spectaculaire branden in beeld te brengen. Ron Howard doet dat evenwel vakkundig.

Beeld Getty Images

‘DER UNTERGANG’ ★★★★☆

VTM 3, WOENSDAG 22 JUNI, 20.40

BIOPIC Controversieel drama over de laatste dagen van Hitler (een schitterende Bruno Ganz) in zijn bunker. Dat ene clipje waarin hij tekeergaat tegen zijn generaals kent u al – voorzien van ondertitels allerhande – maar de rest van de film is ook erg de moeite. Indrukwekkend geënsceneerd en inhoudelijk provocerend.