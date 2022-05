Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Champions League finale: Liverpool - Real Madrid

Vanavond staat in Parijs een heruitgave van de Champions League-finale van 2018 op het programma, want dan neemt Real Madrid het wederom op tegen Liverpool. Resteert enkel nog de vraag: levert dat weer dezelfde winnaar op? Als het aan Thibaut Courtois, doelman bij Real, ligt in elk geval niet.

Om 20.30 uur op VTM 2

Hoe Thibaut Courtois uitgroeide tot de beste doelman van de wereld: ‘Hij was op zijn 13de al onoverwinnelijk’

Beeld VRT

‘Vranckx: De oorlog nabij’

Rudi Vranckx trekt, hoe kan het ook anders, naar de frontlijn in Oekraïne. Samen met de Vlaams-Oekraïense Anastacia Galouchka reist hij van de gruwel in Boetsja naar het front bij Charkov in het oosten. Drie maanden nadat Russische troepen het land binnenvielen, gaan ze op onderzoek naar oorlogsmisdaden. Ze praten met mensen die hun woonplaats in een slagveld zagen veranderen en de gruwel van de oorlog van dichtbij meemaakten. Weinig opbeurende televisie, maar broodnodig.

Om 20.10 uur op Canvas

Rudi Vranckx legt giftige oorlogsmisdaden bloot: ‘De grootste angst bij de Oekraïners: dat Rusland nu ook gifgas gaat gebruiken’

‘Titanic’

Weinig films zijn zo het collectieve bewustzijn binnengedrongen als dit megaspektakel van James Cameron, met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet als Romeo en Juliet op een gedoemd schip. Het is bon ton geworden om hierop neer te kijken, maar probeer maar eens ongevoelig te blijven voor het lot van de personages. (★★★★☆)

Om 20.35 uur op VTM

Beeld TMDb

‘Borg McEnroe’

Borg en McEnroe: in de vroege jaren 80 vochten ze een aartsrivaliteit uit. De twee stonden bekend als tegenpolen: Borg, de ijskoude perfectionist zonder emotie, en McEnroe, de rebel met het ultrakorte lontje. Nu had regisseur Janus Metz hier een in puntkragen, wijde pijpen en eightiesmuziek verdrinkende trip van kunnen maken, maar de cineast speelt liever z’n eigen spel: minder flashy, maar bedachtzamer en meer psychologisch geladen. Onze Man was in elk geval méé met ‘Borg McEnroe’, zelfs al kan hij een ace niet eens onderscheiden van een dropshot. (★★★★☆)

Om 22.15 uur op Canvas

‘Tokyo Vice’

In 1993 mocht de Amerikaan Jake Adelstein als eerste buitenlandse reporter deel uitmaken van de redactie van de prestigieuze Japanse krant Yomiuri Shimbun (dagelijkse oplage: elf miljoen exemplaren). Hij werkte tachtig uur per week, ging op stap met agenten, waagde zich ondanks doodsbedreigingen aan onderzoeksjournalistiek over de onderwereld van Tokio en maakte een maffiabaas flink boos. Zijn memoires uit 2009 verkochten als zoete sake en niemand minder dan Michael Mann (‘Heat’) heeft ze nu in een misdaadserie gegoten voor HBO. Oorspronkelijk zou Daniel Radcliffe aka Harry Potter de rol van Adelstein voor zijn rekening nemen, maar Ansel Elgort (‘The Fault in Our Stars’) mocht finaal zijn journalistenpen scherpen.

Nu te zien op Streamz