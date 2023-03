Van ‘Zijt gij ne pornomens?’ tot ‘That’s what she said’: de beste sitcoms op de werkvloer voor u opgelijst

Groot nieuws op ons kantooreiland: ‘The Office’, de Britse reeks waarmee Ricky Gervais een plek in het tv-pantheon verwierf, valt eindelijk ook te streamen. Sinds kort staan op Prime Video beide seizoenen en de twee kerstspecials van de klassieker. Dat verdient een feestje, met een rondje nietjesmachines in gelatinepudding voor iedereen én een lijst van de beste sitcoms die zich op de werkvloer afspelen en op de streamingdiensten terug te vinden zijn.

1 The Office (Prime Video)

Het is moeilijk om het belang en de invloed van ‘The Office’ te overschatten. De reeks waarin een cameraploeg zogezegd het dagelijks leven op kantoor bij een papierhandelaar in Slough vastlegt, was een van de eerste moderne ‘mockumentary’s’ en zoveel van de kenmerken van het genre zijn hier al perfect uitgevoerd: de lange gênante stiltes, de snelle zijdelingse blikken in de camera, de korte interviews tussendoor…. Opmerkelijk ook hoe weinig gedateerd ‘The Office’ - ruim twintig jaar oud! - aanvoelt en hoe snel en efficiënt de bedrukkende sfeer onder ‘boss from hell’ David Brent - een vriend, een baas en een entertainer in het diepst van zijn gedachten - overslaat op de kijker. Nog steeds een absoluut meesterwerk, al past wel een kleine waarschuwing voor wie enkel de Amerikaanse versie kent: het origineel is een stuk grauwer en donkerder.

De Amerikaanse scenarist Greg Daniels is zowat de koning van de ‘workplace comedy’s’, met ‘The Office US’, ‘Parks and Recreation’ en het door Netflix snel begraven ‘Space Force’ op zijn cv. Zijn beste worp is ‘Brooklyn Nine-Nine’, een parodie op politieseries tjokvol geslaagde grappen, running gags die acht seizoenen meegaan en personages die bijblijven. Een komische reeks met oprechte emoties ook: toon mij iemand die geen krop in de keel krijgt wanneer Jake op het einde van een van de uitgebreide ‘heists’ zijn vriendin Amy ten huwelijk vraagt, en ik toon u iemand zonder hart.

Brooklyn Nine-Nine Beeld imdb

3 The Office US (Netflix/Prime Video/Streamz)

Samen met ‘Friends’ nog steeds de populairste sitcom op de planeet: het is geen toeval dat je ‘The Office US’ op drie streamingdiensten kunt bekijken. Na een aarzelend begin slaagt ‘The Office US’ er opvallend goed in om uit de schaduw van het origineel te treden dankzij hoofdpersonage Michael Scott (Steve Carell), een baas die even zelfvoldaan en wereldvreemd is als David Brent maar wel meer empathie heeft. Gouden tip: trek samen met Carell de deuren van ‘The Office US’ achter je dicht, na seizoen zeven.

4 Veep (Streamz)

Toen Donald Trump er zat werd er niet echt geweldig veel gewerkt, maar het Witte Huis is natuurlijk ook gewoon één groot kantoor. ‘Veep’ volgt Selina Meyer - eerst vicepresident, later ook even president - en haar kabinet terwijl ze het politieke spel spelen, wat zeven seizoenen lang een een heerlijk vuilgebekte, cynische reeks oplevert, over vreselijke en incompetente mensen die enkel denken aan macht en met hun handen graag in de pot graaien. Het mag, kortom, een wonder heten dat Siegried Bracke nooit is gevraagd voor een gastrol.

Veep Beeld rechten vrij

5 It’s always sunny in Philadelphia (Disney+)

Noem dit gerust onze vleesgeworden fantasie: in ‘It’s always sunny in Philadelphia’ is het kantoor namelijk een café. Paddy’s Pub in Philadelphia meer bepaald, die wordt gerund door vier vrienden die zichzelf ‘The Gang’ noemen. Verwacht echter geen kruising tussen ‘Friends’ en ‘Cheers’, want de vier (vanaf seizoen twee seizoen vergezeld door de vader van twee van hen, gespeeld door Danny De Vito) zijn narcisten en halve psychopaten die er vooral op uit zijn om elkaar het leven zuur te maken. Een reeks met een enorme cultstatus en leverancier van een heleboel memes, die ondertussen al vijftien seizoenen lang loopt.

Een man die niets van voetbal kent krijgt een ploeg waar het niet loopt onder zijn hoede en lijkt alles alleen maar verder de dieperik in te helpen. Maar genoeg over Wouter Vandenhaute, we moeten het hier hebben over ‘Ted Lasso’, de sitcom van AppleTV+ die in 2020 verrassend een fenomeen werd en in het tweede seizoen al even verrassend kon bevestigen. De meligheid loert wel altijd om de cornervlag maar de vertolking van Jason Sudeikis als de coach die onder zijn onverwoestbare optimisme een donker trauma verbergt, tilt de reeks over alle valkuilen heen.

Ted Lasso Beeld Apple

De recentste titel uit de lijst, een van de grote winnaars bij de Emmy Awards en de rechtmatige erfgenaam van ‘The Office US’ - bedenkster Quinta Brunson geeft ronduit toe dat ze haar inspiratie bij Michael Scott en co. is gaan halen. ‘Abbott Elementary’ speelt zich af in de leraarskamer van een ‘public school’ in Philadelphia, maar is ook een ‘mockumentary’ en bevat veel dezelfde ingrediënten als ‘The Office US’: een incompetente baas, humor die inspeelt op plaatsvervangende schaamte en twee personages die verliefd zijn maar het zelf niet weten. Het duurt, zoals bij zoveel sitcoms, even voor alle puzzelstukjes op hun plaats vallen maar daarna levert ‘Abbott Elementary’ aflevering na aflevering sterk werk af.

Abbott Elementary Beeld Disney+

8 Archer (Netflix)

Heerlijke animatieserie over de geheim agenten en medewerkers van het International Secret Intelligence Service - kortweg ISIS - dat zich in New York achter een wasserette bevindt. Sleutelfiguur is Sterling Archer, een spion die zichzelf een vrouwenmagneet en een meesterbrein waant maar in werkelijkheid de meeste operaties in het honderd laat lopen. Begonnen in 2009 en nu dertien seizoenen ver, en al kun je zeggen dat ‘Archer’ zijn beste kruit ondertussen wel heeft verschoten, de eerste vijf reeksen zijn nog steeds goud waard.

Lees ook: Interview met bedenker van animatieserie Archer.

9 Mythic Quest (AppleTV+)

Ook de tweede sitcom in de catalogus van AppleTV+ verdient een plekje in deze lijst: ‘Mythic Quest’, rond enkele computerprogrammeurs die samen aan een game werken en de vele spanningen tussen hen onderling en de mensen die het spel aan het publiek moeten verkopen. Bedacht en gemaakt door het team dat ook ‘It’s always sunny in Philadelphia’ runt en ondertussen al drie seizoenen lang zeker bij ons een veel te weinig bekende parel in streamingland.

10 Het eiland (Streamz)

Bericht voor al wie te jong was om ‘Het eiland’, de kantoorsitcom van Jan Eelen uit 2004, destijds mee te pikken: als uw moeder u al Pornhubbend betrapt en teleurgesteld vraagt ‘of gij ne pornomens zijt’, heeft ze dat niet zelf uitgevonden. Als Hein Vanhaezebrouck ‘Niveau nihil, jong, nihil!’ schreeuwt wanneer de VAR weer een onbegrijpelijke beslissing, is dat een hommage aan Sammy Tanghe (Bruno Vandenbroucke). En als de coach van de tegenstander daar niet op antwoordt met een gevat ‘Hup, weg sfeer!’, dan is dat enkel omdat hij de reeks ook nog nooit gezien heeft. Tijd om de schade in te halen.