Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Netflix hoopt met ‘The Gray Man’ - zijn duurste film ooit - een franchise te starten rond Ryan Gosling als Court Gentry aka Sierra Six, de professionele moordenaar uit de bestsellers van Mark Greaney. Gentry werkt voor de CIA maar steekt zijn neus in een wespennest, waarna zijn voormalige en lichtjes psychopathische collega (Chris Evans) achter hem aan zit.

Vanaf nu op Netflix

'Rap Sh!t' - Aida Osman en KaMillion Beeld Streamz

‘Rap Sh!t’

Een nieuwe reeks van en met bedenker en actrice Issa Rae, over twee herenigde vriendinnen die het proberen te maken als rappers in Miami. Rae kon voor haar reeks alvast rekenen op de expertise van hiphopduo City Girls: ‘De manier waarop vrouwen nu doorbreken in de hiphop, vind ik straf.’

Vanaf nu op Streamz

'Harry Potter And the Prisoner Of Azkaban' Beeld rv

‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban’

De derde film in de serie markeert het einde van het kindvriendelijke, kleurrijke begin, en de start van een meer duistere sfeer, met tastbaar gevaar. Wie beter om die overgang te ensceren dan Alfonso Cuaron, de enige regisseur die zijn eigen visuele en narratieve stempel op de reeks kon drukken?

Om 20.30 op Play4

'I, Tonya' Beeld rechten vrij

Deze film vertelt het levensverhaal van kunstschaatsster Tonya Harding (Margot Robbie). Op een kampioenschap in 1994 verkocht iemand haar grote rivale Nancy Kerrigan een verschrikkelijke klap op de knie. Later bleek dat de dader was ingehuurd door Tonya’s echtgenoot. Geen conventionele biopic, maar een erg vermakelijke, verrassend lichtvoetige, goed geslepen film met een aerodynamische schwung.

Om 20.50 op Canvas

'I Am Legend' Beeld rechten vrij

Post-apocalyptische film waar Will Smith in de rol kruipt van wetenschapper Robert Neville, de sole survivor van een dodelijk virus die de mensheid bijna volledig heeft uitgeroeid. Een man, zijn hond, en de dreiging van bloeddorstige mutanten - meer moet het niet zijn.

Om 23.10 op Play4

'Trying' Beeld Apple

‘Trying’ Seizoen 3

Deze Britse comedyreeks opent met de ontdekking dat Nikki (Esther Smith) en Jason (Rafe Spall) geen kinderen kunnen krijgen, waarna ze zich moedig aan de rompslomp van adoptie wagen. Na twee slopende jaargangen wonen eindelijk twee pleegkinderen bij hen in, en dat is al even onwennig voor de kids als voor de nieuwbakken ouders.

Vanaf nu op Apple TV+

Robin Williams, Jeff Bridges in 'The Fisher King' Beeld kos

‘The Fisher King’

Wellicht de meest toegankelijke, romantische film die Terry Gilliam ooit maakte, met Jeff Bridges als narcistische radio-DJ die op sleeptouw wordt genomen door de dakloze Perry (Robin Williams). Gilliam houdt zijn chaotische brein ietwat in toom, maar de film barst nog steeds van de creativiteit en fantasie.

Om 23.25 op Eén

