Vanavond op televisie: Belgische true crime, ‘Groundhog Day’ met aliens en een foutgelopen bestseller

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘True Crime Belgium: de nacht van de waanzin’

Een truecrimetweeluik over de zaak-Osman Calli. Calli, een Turkse Gentenaar, vermoordde in november 2004 in enkele uren tijd zijn zwangere zus, zijn vrouw, zijn ex en haar schoonmoeder. Sinds 2020 is hij weer op vrije voeten.

Om 21.50 op Play4

Lees ook 18 jaar na ‘De nacht van de waanzin’: ‘Wat als Osman Calli met kwade bedoelingen naar België terugkeert?’

WK voetbal: België - Marokko

De Rode Duivels pakten (al dan niet moeizaam) drie punten tegen Canada in hun WK-opener, nu is het de beurt aan Marokko. Benieuwd of bondscoach Roberto Martínez blijft bouwen op ‘winnen zonder goed te spelen’.

Om 13.25 op Eén

'Edge of Tomorrow' Beeld rv

Buitenlandse wezens vallen de aarde aan, en een onervaren majoor (Tom Cruise) bijt al na enkele minuten in het stof: de wezens krijgen hem te pakken, maar dan wordt hij opgeslokt in een tijdslus en mag hij het opnieuw proberen. In de woorden van Onze Man: ‘‘Groundhog Day’, maar dan met een boosaardig buitenaards ras in plaats van een marmot.’

Om 22.40 op Play6

'Bestseller Boy' - Shahine El-Hamus Beeld AVROTROS

‘Bestseller Boy’

Gebaseerd op het gelijknamig boek van Mano Bouzamour, deze dramareeks gaat over een jonge schrijver genaamd Momo Zebbi (Shahine El-Hamus) die maar één droom heeft: bestsellerauteur worden. Die droom komt uit, maar dan zetten zijn ouders hem uit het huis en verliest hij zijn grote liefde én zijn vrienden.

Om 20.30 op NPO3

Good Night Oppy - DOCU (USA 2022) - Ryan White (Prime Video) Beeld Prime Video

‘Good night Oppy’

In de zomer van 2003 lanceerde NASA twee robotlanders richting Mars, en die bleken veel langer mee te gaan dan verwacht. Deze documentaire volgt hoe de ingenieurs van de ruimtevaartorganisatie al die tijd in contact blijven met de wagentjes, oplossingen bedenken om ze langer te laten meegaan en uiteindelijk toch definitief afscheid moeten nemen.

Nu op Prime Video

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids